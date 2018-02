Septiņi jautājumi, kuri satrauc topošos tēvus

Sen ir izpētītas un sīki un smalki aprakstītas psiholoģiskās izmaiņas, ko piedzīvo sievietes grūtniecības laikā, bet, lūk, par topošo tēvu pārdzīvojumiem tiek runāts gana mazāk.

Arī vīrieši izdzīvo grūtniecību, tikai pa savam. Portāls "Parents" aplūko tipiskākās topošo tēvu bailes par savu jauno lomu.

Kopš mana mīļotā sāka apvelties, es pret viņu vairs nejūtu seksuālo iekāri…

Grūtniecības laikā pāra intīmā dzīve vienā vai citādākā mērā piedzīvo izmaiņas. Daudzi vīrieši, uzzinot par mīļotās grūtniecību, sāk dzīvot pastāvīgās bailēs, ka drīz seksuālā dzīve ar partneri tiks pārtraukta uz ilgu laiku. Iekšēji vīrietis vēl nejūtas kā tēvs, bet katru vakaru jau liekas gulēt ar sievieti, kura kļūst par māti. "Neapzināti grūtniece var vīrietim atgādināt paša māti, kura nēsāja viņu. Bez tam, pat ja mazulis vēl nav piedzimis, daži vīrieši viņu uztver jau kā sāncensi, jo paši jūtas lieki šajā ciešajā mijiedarbībā starp māti un bērnu. Bet jo vairāk vīrietis izjūt greizsirdību, jo mazāk viņam gribas nodarboties ar seksu ar partneri," uzsver ģimenes konsultante Oļesja Arganoviča. Speciāliste turpina: "Ir arī tādi jūtīgi eksemplāri, kuri seksa laikā jūtas ierobežoti un nobijušies: viņi baidās nodarīt sāpes gan savam bērnam, gan arī topošajai mammai, kaitēm viņiem. Patiesībā bērns ir droši aizsargāts, pat tad, kad mamma nodarbojas ar seksu".

Vai tiešām iziešanu sabiedrībā un tikšanos ar draugiem nāksies izbeigt uz visiem laikiem

Daži vīrieši baidās iekrist slazdā. Viņu brīvībai draud briesmas, tagad viņiem vienmēr nāksies būt atbildīgiem par mazo cilvēciņu. Jaunais, bezrūpīgais vīrietis, kurš jebkurā laikā ir gatavs piedzīvojumiem un izklaidēm, tagad kļūs par atbildīgu tēvu. Ja vīrietis domā par dzīvi pēc mazuļa piedzimšanas, viņš tāpat arī sev vaicā, cik labi spēs tikt galā ar jaunā tēva lomu. Nezināmais biedē. "Tāds topošo tēvu depresīvs noskaņojums nav nekas neparasts," skaidro Arganoviča. "Pēc kāda laika, kad mazais būs piedzimis, vīrietim parasti atgriežas miers, ja viņš redz, ka sieva, tāpat kā iepriekš, arī tagad rūpējas par viņu".

Foto: Shutterstock

Es baidos piedalīties dzemdībās

"Bērna piedzimšana – tas ir noslēpums uz sakrālās robežas," atzīmē speciāliste. "Vīriešiem dažreiz nav viegli pārdzīvot dzemdību procesu. Viņš var nobīties no tā, ka nespēj palīdzēt savai mīļotajai, kad viņai sāp, viņš var nespēt savaldīt emocijas (bet viņu taču mācīja tās savaldīt)." Neraugoties uz to, ka mūsdienās arvien vairāk vīriešu izrāda vēlmi piedalīties dzemdībās, tā nedrīkst kļūt par obligātu un visaptverošu praksi, jo īpaši tādēļ, ka pastāv risks pāra attiecību problēmām nākotnē. "Topošajam tētim nav jāiet uz dzemdībām, ja viņš tam nav gatavs. Ir daudz citu lietu, no kurām būs daudz lielāks labums, nekā vīrieša pārmērīgs satraukums dzemdību zālē," turpina eksperte.

Par to, vai vīrietim vajadzētu piedalīties dzemdībās vai tomēr nē, lasi šajā rakstā. Un atceries, ka vīrieti nedrīkst piespiest piedalīties dzemdībās, kāpēc, to uzzini te. Par pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem saistībā ar topošā tēva piedalīšanos dzemdību procesā, pēdējā laika tendencēm, par prieka asarām un ģībšanu, to visu portālam "Cālis.lv' stāsta Rīgas Dzemdību nama vecmāte, sertificēta psiholoģe Laila Laganovska, kura vada arī kursus topošajiem vecākiem.

Es baidos no atbildības… Es gribu aizbēgt!

