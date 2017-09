Sešas tipiskākās bērnu pretenzijas pret saviem vecākiem

Kā tu rīkojies, kad bērns sarīko histēriju? Radi iespaidu, ka neko nedzirdi? Vai ilgi skaidro izlutinātajam mazulim, kādēļ tu nevari izpildīt viņa prasības? Tev jāiemācās ātri reaģēt uz bērna histērijām.

Ko nevajadzētu teikt bērniem un kā tikt galā ar bērnu aizvainojumiem jeb sešas tipiskākās pretenzijas, kas bērniem rodas pret vecākiem, "Parents" skaidro psiholoģe Tatjana Šišova.

Tas ir netaisnīgi

"Mans jaunākais dēls bieži dusmojas, ka mēs viņam līdz vēlam vakaram neļaujam skatīties televizoru, kā viņa vecākajam brālim, vai nelaižam ārā pastaigāties bez pieaugušo pieskatīšanas. "Tas ir netaisnīgi, negodīgi! Brālim jūs ļaujat, bet man nē! – viņš raud, un nekādas sarunas par to, ka brālis ir piecus gadus vecāks, nepalīdz," psiholoģe atstāsta mammas Elēnas stāstu, kura audzina sešus un 11 gadus vecus dēlus.

Nekad nesaki: "Nu ko, dzīve vispār ir netaisnīga lieta".

Kā nogludināt konfliktu

Pats labākais, ko var darīt līdzīgā situācijā – iedomāties sevi bērna vietā. Bērns ir aizvainots un nokaitināts, un viņa jūtas tikai pastiprināsies, ja tu pret tām izturēsies vienaldzīgi. Obligāti pasaki bērnam, ka tu saproti, cik viņš ir aizvainots, un paskaidro, kāpēc tu aizliedz to, ko atļauj brālim vai vecākajai māsai.

Parunājies ar bērnu par to, – jo cilvēks kļūst vecāks, jo vairāk tiesību un arī pienākumu viņš iegūst. Akcentē bērna uzmanību uz to, ka vecākais brālis ne tikai līdz vēlam vakaram skatās televizoru, bet arī iet uz veikalu, ar putekļusūcēju tīra māju, iznes miskasti utt. Un centies, lai vecākajiem bērniem ģimenē patiešām būtu vairāk pienākumu, nekā jaunākajiem – tad mazajiem nebūs tik ļoti plašas iespējas, kādēļ just skaudību vai greizsirdību. Un pats galvenais: ja tomēr jaunākais bērns ir sakreņķējies par to, ka viņu kopā ar vecāko brāli ārā nelaiž, piedāvā viņam alternatīvu. Neatstāj bērnu vienu, sarīko kopīgu viņa mīļākās multfilmas paskatīšanos, palasi grāmatu, paspēlējies utt.