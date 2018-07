Regulārs sekss, ēdienkartē laši un dzīve bez stresa – ieteikumi vīrieša auglības uzlabošanai

Ārsti ir ievērojuši, ka vīrieši pret savu veselību mēdz izturēties vienaldzīgi un nepievērst pienācīgu uzmanību simptomiem un ārstu ieteikumiem. Arī reproduktīvā veselība nav izņēmums, tāpēc neauglības ārstēšanas kampaņas īstenotāji – biedrība "Taureņa efekts" sadarbībā ar klīnikas EGV urologu Andri Ābeli sniedz ieteikumus vīriešiem, kuri vēlas tikt pie sava bērniņa.

1. ieteikums – apzinies tendences

"Neauglība ir diagnoze, ko nosaka, ja pāris viena gada laikā nespēj panākt grūtniecību ar regulāru dzimumdzīvi, kas ir divas trīs reizes nedēļā," stāsta Ābele. Nav pieņemts atsevišķi izdalīt vīriešu un sieviešu neauglību, tāpēc par neauglību tiek runāts kā par pāra diagnozi — 15 procenti pāru saskaras ar neauglību, un tieši pusē gadījumu neauglības iemesls slēpjas vīrietī. Galvenais vīriešu neauglības cēlonis ir samazināta spermas kvalitāte: spermatozoīdu trūkums spermā, maza spermatozoīdu koncentrācija, traucēts spermatozoīdu kustīgums vai neatbilstīga uzbūve, ko, savukārt, izraisa daudzi citi faktori — pašreizējās un jau pārslimotās slimības, neveselīgs dzīvesveids un, protams, ģenētiski faktori.

"Tendences ir patiešām satraucošas. Par vīriešu spermas kvalitāti tika veikts datu apkopojums no 185 pētījumiem, kuros no 1973. līdz 2011. gadam piedalījušies 42 935 vīrieši. Secinājumi ir neglaimojoši – spermas kvalitāte krīt ar katru gadu, tāpēc ikvienam vīrietim būtu ļoti nopietni jādomā par savu vīrišķo veselību," aicina Ābele.

2. ieteikums – izmanto jaunākās tehnoloģijas

"Ja diagnoze ir noteikta un ir nepieciešama neauglības ārstēšana, ar prieku varu paziņot, ka pie mums Latvijā ir pieejamas pasaules līmeņa tehnoloģijas – šī gada janvārī klīnikā EGV pirmo reizi tika veikta "Micro-TESE" procedūra, kurā tika izmantots supermoderns mikroskops," stāsta urologs. Procedūra ir paredzēta vīriešiem, kuru spermā nav neviena spermatozoīda, proti, viņam nav, ar ko apaugļot olšūnu. Tāpēc spermatozoīdus ir nepieciešams dabūt ārā no sēklinieka ar mikroskopa un biopsijas palīdzību, ko vēlāk izmantot medicīniskajā apaugļošanā. Šāda veida procedūras nosaukums ir TESA jeb Testicular Sperm Aspiration, un tā ir efektīva 30–50 procentos gadījumu. Nedaudz modernāka ir TESE jeb Testicular Sperm Extraction, taču diemžēl tā var būt traumējoša un izraisīt plašu sēklinieka rētošanos ar testosterona līmeņa pazemināšanos, līdz ar to panākot spermatozoīdu veidošanos vēl dziļāku pasliktināšanos. Savukārt modernajai "Micro-TESE" procedūrai ir izteikti mazāks komplikāciju risks, jo to veic, izmantojot mikroskopu ar lielu palielinājumu, kas ļauj labi saskatīt visus audus un netraumēt tos. Arī tās efektivitāte ir divreiz lielāka.

Foto: Shutterstock

"Nav jābaidās izmantot jaunāko tehnoloģiju sasniegumus, un profesionāls reproduktologs vienmēr piemeklēs katram gadījumam atbilstošu risinājumu," iedrošina ārsts. Nevajag arī aizmirst, ka, līdzīgi kā sieviete iet pie ginekologa, vīrietim ir pieejami vīriešu ārsti – urologi un andrologi.

