Seši produkti, kuri kļūdaini tiek uzskatīti par vērtīgiem bērna ēdienkartē

Par čipsu un fast food ēdienu kaitīgumu zina jau teju visi. Tomēr ir produkti, kurus vairākums uzskata par vērtīgiem, taču patiesībā tos būtu labāk izslēgt no bērna ēdienkartes vai vismaz stipri ierobežot to lietošanas daudzumu.

Dietoloģe Elēna Tihomirova "Detimail" nosauc sešus produktus, kuri visai kļūdaini tiek uzskatīti par vērtīgiem bērna ēdienkartē, kā arī skaidro, kādēļ tomēr labāk atturēties no šo produktu biežas lietošanas.

Jogurti un biezpiena sieriņi

Dabiskais jogurts, kas izgatavots no piena un piena baktērijām, ir ļoti vērtīgs produkts. Tomēr problēma ir tajā, ka šādu jogurtu praktiski neviens neēd. Bērni dod priekšroku jogurtam ar zemeņu gabaliņiem vai tropiskiem augļiem, kā arī milzīga daudzuma cukura saturošiem jogurtiņiem. Dietoloģe mudina papētīt bērnu dzeramo jogurtu, kuru bieži pozicionē kā vērtīgu – cik tur daudz kaloriju – vairāk nekā 300 kcal uz 0,3 l produkta. Tas ir vairāk nekā vienā porcijā jebkura saldējuma un gandrīz vienādi, cik ir šokolādes batoniņā.

Ko darīt: gatavot jogurtu pašiem, bet kā piedevu var pievienot svaigus augļus. Šādu jogurtu bērnam labāk dot deserta vietā un arī ne katru dienu. Lūk, te atradīsi recepti, kā mājās pagatavot biolakto!

Sulas (pat svaigi spiestās)

Sula tetrapakās pēc savas būtības ir ūdens, kam pievienoti ogļhidrāti. Nevienas šķiedrvielas, ko mēs tā vērtējam augļos, ne C vitamīna tur nav. Ja tu sulu gatavo pats, tad vitamīni saglabājas (ne ilgāk kā pusstundu pēc augļa sulas izspiešanas), tomēr labums no diviem, vidēja izmēra apelsīniem un svaigi spiestas sulas ir absolūti atšķirīgs. Sulā nokļūst visas kalorijas, ko satur augļi, bet, lūk, vērtīgās šķiedrvielas paliek augļa izspiedumos. Bērns diez vai uzreiz apēdīs divus apelsīnus, toties sulu izdzer pavisam vienkārši. Bez tam svaigi spiesta sula veicina apetīti, un tas nozīmē, ka – pat ja bērns būs kārtīgi paēdis, pēc glāzes svaigi spiestas sulas viņš atkal būs gatavs ēst.

Foto: Shutterstock

Ko darīt: lai remdinātu slāpes, dod bērnam parastu ūdeni, mājās gatavotu limonādi – ūdenim pievienojot augļu gabaliņus, bet sulu vietā – veselus augļus. Ja bērnam ļoti garšo sula un viņam nav liekā svara problēmu, var iedot nelielos daudzumos šo dzērienu dažas reizes nedēļā.

Sagriez mazos gabaliņos sulīgus ābolus, gurķus, piparmētru, pāris gabaliņu citrona un pārlej ar ūdeni, ļauj nostāvēties. Uz diviem litriem dzēriena var pievienot vienu divas tējkarotītes cukura. Lūk, tev bērnam labs padzēriens!

Produkti ar uzlīmi 'eko', 'diētisks' un 'mazkaloriju'

Pērkot bērnam diētisko kūku, par 95 procentiem vari būt pārliecināts, ka esi kļuvis par mārketinga triku upuri. Piemēram, var izrādīties, ka ražotājs ir norādījis kaloriju skaitu uz 50 nevis 100 gramiem produkta. Vai arī tu vari nemaz nepamanīt, ka kūciņa sver nevis 100 gramus, bet krietni vairāk. Attiecībā pret uzlīmi "eko" arī viss var būt ne tik rožains. Patiesībā ražotāji uz produkta etiķetes var uzlīmēt teju visu ko. Pirms noticēt, rūpīgi jāpārbauda ražotājs.