Abiem no pāra šajos jaunajos apstākļos ir jānomaina savs statuss no "bērns" uz "vecāks". Tās ir galvu reibinošas pārmaiņas abiem. Grūtniece uzdod jautājumu, kāda mamma es būšu, bet topošais tētis, pirmkārt, cenšas saprast, vai viņš spēs uzturēt ģimeni un cik spēcīgi mazuļa piedzimšana ietekmēs viņa ierasto dzīvesveidu. Turklāt katram cilvēkam bērna gaidīšana nozīmē arī paaudžu maiņu, kas pēc laika aizies, dodot vietu nākamajām. Nav nekāda skumjāka, kā domas par nāvi.

Šāda veida jautājumi vīrietim ir parasti, un dažreiz tie atsaucas arī uz viņa uzvedību. Kad vīrietis jūtas nevajadzīgs, viņš sāk rīkoties. Daži aizmirstas, pilnībā nododoties darbam, sportam, vīriešu kompānijai un nebeidzamām tikšanām ar draugiem (kur ir atļauts risks un alkohols). Citi pašapliecina savas vīrišķās īpašības, krāpjot mīļoto. "Sievas priekšā, kura ir mainījusies, vīrietim nepieciešams apliecināt savu vīrišķību. Nereti psihiskie konflikti parādās somatiski: liekie kilogrami, sāpes mugurā vai vēderiņa parādīšanās topošajam tētim. Katrs tēva lomas sākumu sastop, kā spēj!"

Tagad viņa tikai un vienīgi runā par bērnu, zvana mammai un draudzenēm

Tajā nav nekā neparasta. Grūtniecība – tas sievietes dzīvē ir pārejas periods, no statusa "mammas meita" uz mammas statusu pašas bērniem. Šo pārmaiņu laikā topošā mamma meklē atbalstu un citu sieviešu padomus, kuras jau piedzīvojušas mammas priekus, un visupirms, protams, meklējot tos pie savas mammas. "Ikvienai grūtniecei ir vajadzība pēc atbalsta, kuru var sniegt gan pašas māte, gan māsa, draudzene un arī partneris. Topošajiem tēviem, kuri jūtas nedaudz atstumti malā no šīs sieviešu sabiedrības, ir jācenšas šī situācija pieņemt un pret sievu izturēties pacietīgi, atbalstīt it visā," rekomendē speciāliste.

Par to, no kā baidās topošā mamma, gaidot savu mazuli, uzzini šeit.

Viņas ķermenis ir mainījies. Bet ja nu pēkšņi viņa vairs nebūs tāda kā agrāk?

Deviņu mēnešu laikā sievietes ķermenis mainās, piedzīvojot hormonālas izmaiņas. Mainās arī vīrieša skatījums uz mīļoto. Kādam nav nekā lieliskāka kā sievietes ķermenis, kas pielāgojas kļūšanai par māti. Citam, savukārt, ir nepatīkami redzēt, kā mīļotā pakāpeniski pieņemas svarā un zaudē formu. "Patiesībā vairumam šādu baiļu ir daudz dziļāki iemesli. Topošais tētis apzinās, ka līdz ar mazuļa piedzimšanu dzīve mainīsies, ka viņa mīļotā vairs nebūs tā bezrūpīgā meitene, ar kuru viņš kaut kad ir iepazinies, un ka tagad pirmajā vietā uz visiem laikiem būs bērns – viņa sāncensis. Bet, neraugoties uz to, vīrietim ir jāsaprot, ka kļūt par tēvu – tas arī nozīmē pamest daļu no saviem "jaunieša" ieradumiem un sapņiem par bijušo, un uzņemties atbildību par ģimeni. Bet par mīļotās figūru vispār nevajadzētu uztraukties, ar laiku tā noteikti atkal iegūs iepriekšējās aprises. Tici, viņa to vēlas ne mazāk kā tu," uzsver speciāliste.

Vai mīļotajai būs laiks arī man?

Šis jautājums ietver arī citu domu: "Vai mēs atkal būsim mīļākie, kad bērns piedzims?". "Sievas grūtniecības laikā vīrietis pakāpeniski nonāk pie apziņas, ka tagad mīļotā viņam velta mazāk uzmanības nekā iepriekš un arvien vairāk koncentrējas bērnam (un tas ir pilnīgi dabiski). Tad viņš sāk aizdomāties par to, ka pēc dzemdībām situācija var pasliktināties. "Kad bērns piedzims, vai viņai būs vēlme un laiks padomāt par mīlestību? Vai mēs nodarbosimies ar seksu?" – šaubās vīrietis. Patiesībā topošais tēvs jau tagad gatavojas dzīvei pēc bērna piedzimšanas. Ja nemiers un šaubas rodas pārlieku bieži, labāk atklāti par to parunāt ar partneri vai arī kādu, kurš jau ir kļuvis par tēvu, un gājis cauri šiem pārdzīvojumiem. Jo arī vīrietim taču nepieciešams atbalsts!" uzsver speciāliste.