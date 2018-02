Radu spiediens un citi psiholoģiskie šķēršļi, kas kavē grūtniecības iestāšanos: Līvas redzējums par neveiksmēm

Par sieviešu reproduktīvās sistēmas problēmām, neauglību, ilgstošu nespēju palikt stāvoklī, spontānajiem abortiem, ārpusdzemdes grūtniecību un citām problēmām, kuras skar sievieti bērniņa plānošanas un gaidīšanas laikā, uzsverot tieši šo problēmu psiholoģisko pusi – šis raksts atspoguļos Līvas Spuravas pieredzi un atklāsmes pēc speciālistu lekciju noklausīšanās. Līva ir geštaltterapijas praktiķe un bloga "Womanlywise.lv" veidotāja. Turpinājumā – viņas redzējums par minētajām problēmām.

"Kā jau es minēju, šī tēma ir ļoti sensitīva, intīma un ne visi ir gatavi par to domāt, kur nu vēl runāt ar kādu. Bet ar neveiksmīgām, arī mākslīgi apaugļotajām grūtniecībām, nespēju ilgāk par gadu palikt stāvoklī un citām problēmām, diezgan daudz un bieži saskaras pāri. Ne tikai uz sievieti šī tēma attiecas, bet arī uz vīrieti. Man šķiet, ka šāda veida informāciju, kuru esmu smēlusies pāra reproduktīvās sistēmas psihoterapijas apmācībā, būtu jāsniedz apkārtējiem. Jo nereti es saskaros ar šādām problēmām sev apkārt.

Arī man pašai ir diezgan liela pieredze un es zinu, kā ir, kad grūtniecība pārtrūkst, kā ir, kad bērniņš, kuru ļoti gaidi, nepiesakās, kā ir, kad ir jāveic piespiedu aborts. Protams, arī mana pieredze un izdzīvotais ir iemesls, kāpēc par šo tēmu domāju, kāpēc esmu vēlējusies to iepazīt, to mācīties un izprast cēloņus neveiksmēm. Ne vienmēr tas izdodas, bet ja nu…" tā savā blogā "Womanlywise" raksta Līva, kura vēlējās, lai ar viņas redzējumu par šo jautājumu iepazītos arī plašais "Cālis" lasītāju loks.

"Vēl pirms pāris gadiem nemaz nebiju aizdomājusies, ka arī šo tēmu ietekmē cilvēka psiholoģiskais stāvoklis. Protams, tagad tas šķiet loģiski, bet toreiz es klausījos ar lielu interesi.

Paralēli vizītēm pie dakteriem, ginekologiem, citiem speciālistiem, pie kuriem vēršas pāris pēc palīdzības, kad paši saviem spēkiem nespēj palikt stāvoklī vai iznēsāt bērniņu līdz galam, es ieteiktu arī aizdomāties par pāra psiholoģiskā stāvokļa izmeklēšanu, ja tā to varētu nosaukt. Šāda prakse pie mums Latvijā ir pavisam nesen. Kā jau pret visu jauno, cilvēkiem rodas piesardzība. To esmu novērojusi, arī runājot par šo tēmu. Un tas ir pilnīgi normāli. It sevišķi, ja aplūkojam tik smagu tēmu kā šī.

Ja abiem partneriem fiziski viss ir kārtībā, bet viņiem tomēr ceļā pie bērniņa gadās dažādi misēkļi, es ieteiktu abiem apdomāt savus, iespējams, apzinātos, neapzinātos psiholoģiskos šķēršļus, kas stāv pretī. Tādi vienmēr uzrodas, ja ļaujam sev patiesi atbildēt uz jautājumiem – kas ir tas, kas mani attur?! No kā es baidos, kāpēc man nesanāk?! Sniegšu piemērus, lai būtu vieglāk saprast.