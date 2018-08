Seši izplatītākie šķiršanās iemesli pēc bērniņa piedzimšanas

Bērna ienākšana ģimenē šķietami sagriež kājām gaisā visu tavu un partnera dzīvi. Nākas tikt pāri daudzām negulētām naktīm un stresa pilnām dienām. Dažu pāru dzīve pēc bērniņa piedzimšanas izmainās tik ļoti, ka viņi nolemj šķirties. Portāls "Babygaga" apkopojis izplatītākos šķiršanās iemeslus pēc mazuļa nākšanas pasaulē.

2012. gadā zviedri veica pētījumu, kurā atklājās, ka viens no trīs pāriem, kuru ģimenē ir mazs bērns, ir nolēmuši šķirties. Pētījuma rezultāti liecina, ka visbiežāk šķiras tie pāri, kuri audzina bērnu vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. Pētījumā tika aptaujāti 452 pāri, kuri pāris gadus pēc bērna piedzimšanas bija nolēmuši katrs iet savu ceļu. Aptaujas laikā tika noskaidroti biežāk sastopamie šķiršanās iemesli.

Nepilnvērtīga savstarpējā komunikācija

Jaunajai dzīvībiņai ienākot ģimenē, vecāki ir pārņemti ar viņa mīlēšanu un lološanu. Tavam mīļotajam vīrietim var šķist, ka visu dienu esot mājās ar bērnu, tu esi pārgurusi un nevēlies uzklausīt viņa žēlošanos par uzmanības trūkumu vai citām lietām, kas viņu nomāc. Šī iemesla dēļ viņš izvēlas tev to nestāstīt, jo nevēlas tevi apgrūtināt. Iespējams, arī tu domā līdzīgi. Un šeit sākas komunikācijas problēmas, kuras ar laiku var sakrāties un būt par labu iemeslu kārtējam strīdam.

Ieteikums:

Runājat viens ar otru par savām sajūtām. Ja jūties vientuļi, esi dusmīga vai, iespējams, nedaudz greizsirdīga uz savu mīļoto par to, ka viņš visu uzmanību velta bērnam, pastāsti viņam to. Neviens no mums nav apveltīts ar prasmēm lasīt domas. Tavs partneris, iespējams, nekad nezinās, kā tu jūties, ja nespēsi viņam to atklāti pateikt.

Kā sardzirdēt vienam otru, lasi šajā rakstā.

Dažādi uzskati par bērna audzināšanu

Bērna audzināšana nav viegls process, un gribas mums to vai nē, mēs savas atvases audzinām pēc līdzīga principa, kā reiz mūs pašus audzināja mūsu vecāki. Dažreiz tavi uzskati un pieņēmumi par bērna audzināšanu var nesakrist ar mīļotā uzskatiem. Kaut mazākās lietās šķietami vienam ir vieglāk piekāpties, tad brīžos, kad tiek runāts par svarīgākām izvēlēm, līdzīga domāšana un uzskati ir ļoti svarīgi.

Ieteikums:

Pirms bērniņa piedzimšanas izrunājiet svarīgākās lietas, lai abi saprotat, kā savu bērnu vēlas audzināt viņa mamma vai tētis. Vecākiem mazā audzināšanas procesā ir svarīgi būt vienotiem. Lai komandas darbs turpinātos visas dzīves garumā, pārim nevajadzētu aizmirst par sarunām, kuru laikā tiek ne tikai pārstāstīts pa dienu piedzīvotais, bet arī runāts par emocijām, sajūtām un pārdzīvojumiem.