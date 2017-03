Foto: Shutterstock

Gandrīz ikkatrs vecāks ir saskāries ar brīžiem, kad bērns neklausa un viņu nomierināt nav iespējams. Tāpat daudziem nākas saskarties ar sūdzībām no klases audzinātāja vai citiem skolotājiem par bērna uzvedību. Lai bērnus nomierinātu un uzlabotu viņu uzvedību, vairākas skolas ASV un Lielbritānijā sodu vietā ir ieviesušas meditāciju – iespēju bērnam pabūt klusā un mierīgā vidē, kā arī savu emociju un to izpausmju apzināšanos, raksta "Very Well".