Spītības augstākā virsotne – padomi divgadnieku un trīsgadnieku audzināšanā

Divgadnieks un trīsgadnieks – tas ir vecumposms, kad tiek sasniegta spītības augstākā virsotne. Protams, katrā bērna attīstības posmā ir īpaši svarīgs vecāku iedrošinājums un izpratne, kas ar mazo notiek, bet jo īpaši svarīgi tas ir mazuļu vecumā, kad vecākiem nākas viltiem un mācīties nepārtraukti. Veiksmīgāk šis process notiek, ja blakus ir pacietīgi un mīloši vecāki.

Bērnu ārste un psihoterapeite medicīnas doktore Rozvita Špalleka, kura ir grāmatas "Māmiņ, vai tu mani mīli? autore, dalās pieredzē, kā iedrošināt mazos pētniekus, tos nesodīt un niķu brīžos vienkārši samīļot.

Psihiskā attīstība otrajā un trešajā dzīves gadā

Līdz ar smadzeņu nobriešanu, garīgo attīstību, vertikālo ķermeņa stāju zīdainis kļūst par patstāvīgu cilvēku, kurš arvien vairāk apzinās savas spējas. Nošķiršanos no mātes bērns pastiprina, paplašinot savas darbības loku. Piemēram, bērnam sagādā prieku bēgšana, viņš mācās noteikt tuvināšanās un šķiršanās iespējas. Šajā vecumā mazo pētnieku pasaules plašums un paša spējas apreibina. Mātei bērna divu, trīs gadu vecumā būtu jāpaliek vismaz dzirdes un redzas kontaktā ar bērnu, lai mazajam rastos drošības izjūta, ko viņš pats sevī nespēj attīstīt. Bērnam jājūt, ka no bīstamajiem izlūkgājieniem viņš vienmēr var atgriezties drošajās mammas rokās.

Iedrošini atklāt pasauli

Bērns šajā vecuma periodā ir ļoti zinātkārs un ik dienas vēlas iepazīt pasauli. Tā viņu sajūsmina. Kādā apjomā tas izdodas, lielā mērā ir atkarīgs no tuvākajiem, mātes un tēva. Ja māte ir bailīga un ierobežo bērna ziņkāri, kas saistīta ar fiziskas un garīgas bīstamības pilnām aktivitātēm, bērns tiek kavēts. Savukārt, mātei, mīļi iedrošinot bērnu izmēģināt viņa spējas, tiek sekmēta ķermeņa un garīgā attīstība.

Šajā vecuma periodā bērnam sāk attīstīties pašapziņa. Bērns apzinās sevi, savu ego. Arvien labāk bērns apjauš, ka viņa aktivitātēm seko fiziska šķiršana no mātes. Bērns no vienas puses baidās šķirties no mātes, negrib no mātes klātbūtnes atteikties, no otras puses mazo vilina apkārtējā pasaule. Šīs šķiršanās bailes parasti parādās no otrā dzīves gada vidus līdz otrā gada beigām.