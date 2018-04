Speciāli vai nejauši: kāpēc bērni lauž rotaļlietas

Mīļais lācēns palicis bez ķepas, lelle – bez kājas, bet lielais kravas auto jau sen vairs neizskatās tā, kā no veikala… Pazīstama aina? Jā, bērni mantas lauž, turklāt nereti arī vismīļākās. Un te nav vietas runām – dārga vai lēta, bērna "ķetnās" nonāk dažādas mantas, kuras var pamatīgi ciest. Dažreiz vecākiem šķiet, ka vēlme kaut ko salauzt, mīt teju katrā bērnā.

Kādēļ bērni bojā vai lauž rotaļlietas? Ar ko saistīta interese – "bet kas tur ir iekšā?" un kāpēc bērns nereti tik ļoti lolo un sargā pēdējo krāmu? Protams, šādi tas izskatās tikai vecāku skatījumā.

Kā norāda "Parents" speciālisti, salauzto rotaļlietu problēma skar gandrīz ikvienu bērnu. Mazulis kļūst kreņķīgs, raud, prasa nopirkt tādu pašu vai sargā salauztās mantas atliekas, neļaujot izmest… Lai saprastu, kā labāk rīkoties līdzīgās situācijās, šajā rakstā mēģināsim noskaidrot iemeslus, kādēļ rotaļlietas pārvēršas par lūžņiem.

Tāds raksturs!

Salauztas rotaļlietas bieži atradīsi bērna – holēriķa istabā. Šie mazuļi ir neuzmanīgi, ļoti kustīgi, nemierīgi un ātras dabas. Viņiem rotaļlietas laužas pašas no sevis. Bērns skrēja un "pa ceļam" gadījās manta, mazais sadusmojās un visu nogrūda no galda... Rāt bērnu, sodīt vai lasīt morāli nav jēgas. Rakstura īpašības neizmainīsi, bet tajās var veikt korekcijas. Mazulis – holēriķis nav tikai grautiņu taisītājs. Viņš arī ir mērķtiecīgs, drosmīgs, aktīvs. Viņa enerģiju jānovirza vajadzīgajā virzienā, jāiemāca valdīt pār savām emocijām.

Novērs bērna uzmanību, "pārslēdz" uz cita viļņa vai vienkārši nomierini. Pacenties pamanīt bērna noskaņojumu un to uzlabot vēl līdz tam, kad viņš sadusmojas. Varētu šķist, ka tādam bērnam nemaz nevajag dot konstruktoru vai plastilīnu – lai skrien ar bumbu pa pagalmu, sit boksa maisu vai kūleņo uz paklāja. Un tad mantas paliks veselas. Taču uzdevums nav par to. Bērnam ir jāiemāca uzmanību un pacietību, neatlaidību. Lai to paveiktu, vislabāk der tieši lipināšana, zīmēšana, galda spēles un saliekami modelīši. Sāc ar galda spēlēm: galda hokejs vai futbols – tieši tas, kas vajadzīgs! Holēriķi uzreiz nosēdināt pie intelektuālām spēlēm neizdosies.