Kopumā 46% meiteņu vecumā no 15 līdz 16 gadiem uzskata sevi par neglītām un nepievilcīgām, kamēr zēnu auditorijā šāds viedoklis tiek pausts 21 procenta gadījumā. Meitenes ir daudz nervozākas par šī vecuma puišiem. Kas ir pavisam satraucoši, 29 procenti aptaujāto jauniešu ir domājuši par pašnāvību – biežāk meitenes, retāk puiši. Tomēr velns nav tik melns, vairāk nekā 80 procenti visu aptaujāto jauniešu atzīst, ka ir laimīgi, jūtas fiziski stipri un veseli, un ir apmierināti ar savu dzīvi.

Šādus interesantus faktus par 15 – 16 gadus vecu Rīgas izglītības iestāžu skolēnu emocionālo stāvokli atklāj pētījuma "Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū" 6. posma rezultāti. To pērnā gada nogalē pēc Rīgas domes Labklājības departamenta pasūtījuma veica Tirgus un sociālo pētījumu institūts "Latvijas Fakti", bet rezultāti publicēti pavisam nesen, aprīlī. Kopumā aptaujāti gandrīz 3000 jauniešu.

Cik apmierināti vai neapmierināti jaunieši ir ar sevi un savu dzīvi

Salīdzinoši liela aptaujas daļa tika veltīta jautājumiem, kas ir saistīti ar jauniešu apmierinātību ar sevi un savu dzīvi, saskarsmi ar stresa situācijām, vardarbību un sociālām deviācijām, kā arī priekšstatiem par morāles un uzvedības normām. Visi minētie faktori zināmās savstarpējās kombinācijās var darboties kā motivatori atkarību izraisošu vielu pamēģināšanā un lietošanā. Par to, kādas atkarības jauniešiem ir topā, lasi šeit.

Kopumā jauniešu pašvērtējums divu gadu periodā nav būtiski mainījies – 2016. gada aptaujas dalībnieku atbildes būtiski neatšķiras no 2014. gada atbilžu sadalījuma. Novērojams neliels kritiskas attieksmes pieaugums, novērtējot apgalvojuma "es spēju visu darīt tikpat labi kā vairums apkārtējo cilvēku" atbilstību savām spējām – no 84 procenti 2014. gadā uz 79 procenti 2016. gada aptaujā, tomēr tas nav uzskatāms par būtisku, jo noliedzošo atbilžu skaits nepārsniedz kopējo paškritisko atbilžu īpatsvaru, kas svārstās robežās no 17 līdz 24 procentiem.

Aplūkojot atbilžu sadalījumu izteikumiem par izteikti kritiskām pašvērtējuma izpausmēm, ir novērojams neliels depresīva noskaņojuma pieaugums – būtiskākās izmaiņas notikušas izteikuma "dažreiz jūtos nekam nederīgs" vērtējumam, kam piekritēju skaits no 31 procenta (2014. gada aptaujā) ir pieaudzis līdz 37 procentiem pērnā gada, kas loģiski atbilst jau pieminētajam paškritikas pieaugumam attiecībā uz spēju darīt lietas tikpat labi, kā vairums apkārtējo cilvēku.

Tradicionāli meiteņu viedoklim raksturīga lielāka paškritika un neapmierinātība ar sevi nekā zēniem – ja 82 procenti zēnu ir pozitīva attieksme pret sevi, tad meiteņu vidū tādu ir 71 procents; ja 81 procents zēnu ar sevi ir apmierināti, tad meiteņu vidū līdzīgi sevi vērtē 70 procenti; ja 30 procenti zēnu dažreiz jūtas "nekam nederīgi", kamēr meiteņu vidū tādu ir 44 procenti; ja "sevi vairāk cienīt" gribētu 57 procenti zēnu, tad meiteņu auditorijā savu pašvērtējumu celt gribētu 75 procenti aptaujas dalībnieču.