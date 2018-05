Špikeris, kas var palīdzēt izaudzināt bērnu ar augstu IQ

Cilvēka intelektuālās spējas ir atkarīgas ne tik daudz no dabas dotā, cik no vides, kurā tas aug. Tādēļ vecākiem, kuri vēlas izaudzināt domājošus un zinātkārus bērnus, ir jārada tam piemēroti apstākļi. Tā vietā, lai no vienas vietas slavētu bērnu, sakot "Kāds tu man gudrs! Kāds tu man apķērīgs! (lai gan dažreiz arī tas nepatraucēs), ir svarīgi koncentrēties uz dažām intelekta audzināšanas tehnikām, kas jau ir pārbaudītas un pierādījušas savu nozīmi.

Portāls "Letidor" nosauc speciālistu ieteiktas lietas, kas var palīdzēt izaudzināt bērnu ar augstu intelektuālo koeficientu (IQ). Sarunājies ar mazuli jau kopš viņa pirmajām dzīves dienām Valoda ir viens no vērienīgākajiem intelektuālās attīstības dzinuļiem. Tieši tādēļ speciālisti iesaka sarunāties ar zīdaini burtiski kopš dzimšanas. Tas ir tik viegli – vienkārši skaļi runā par savām darbībām, ko tu ar mazo veic, un tādā veidā bērna galvā tiek "iedarbināts" domāšanas process. Atkarībā no mazuļa pieaugšanas, vecāki var paplašināt viņa pasīvo vārdu krājumu, iekļaujot runā jau vairāk bērnam nepazīstamu vārdu. Pat ja bērns uzreiz nesapratīs to nozīmi, viņš pakāpeniski iemācīsies atpazīt to jēgu pēc konteksta (šis noteikums darbojas attiecībā uz bērniem no divu, trīs gadu vecuma un vecākiem). 1. Sāc lasīt priekšā grāmatas iespējami agrāk

2. Iemāci bērnu paveikt vienkāršus uzdevumus un pieņemt vienkāršus lēmumus

3. Slavē par centību

Slavē par centību 4. Aktīvs un zinātkārs