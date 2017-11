Saki 'ma–mma': pieci veidi, kā likt runāt bērnam-klusētājam

Jau pārkāpta pirmā vecuma robeža, nopūsta pirmā svecīte dzimšanas dienas kūkā, bet viņš joprojām klusē un nepavisam nevēlas iepriecināt ģimeni ar pirmajiem vārdiņiem un nesaprot, cik ļoti tu vēlies, lai mazais iespējami ātrāk sāktu teikt "ma-mamma", "tē-tis".

Logopēde Romēna Namniece uzsver: ja bērnu saprot tikai vecāki un viņiem ir jābūt kā tulkiem saviem bērniem, tad ir jāvēršas pie speciālista. Kuros gadījumos vecākiem ar bērniem būtu jāvēršas pēc logopēda palīdzības, kā sekmēt bērna runas attīstību, par to lasi šajā rakstā, kur logopēde arī skaidro, kāpēc nevajadzētu sarunās ar bērnu izmantot "ninnītes, čemmītes" un citis izkrpļotus vārdus. Lūk, pieci vienkārši ieteikumi, kas, cerams, palīdzēs tavam bērnam sākt runāt un paplašināt vārdu krājumu!

Runā iespējami vairāk vārdu pats

Pat ja pēc dabas tāds neesi, ir īstais laiks kļūt par pļāpu. Stāsti mazulim par to, ko tu dari un kā jūties, lai tevi nemulsina tas fakts, ka viņš vēl nespēj ar tevi sarunāties dialogā. Bet tikai nenolaidies līdz viņa līmenim: automašīnu sauc par automašīnu, nevis "bi-bī", suni – par suni, nevis "vau-vau". Runā ar bērnu pieaugušo valodā, jo viņš taču tevi saprot. Bet negaidi arī pārāk ātru atbildes reakciju: starp spēju saprast un iespēju izteikt savas domas distance ir aptuveni divi gadi. Bruņojies ar pacietību!

Cik bagātai jābūt divgadnieka valodai un kad jāsāk uztraukties, lasi te.

Atkārto vēl un vēlreiz

Daudzas mammas stāsta, kā viņām katru dienu nākas lasīt vienu un to pašu grāmatu, brīnoties, kā bērniem neapnīk to klausīties. Bet te arī slēpjas galvenā lasīšanas doma. Nebaidies no atkārtojumiem un daudzas reizes lasi bērnam vienu un to pašu pasaku: klausoties vienus un tos pašus vārdus (un pat frāzes), viņš tās labāk atcerēsies. Pat ja esi pārliecināts, ka viņš "pagaidām vēl neko nesaprot", esi drošs – viņa smadzenes akumulē informāciju. Ieslēdz mazulim mūziku ar bērnu dziesmām un uzliec klausīties kādu disku ar pasakām pašiem mazākajiem – tā viņš labāk atcerēsies dzirdētos vārdus.

Foto: Shutterstock

12 vēl citus padomus, kā bērnam palīdzēt sākt runāt, attradīsi šeit.

Parādi, kā izrunā vārdus

Lai pievērstu bērna uzmanību savai runai, pietuvini savu seju viņa, runā lēnām, precīzi artikulējot jaunos vārdus, izmantojot dažas intonācijas un mīmiku. Tas mazulim palīdzēs no tavas runas "atdalīt" atsevišķus vārdus, tos iepazīt, bet pēc tam – atcerēties. Nesteidzies, valodai jābūt skaidrai. Centies runāt izteiksmīgi, neķēmojoties, citādāk bērnam būs grūti "nolasīt" to, ko saki.

Šeit atradīsi mammas jautājumu, ko iesākt, ja divgdnieks saziņā izmanto pavisam mazu vārdu krājumu, un pediatra atbildi.

Ļauj viņam kļūdīties

Bērns nepareizi saka kādu vārdu? Tā vietā, lai katru reizi viņu labotu, pārformulē to, ko viņš saka, citiem vārdiem. Bērns jauc burtus vārdā piens? Paskaidro: "Tas ir dzēriens, ko mums dod govs. To pārdod veikalos". Tas paplašinās bērna vārdu krājumu, un viņš centīsies patstāvīgi piemeklēt sinonīmus. Tāpat nepiespied bērnu izrunāt skaņas, kas viņam pagaidām vēl neizdodas – skaņu "r", piemēram. Nedaudz pagaidi – visam ir savs laiks.

Bet, vai esi kādreiz aizdomājies par to, cik daudz no pieaugušā teiktā saprot mazs bērns? Interesantus faktus atradīsi šeit. Foto: Shutterstock

Paspēlējies "skolotājos"

Izvēlies kopā ar bērnu vienu vai divas grāmatiņas ar bildītēm un minimālu tekstu. Pārlapo un lasi to kopā ar bērnu – vārdu pa vārdiņam. Beigu beigās bērns to iemācīsies no galvas. Bet pēc tam, lasot izliecies, ka esi kļūdījies, sagaidi bērna rekciju – visticamāk, viņam gribēsies tevi palabot. Vēl viens variants – piedāvā bērnam "palasīt' viņa iemīļoto pasaku skaļi pašam, vismaz daļēji. Palīdzi viņam un atbalsti, pat ja viņš kļūdās un, tavā skatījumā, laiku pa laikam stāsta pilnīgas muļķības.