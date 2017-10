Staigāšana pa sniegu basām kājām, slēpšanās mājās – aplamības par bērna imunitātes stiprināšanu

Visi mēs zinām, ka stipra imunitāte ir ļoti svarīga katram cilvēkam un īpaši bērniem. Tieši tā aizsargā organismu no vīrusu infekcijām, baktērijām un sēnītēm, no saaukstēšanās un iekaisumiem. Spēcīgās organisma aizsargspējas it kā stāv veselības sardzē un sniedz bērnam iespēju neslimot un priecāties par dzīvi.

Jautājums par imunitātes stiprināšanu satrauc jebkuru mammu, kura rūpējas par bērna labsajūtu. Viņa lasa grāmatas un rakstus, taujā draudzenēm un vecmammām, atminas vecas metodes, kas, iespējams, pielietotas pašas bērnībā. Tomēr, diemžēl nebūt ne viss, ko mammas uzzina, ir gana derīgs. Varētu teikt pat spēcīgāk: dažreiz padomi pat ir tik kaitīgi, ka tie ne tikai nepalīdz, bet pilnīgi iespējams, bērna veselībai var nodarīt pāri. Portālam "Detimail" pediatre Oļesja Butuzova, kura ir autore arī vairākām grāmatām par medicīnu un farmāciju, norāda uz pieciem izplatītiem mītiem jeb anti padomiem par bērna imunitātes stiprināšanu. Aplūkosim tos! Nestiprināt imunitāti Bieži vien pieņemšanās pie ārsta varot dzirdēt par to, ka visi padomi par imunitātes stiprināšanu – vitamīniem un norūdīšanos – esot pilnīgi nieki. Visbiežāk to sakot vecāka gadagājuma cilvēki, izmantojot pašu galveno un "dzelžaināko" argumentu: mēs augām bez visa tā un nekas, bijām veseli! Foto: Shutterstock Patiesībā tā nemaz nav. "Es vispār nesalīdzinātu divas dažādas paaudzes. Vēl pirms 30 gadiem ekoloģija bija daudz labāka, gaiss – tīrāks, produkti – dabiskāki. Tādēļ, iespējams, arī bērni bija veselāki," norāda ārste. Tomēr arī agrāk mammas, kuras rūpējas par saviem bērniem, veltīja ne mazums uzmanības savu atvašu norūdīšanai, vitamīnu lietošanai un pareizam dienas režīmam. Mūsdienu bērniem imunitātes stiprināšana ir vienkārši nepieciešamība. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuri bieži slimo. Bērnudārzs – imunitātes draugs Nereti ārstei arī nākoties dzirdēt šādu plaši izplatītu, bet galēji nepareizu apgalvojumu: bērnudārzā jāiet, "lai visu izslimotu". Šīs pieejas atbalstītāji uzskata, ka biežas saaukstēšanās nostiprina imunitāti, un ja bērns dārziņā daudzas reizes neizslimos, viņš bieži slimos skolā. Nav nekāds pārsteigums, ka tā arī notiek, jo imunitāte gluži vienkārši vēl nav izveidojusies. Tomēr biežas saaukstēšanās pasliktina imunitāti un kļūst par iemesli hronisku problēmu attīstībai: bronhītam, otītam jeb vidusauss iekaisumam, sinusītam. Tādēļ bērnudārzs – tā ir attīstība un komunicēšanās, kā arī – nereti – liels stress imunitātei, bet nekādi tās nostiprināšana. "Mums ir maksimāli bērns jāsargā no biežām saaukstēšanām, kas kaitē veselībai un samazina organisma aizsargspējas," uzsver pediatre. Farmaceite Jūlija Korne stāsta arī citu pieeju, kas savā ziņā sasaucas ar pieminētā mīta "autoriem" – daļa vecāku pat atsakās pirms skolas bērnus laist bērnudārzā, lai viņus pasargātu no dažādām saslimšanām, taču tas ir aplami. Bērnudārzā mazais ķipars ne tikai intelektuāli attīstās un mācās veidot kontaktus ar