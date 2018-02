Rausta valodu, jo bail no mātes. Par runas traucējumiem bērniem un pieaugušajiem

Šogad Latvijas kinoteātros sāka rādīt režisores Ievas Ozoliņas dokumentālo filmu "Dotais lielums: mana māte". Filmā galvenais varonis ir puisis, kurš rausta valodu un uzskata, ka problēmas pamatā ir attiecības ar viņa māti. Viņam bail no mammas un vienlaikus – no visām sievietēm. Vai tā patiesi var būt, ka runas traucējumi rodas šāda iemesla dēļ? Izrādās – ne tikai, turklāt traucējumi var sākties jebkurā vecumā.

Līdz pat pašnāvībai

Ārsta skatījumā, stostīšanās ir jauktas izcelsmes veselības problēma, neiroze, kas var būt bērniem, pusaudžiem un arī pieaugušajiem. Runas traucējumi mēdz sākties agrā bērnībā, bet ārste Ināra Roja norāda, ka tā nav tikai bērnu problēma – uz konsultācijām nāk arī pusmūža gados.

Problēmas cēlonis parasti nav viens vienīgs. Var būt pēkšņi pārdzīvojumi agrā bērnībā, piemēram, izbīlis no suņa. Bērnus ļoti iespaido vecāku strīdi, dusmas, agresija. Tagad Latvijā aktuāls temats ir ne tikai emocionāla, bet arī seksuāla vardarbība pret bērnu. Ja to piedzīvo, bērniņš, protams, klusē, neko nestāsta. Vardarbība ir arī skolā un interneta vidē. Bērni savos izteikumos mēdz būt nežēlīgi, pazemo cits citu. Bērnā upurī pārdzīvojumi izraisa satraukumu, valodas rausti, runas un elpošanas traucējumus, depresiju, domas par to, ka esmu ar problēmām, nevienam neesmu vajadzīgs. Var būt pat pašnāvības mēģinājumi.

"Bija gadījums, kad stostīšanās attīstījās divpadsmitklasniecei, kurai bija jābeidz skola. Meitenei sāka izpausties neirotisks runas defekts pēc tam, kad viņa tika pakļauta fiziskai seksuālai vardarbībai gan skolas vidē, gan mājās no tēva. Pārdzīvotās psihiskās un ķermeniskās traumas rezultātā jaunietei bija gan stostīšanās, gan uzmācīgas bailes, trauksme," piemēru min ārste.

Psihogēniska stostīšanās, elpošanas, mēles un lūpu muskuļu krampji var izpausties arī augstskolā studiju laikā, izdegšanas un hroniska noguruma gadījumā.