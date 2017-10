Reproduktoloģe: gaisa piesārņojums paaugstina priekšlaicīgu dzemdību un spontānā aborta risku

Domājot par iespēju ieņemt bērnu, mēs varam atteikties no kaitīgiem ieradumiem: atmest smēķēšanu, nelietot alkoholu, vairāk sportot, taču ir faktori, ko gandrīz nespējam ietekmēt, – tā ir vide, kurā dzīvojam, gaiss, ko elpojam, un ķīmiskās vielas, kas mūsu ķermenī nonāk no pārtikas, kosmētikas un traukiem. Neauglības ārstēšanas kampaņas ārste, klīnikas "EGV" ginekoloģe un reproduktoloģe Viola Millere stāsta par galvenajiem vides faktoriem, kam pievērst uzmanību.

Gaisa piesārņojums

Gaisa piesārņojums ir process, kura laikā gaisā izplūst dažādi ķīmiskie savienojumi: sēra dioksīds, oglekļa monoksīds, slāpekļa dioksīds, ozons un citi. Šie savienojumi nonāk gaisā no automašīnu izplūdes gāzēm, rūpniecības, koksnes un ogļu dedzināšanas un vairākiem citiem avotiem. Literatūrā ir atrodama informācija par gaisa piesārņojuma ietekmi uz vīriešu auglību.

"Vairāki pētījumi ir veikti Čehijā. Savstarpēji tika salīdzinātas divas vīriešu grupas: tie, kas dzīvo vairāk piesārņotā vidē, un vīrieši, kas dzīvo samērā nepiesārņotā vidē. Tika atklāts, ka vīriešiem, kas elpo vairāk piesārņotu gaisu, ir traucēta spermatozoīdu morfoloģija jeb uzbūve, samazināts to kustīgums un biežāk atrodami DNS bojājumi. Tika atrasta arī negatīva korelācija starp spermas koncentrāciju un ozona daudzumu vidē," stāsta dr. Millere, papildinot, ka sievietēm gaisa piesārņojums paaugstina priekšlaicīgu dzemdību un spontānā aborta risku.

Smagie metāli

Smagie metāli – svins, dzīvsudrabs, bors, alumīnijs, kadmijs, arsēns, antimons, kobalts un litijs – arī ietekmē reproduktīvo funkciju. Svins, kas ir baterijās, metāla izstrādājumos, krāsās un keramikā, ir viens no intensīvāk pētītajiem smagajiem metāliem, kas ietekmē auglību. Svins ietekmē hipotalāma un hipofīzes funkciju, tādējādi mainot hormonu līmeni, ietekmējot pubertātes sākuma vecumu un samazinot auglību. Svins samazina spermas kvalitāti vīriešiem, bet sievietēm izjauc menstruāciju regularitāti un var novest pie priekšlaicīgām dzemdībām un spontānā aborta. Savukārt dzīvsudrabs ir atrodams vecajos termometros, baterijās un rūpnieciskajās emisijās.

"Dzīvsudrabam ir raksturīga tā dēvētā bioakumulācija barības ķēdē, piemēram, ja zivs apēd planktonu, kurā ir dzīvsudrabs, un lielāka zivs apēd mazo zivi, dzīvsudraba koncentrācija aug un aug," skaidro ārste. Dzīvsudrabs traucē spermatozoīdu veidošanos vīriešiem. Ir jāpievērš uzmanība arī boram, kas atrodams stiklā, cementā, ziepēs, paklājos un ādas izstrādājumos, – tā kaitīgā ietekme ir līdzīga svina iedarbībai. "Protams, nevar pilnīgi izvairīties no smagajiem metāliem. Es iesaku pēc iespējas vairāk laika pavadīt pie dabas, laukos elpot tīru gaisu," iesaka dr. Millere.

Pesticīdi un endokrīnu bojātājvielas

Pesticīdi nonāk pārtikā neatbilstīgas lauksaimniecības prakses dēļ, savukārt endokrīnu bojātājvielas – vielas, kas spēj imitēt cilvēka hormonus un traucēt normālu endokrīnās sistēmas darbību, – ir gan plastmasas pudelēs, gan kosmētikā, gan sadzīves ķīmijā. Tās negatīvi ietekmē gan sievietes, gan vīrieša auglību.

"Protams, mums ir nepieciešams daudz vairāk pētījumu, lai saprastu, cik ļoti tiek bojāta cilvēka auglība, taču tikmēr ir vērts aizdomāties par to, vai nelietojam pārāk daudz kosmētikas. Jācenšas dzert filtrētu krāna ūdeni no stikla glāzes, izvairoties no plastmasas, un, visbeidzot, nepārspīlēt ar sadzīves ķīmiju – bieži vien māju var iztīrīt tikai ar ūdeni," aicina ārste.

Neauglības ārstēšanas kampaņa ilgst piekto gadu. Četru gadu laikā neauglības ārstēšanai savākti gandrīz 90 000 eiro.