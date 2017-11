Septiņas ikdienā lietojamas frāzes, kuras cels bērna pašapziņu

Vecāku komunikācija ar bērnu laikā, kad noris viņa fiziska un emocionāla attīstība, nav pārvērtējama. Mazajam ķiparam ir jādzird pareizie vārdi, lai viņš spētu izaugt par cilvēku, kurš spējīgs mīlēt citus un, kas nav mazāk svarīgi, pats sevi. Panākumu atslēga ir pavisam vienkārša – ikdienā tikai jāizmanto pareizos vārdu virknējumus!

"Familyshare" vēsta, ka ir dažādi veidi, kā bērniem izrādīt savu mīlestību, taču visefektīvākais tomēr ir un paliek atklātas un patiesas sarunas. Lūk, te arī nepieciešamās frāzes, kas noteikti cels bērna pašapziņu un palīdzēs pilnvērtīgi attīsties!

Es tevi mīlu

Šī, protams, ir klasika frāze, taču nekas nav patiesāks un patīkamāks par šo trīs vārdu izdzirdēšanu. Nepieļauj, ka paiet diena, kad neesi savai atvasei šo frāzi pateikusi – bērnam tas palīdzēs justies droši un pasargāti.

Ir vieglākas un grūtākas dienas. Būs reizes, kad bērns izdarīs kaut ko nepareizi, taču tas nemainīs faktu, ka mīli bērnu no visas sirds! Mēs tik bieži vēlamies zināt, ko otrs cilvēks domā savā galvā, taču paši svarīgas lietas paturam pie sevis.

Jebkurā vecumā – gan divu mēnešu, gan 15 gados, bērnam ir jādzird no mammas šie vārdi katru dienu, jo tie ir pamatu pamats it visam. Protams, šiem vārdiem jāseko arī darbībai: kopā pavadīts laiks, bērna uzklausīšana, problēmu apspriešana.

Tu liec man justies laimīgai

Tik vienkārši, bet tik patiesi! Katra mamma un tētis zina, cik svarīgi bērnam šos vārdus ir ne tikai dzirdēt, bet arī sajust, tāpēc neaizmirsti to teikt dienu no dienas.

Bērni ir neizsīkstoša prieka, mīlestības un laimes avots, un tāpēc nav nekāda iemesla, kāpēc lai tu par to viņiem neatgādinātu. Cilvēks ir tā iekārtots, ka visu vienmēr gribas atlikt uz vēlāku laiku, taču vārdi neko nemaksā – negaidi, kad viņi pabeigs skolu vai apprecēsies.

Foto: Shutterstock

Tu man esi ļoti īpašs/-a

Pasaulē nav divu pilnībā vienādu cilvēku, pat dvīņi mēdz būt tik atšķirīgi savās interesēs un raksturos. Bērna pašapziņa ceļas, ja viņš jūt, ka kādam ir ļoti īpašs un citāds vārda vislabākajā nozīmē.

Pārliecinies, ka bērns zina, ka katrs cilvēks ir individualitāte un nav salīdzināms ar citiem, jo pati zini, ka mazā ķipara ienākšana ģimenē ir labākais, kas ar tevi noticis.

Īpaši svarīgi to dzirdēt ir bērniem, kuriem ir brāļi un māsas. Nomierini bērnu, lai viņš zina, ka mammas mīlestības pietiks visiem un katrs no bērniem ir vismīļākais un vienīgais.

Es priecājos, kad tu…

Tāpat kā pieaugušajiem, arī bērniem ir svarīgi apzināties, ka viņu kompānija un klātbūtne citos izraisa pozitīvas emocijas. Bērni ir radošuma pilni, tāpēc īpaša svarīgi, lai viņi zinātu, ka ar savām darbībām tevi iepriecina.

Atvēli laiku tam, lai uzslavētu bērnu un norādītu uz rakstura īpašību "plusiem". Nepalaid garām arī dažādas bērnu uzstāšanās reizes pulciņos vai bērnudārzā – kā tu varēsi viņam teikt, ka priecājies par viņa talantiem, ja nebūsi redzējusi to attīstību?

Foto: Shutterstock

Es tev uzticos

Kad bērni ir mazi, viņi uzticas itin visiem, taču ar laiku sāk aptvert, kam drīkst un kam nedrīkst uzticēties. Šīs apziņas veidotāji ir vecāki, un, ja vēlies, lai bērns tev uzticētu savas sāpes un noslēpumus, justos pārliecināts par savstarpējo saikni, neaizmirsti viņam šo frāzi teikt svarīgos brīžos.

Tas pats sakāms arī par viņa lēmumiem. Ir teiciens, ka cilvēki no savām kļūdām mācās vairāk nekā no citu, tāpēc reizēm ir jāļauj arī "apdedzināties". Vecāku uzdevums ir parādīt pareizo ceļu un kontrolēt bērna gaitas tajā, rodot balansu ar viņa vēlmi uzņemties atbildību pašam.

Es pateicīgs par tevi katru dienu

Bērna ienākšana vecāku dzīves ir dāvana no augšas, par kuru jābūt pateicīgiem dienu no dienas. Nav nekādu iemeslu, kāpēc tu to nevarētu teikt savai atvasītei ikdienā – mācēt pateikties ir viena no lietām, kas palīdzēs bērnam izaugt par mentāli spēcīgu personību.

Lai arī kam tu savā dzīvē ticētu – māci to darīt savam bērnam! Ticība vienmēr palīdz izdzīvot vieglākus un grūtākus dzīves brīžus.

Foto: Shutterstock

Es zinu, ka tu vari

Maziem bērniem ir grūti noturēt savu uzmanību vienai lietai vai veicamajam uzdevumam, tāpēc pie pirmajām grūtībām parasti ir vēlme "sviest plinti krūmos". Vecāku uzdevums ir raisīt bērnos apziņu, ka grūtības ir ierasta dzīves sastāvdaļa, un ir pilnībā normāli, ka pirmajā brīdī viss vēlamais var neizdoties.

Protams, arī pieaugušajiem ir sliktākas un labākas dienas, kurās šīs šķietami tik vienkāršās frāzes tiek noliktas tālākajā plauktā. Atceries, ka bērni ir svētība, un atgādini sev to katru dienu.

