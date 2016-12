Mobings jeb sistemātiski pāridarījumi pusaudžu vidū nav jauna parādība, tā ir bijusi sastopama jau kopš seniem laikiem. Skatoties no pieaugušā viedokļa, pāridarīšana pusaudžu vidū ir gan bezjēdzīga, gan nežēlīga, bet, diemžēl, tā ir bieži sastopama. Liela daļa no pieaugušajiem ar to ir saskārušies, paši būdami pusaudži.