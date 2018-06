Raudulīgs mazulis: urdošais jautājums – kāpēc?

Bērna asaras ir paciešama parādība, taču līdz noteiktam brīdim. Ja bērns tev acu priekšā pārvēršas par īstu pinkšķi, pienācis laiks paanalizēt paša uzvedību un steidzami pieņemt mērus, lai mājās neizaugtu manipulators.

Mēs esam gatavi mazulim izdabāt, bet pārāk biežas kaprīzes, īpaši ar asarām, pieaugušajos rada neviennozīmīgas emocijas. Kāds brīnās, bet kāds kļūst nikns – tiesa, agri vai vēlu visi aizdomājas – ko gan tagad ar to visu darīt? Jo ir taču pilnīgi skaidrs, ka līdz ar pieaugšanu asarām vajadzētu kļūt mazāk. Tikai, kur atrodas robeža starp normu un kā atpazīt satraucošas pazīmes, nespeciālistam ir grūti saprast. Turklāt ne mazāk svarīgi ir savlaicīgi to izprast, jo "pinkšķa" zīmogs taču nav patīkams nevienās attiecībās, portālam "Parents" uzsver bērnu psiholoģe Anna Krajnova.

Parastais stāsts

Godīgi atzīsimies: no saviem bērniem vecāki vēlas pārāk daudz. Tu taču arī droši vien sapņo, lai mazulis ātrāk iemācītos "uzvesties adekvāti", "iziet no situācijas". Tieši tā, kā to darām mēs, pieaugušie. Taču, lai kā mēs vēlētos, lai četrus gadus vecais dēlēns dārziņā apģērbtos tādā pat ātrumā, kā tētis, bet meitiņa no svētku galda nečieptu konfektes, tas nenotiks. Nenotiks – un punkts, uzsver psiholoģe. Vienkārši tāpēc, ka bērni neprot ātri pārslēgties no viena uzdevuma uz citu. Bet bez šīs prasmes arī neizdosies adekvāti novērtēt situāciju un savu uzvedību. Fizioloģija to neļauj. Un tā tas būs līdz pat skolas vecumam. Līdz astoņu gadu vecumam bērnu nervu sistēma strādā pēc citiem principiem.

Uzbudinošie procesi dominē pār bremzējošiem, tādēļ šī vecuma bērniem ir grūtāk nomierināties un "savākties", bet, savukārt, sakreņķēties viņi var pat nieka dēļ, un pavisam viegli. Bet tagad aplūkosim bērnu kaprīzes detaļās, lai saprastu, no kurienes tās vispār rodas un kāda saistība tām ir ar tevi pašu, mudina psiholoģe.