apkārtējiem, bet arī iegūst vidi, kas ir unikāls "imunitāti stiprinošs līdzeklis". Piemēram, tādas slimības kā vējbakas un masaliņas bērni mazotnē izslimo daudz vieglākā formā. Ar katru slimošanas reizi tiek iegūta imunitāte pret attiecīgo vīrusu. Savukārt, ja, piemēram, ar masaliņām tiek slimots jau vēlākā vecumā, slimošana, kā arī tās radītās sekas var būt daudz smagākas. Pa sniegu basām kājām Nolemjot ķerties klāt pie imunitātes nostiprināšanas, dažas mammas rīkojas krasi un aktīvi: sāk bērnu laistīt ar aukstu ūdeni vai likt visai ģimenei pa sniegu skraidīt basām kājām. Tas viss var radīt adaptācijas un slimību mehānismu sprādziena, bieži vien – visai nopietna, ja tiek pārkāpti rūdīšanās noteikumi. Lai nostiprinātu organisma aizsargspējas, ir svarīgi ievērot tālāk minētās rekomendācijas: Norūdīšanās notiek katru dienu, bez brīvdienām un svētku reizēm; Slodzei jāpieaug palēnām, pakāpeniski. Piemēram, apliešanos ar ūdeni sāk ar plus 36 grādu pēc Celsija, pēc piecām dienām ūdens temperatūru samazina par vienu grādu, vēl pēc pāris dienām – vēl par grādu; Foto: Emma Forsberg / cc Ja bērns ir saslimis, ir jāiepauzē, bet pēc tam rūdīšanās atkal jāsāk no sākuma. Jā, tas ir lēnām, bet pareizi un organismam komfortabli, tieši šāda pieeja ļauj imunitātei adaptēties un nostiprināties, uzsver ārste. Par to, cik veselīgi ir bērnam ļaut dipināt ar basām kājām arī ziemā, ortopēdijas un mugurkaula ķirurga Jāņa Upenieka skaidrojumu atradīsi šeit. Slēpties mājās Lai aizsargātu imunitāti, galvenais, ierobežot kontaktus. Biežāk sēdēt mājās, neiet ārā sala laikā, un, protams, nepieļaut, ka mājoklī būtu caurvējš. Šis padoms ir ļoti kaitīgs: redz, kā zināms, svaigs gaiss ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem stiprai imunitātei un veselībai. Foto: Shutterstock Vai vēlies, lai bērns būtu vesels? Tad ejiet pastaigāties katru dienu! Nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepareizi apģērbta mamma un bērns. "Nē, es nepieprasu staigāt lietusgāžu laikā, bet pēc lietus norimšanas uzvilkt bērnam gumijas zābakus un pastaigāt pa peļķēm – tas ir ļoti jautri, jā un gaiss, kas piesātināts ar ozonu un mitrumu, ir ļoti ieteicams. Salā mēs, protams, nestaigājam trīs un četras stundas, kā siltajās dienās, bet uz ielas jāiziet obligāti," rekomendē pediatre. Tas pats attiecas uz caurvējiem – protams, tas nav ieteicams, taču istaba ir jāvēdina un to var izdarīt arī bez tiem, vienkārši aizver durvis vai bērnu ieved citā istabā. Siltā laikā logiem jābūt atvērtiem visu laiku, īpaši nakts miega laikā. Bruņojies ar antibakteriālām ziepēm Dažas mamma aktīvi izmanto antibakteriālās ziepes, salvetes, antiseptiskos gēlus un pulverus, bet tas tikai daļēji var tikt uzskatīts par labu soli, jo antibakteriālie līdzekļi nogalina ne tikai kaitīgos mikrobus, bet arī labo ādas mikrofloru, ārējo imunitāti. Tā rezultātā bērns kļūst maksimāli "atvērts" jebkurām infekcijām. Saskaņā ar dažiem pētījumiem tāda nopietna slimība kā nespecifiskais čūlainais kolīts ir "tīro roku slimība". Tādēļ, lai stiprinātu imunitāti, ar antibakteriālajām ziepēm nevajadzētu aizrauties pastāvīgi, ir jāļauj ādai attīstīt savu – pareizo un derīgo floru. 