Vēl viena pseidovērtīgā kategorija – diētiskie produkti ar fruktozi cukura vietā un saldumi diabētiķiem. Šie produkti patiesībā nevienam citam nav vērtīgi, kā vien pirmā tipa cukura diabēta slimniekiem. Cukura un fruktozes kaloritāte praktiski ir vienāda, toties fruktoze cilvēka organismā daudz ātrāk pārvēršas taukos.

Mannā putra

Mīts par mannā putras vērtīgumu ir radies vēl padomju laikos, kad tika uzskatīts, ka maksimāli attīrīti un noslīpēti putraimi ir visvērtīgākie. Tagad mēs visi zinām, ka tā tas nav, taču vienalga nezin kāpēc turpinām bērnus barot ar mannā putru. Pēc graudu attīrīšanas tiek zaudētas visas šķiedrvielas, un putraimos paliek tikai ogļhidrāti.

Ko darīt: vāri bērnam citu putraimu biezputras – griķu, kukurūzas, auzu, neattīrītu rīsu. Mannā, protams, var dot, ja bērnam tā ļoti garšo, taču jāatceras, ka tādā gadījumā putra ir uztverama kā saldums vai našķis, nevis vērtīgs ēdiens.

Foto: Shutterstock

Olīveļļa

Kad sākās diskusijas par to, ka sviestā ir pārāk augsts holesterīna saturs, daudzas mammas sāka to aizstāt ar "tik vērtīgo" olīveļļu vai citām augu eļļām. Tomēr viņas piemirsa par to, ka 10 grami augu eļļas satur aptuveni 90 kcal. Lūk arī paskaiti, cik daudz karotīšu tu lej šo eļļu dārzeņu salātos, putrā, jā, un vēl kaut ko tajā apcepot. Tā rezultātā bērns absolūti nemanāmi no tevis katru dienu saņem milzu porciju ar taukiem, bet pēc tam tiek uzdots jautājums: kāpēc bērns ēd tikai veselīgo, bet vienalga paliek arvien apaļīgāks.

Ko darīt: paskaiti, cik karotīšu eļļas tu katru dienu pievieno bērna ēdienam. Nav nekā briesmīga, ja kādreiz putrai pievienosi sviestu. Holesterīns, ko satur sviests, iespējams, ir kaitīgs cilvēkiem jau pieklājīgā vecumā, bet augoša bērna organismam tas ir svarīgs, jo holesterīns ir nepieciešams, lai organismā veidotos šūnu membrāna.

Foto: Shutterstock

Rieksti un žāvēti augļi

Protams, riekstos un žāvētajos augļos ir ne mazums vitamīnu, taču arī kaloritāte ir gana augsta, bet apēst tos vairāk, nekā nepieciešams, ir ļoti viegli. Rekomendētā riekstu porcija dienā ir 25-30 grami. Bērns nemaz nejutīs, kā vienā reizē apēdīs 100 gramus mandeļu, bet tas ir ap 600 kcal. Viena žāvētā melnā plūme vai aprikoze pēc kaloriju daudzuma atbilst vienai svaigai plūmei vai aprikozei, taču apēst piecas žāvētas aprikozes ir daudz vieglāk nekā piecas svaigas. Turklāt daži žāvētie augļi, piemēram, tās pašas aprikozes, lai labāk saglabātos, tiek izmērcētas cukura sīrupā vai apstrādātas ar sēra dioksīda gāzi, un tu jau saprati, tas nav nekas labs. Tādēļ, ja iegādājies žāvētos augļus, labāk pat izvēlēties pēc skata ne tik skaistus. Par labajiem un sliktajiem riekstiem plašāk lasi šeit.

Ko darīt: neliec bērnam priekšā trauciņu, pilnu ar riekstiem un žāvētiem augļiem, bet izsniedz noteiktu daudzumu šo našķu – 10-15 riekstus vai piecus žāvētos augļus dienā. Vasarā bērnam dod tikai svaigus augļus. Riekstus izvēlies ne tik treknus, to dabiskajā apvalkā, un noteikti ne ceptus, sālītus vai šokolādē.