3. ieteikums profilakse nav tukša skaņa

Lai arī dažreiz pacientam šķiet, ka profilaksei nav nekādas nozīmes, tā nav taisnība. Daudzi pacienti joka pēc saka: mans kaimiņš, pīpmanis un dzērājs, savai sievai piecus bērnus uztaisīja, vai tiešām vērts dzīvot veselīgi? "Ir jāapzinās, ka esam atšķirīgi: dažiem auglība ir tāda, ko nevar iznīcināt, savukārt citiem – tāda, ko nepieciešams rūpīgi sargāt," stāsta ārsts un piedāvā vienkāršus padomus, kuru ievērošana palīdzēs tikt pie sava bērniņa. Protams, nemaz nav viegli sākt dzīvot veselīgi, jo īstermiņa ieguvumus ir grūti saskatīt, tāpēc ir jākoncentrējas uz ilgtermiņa ieguvumiem – labu veselību līdz pat mūža beigām.

Andra Ābeles padomi

Atmet smēķēšanu. Cigaretēs ir vielas, kas nelabvēlīgi ietekmē spermatozoīdus;

Samazini alkohola patēriņu vai nelieto to vispār. Alkohols mazina organisma spēju producēt vīrišķo hormonu testosteronu, kam ir būtiska nozīme spermas veidošanā;

Izvairies no karstas vannas un ciešas apakšveļas, neturi klēpjdatoru dzimumorgānu apvidū. Lai sēklinieku funkcionēšana būtu optimāla, ķermeņa temperatūrai ir jābūt zemākai par plus 37 grādiem pēc celsija Nepakļauj vīrišķās ķermeņa daļas paaugstinātai vides temperatūrai – ne velti daba ir paredzējusi, ka vīriešiem reproduktīvie orgāni atrodas ārā, nevis iekšā vēdera dobumā;

Regulāri pārbaudi, vai neesi inficējies ar seksuāli transmisīvu slimību. Inficēšanās no dzimumpartneres, piemēram, ar hlamīdijām, var izraisīt neauglību;

Iemācies atslābināties. Stress atsaucas uz reproduktīvo sistēmu un apaugļošanas spēju, ietekmējot spermas kvalitāti un spermatozoīdu skaitu;

Samazini kafijas lietošanu. Kofeīns stimulē virsnieru dziedzerus un rada tādu pašu efektu kā stress;

Uzņem pietiekamu daudzumu šķidruma. Spermai nepieciešams, lai organismā būtu pietiekami daudz šķidruma, jo 80 procentus spermas veido ūdens;

Regulāri nodarbojies ar seksu. Spermas kvalitāte mazinās, ja tā atrodas organismā pārāk ilgu laiku. Arī pārāk intensīvs sekss kaitē spermai. Ir vajadzīgas 48 stundas, lai tā atjaunotos; Foto: Shutterstock

Lieto uzturā treknās zivis. Treknajās zivīs ir taukskābes, kas vajadzīgas, lai veidotos kvalitatīva sperma. Ieteicamas ir skumbrijas, sardīnes, laši;

Lieto uzturā dārzeņus un augļus. Tajos ir vitamīni, antioksidanti un minerālvielas, kas palielina spermatozoīdu skaitu;

Lieto uzturā produktus, kas bagāti ar cinku un folijskābi. Cinks ir atrodams gaļā, zivīs un olās, bet folijskābe – lapu dārzeņos, pākšaugos un pilngraudu maizē. Ja organismā trūkst šo vielu, spermatozoīdu skaits var samazināties par 90 procentiem.

Neauglības ārstēšanas kampaņa ilgst sesto gadu. Piecu gadu laikā neauglības ārstēšanai savākti vairāk nekā 120 000 eiro.