Sveiks, aukstum: septiņi iemesli, kāpēc ar bērnu jāiet pastaigās jebkuros laika apstākļos

Atliek vien saulītei pazust, kā vecāki stiepj savus mazuļus uz ģimenes ligzdiņu, lai pasargātu no nejaukajiem laika apstākļiem. Jebkurš bērna lūgums par pastaigas turpināšanu tiek pavadīts ar vārdiem "tādā laikā ir jāsēž mājās, citādāk saslimsi!"

Vecāki pat neaizdomājas, cik svarīgi bērna fiziskajai un psiholoģiskajai veselībai ir elpot svaigu gaisu jebkuros laika apstākļos. Lūk, portāls "Mama-likes" piedāvā iepazīties ar septiņiem iemesliem, lai ietu pastaigās jebkuros laika apstākļos!

Nostiprinās organisms

Sargājot bērnu no sliktiem laikapstākļiem, piemēram, ratiņus pārklājot ar sedziņām, pārvalkiem un citiem aizsegiem vai vispār nevedot ārā, tu pakļauj viņa organismu riskam iegūt daudz hronisku slimību. Iemesls tam ir sekojošs - slēgta telpa ir baktēriju un vīrusu savākšanas vieta, un tieši šādā vidē tie ir priecīgi vairoties, izplatīties un uzbrukt trauslajam bērna organismam.

Jo biežāk bērni atradīsies "nepiemērotos" laika apstākļos, jo labāk strādās viņu imunitāte. Ar laiku imunitātes sistēma būs tik labi nostiprināta, ka to vairs tik viegli mikrobi nevarēs uzveikt. Tad arī bērns mazāk slimos un katra slimošanas reize noritēs daudz vieglākā formā.

Bērnam ir jāizguļas un daudz jāstaigā svaigā gaisā jeb plašāk par imunitātes stiprināšanu lasi šajā rakstā. Foto: PantherMedia/Scanpix

Nostiprinās skelets

Bērna normālai kaulu sistēmas attīstībai nepieciešams D vitamīns. Šo vitamīnu var iegūt, atrodoties saulītē. Neraugoties uz to, ka laikā, kad debesis ir apmākušās, sauli īpaši redzēt nevar, tai tomēr ir sava iedarbība, un šī vitamīna izstrāde netiek pārtraukta. Protams, mūsu platuma grādos iegūt D vitamīnu tikai no saules ir visai sarežģīti, un visbiežāk pediatri to iesaka lietot arī pilienu veidā, bet vienalga – atrašanās svaigā gaisā ir ļoti nepieciešama arī šī iemesla dēļ.

Attīstās sabiedriskuma prasmes

Atceries, ka par nekomunikabliem kļūst tikai slinku vecāku bērni, kuri dod priekšroku labāk pasēdēt mājās, tā vietā, lai ar bērnu dotos uz rotaļlaukumu. Katru dienu, atrodoties sabiedrībā, pat ja bērns vēl ir pavisam mazs, viņš vienalga noteikti atradīs kopīgu valodu ar citiem bērniem.

Tiek rosināta iztēle

Lai bērns varētu iepazīt pasauli, viņam nepieciešams attīstīt iztēli. Skraidot ar vienaudžiem pa peļķēm vai vāļājoties sniegā, bērna fantāzija ieslēdzas uz visiem 100. Vienlaikus viņš varēs "piemērīt" dažādas interesantas lomas, kas dzīvē nenāks par skādi.

Foto: Shutterstock

Attīstās mīlestība pret dabu

Ikviens, kurš iepazinis pasaules struktūras veidošanos, vienkārši nevarēs nemīlēt visu dzīvo un dabu sev apkārt. Vērojot dažādas dabas parādības, kukaiņus un dzīvniekus, mazulis sāk daudz saudzīgāk attiekties pret to, kas zied, aug un skraida viņam apkārt.

Tiek patērēta liekā enerģija

Bērni ir neizsīkstošas enerģijas avots. Ja mazulim nebūs iespēju daļu enerģijas iztērēt spēlēs, tad viņš to darīs, laupot mieru mājās. Iztērējot enerģiju uz ielas kopā ar citiem bērniem, mazulis būs daudz mierīgāks un atvērtāks.

Foto: Shutterstock

Tiek saglabāta redze

Jo vairāk bērns uzturas ērtā, bet redzes attīstībai noslēgtā mājoklī, jo sliktāk ar laiku viņš var sākt redzēt. Tādos apstākļos mazulis ir spiests acis fokusēt uz priekšmetiem, kuri izvietoti ļoti tuvu, tāpēc tas var draudēt rezultēties tuvredzībā. Izejot uz ielas, mazuļa acis saņem labu devu atpūtas un iespēju tās fokusēt ne tikai uz tuviem, bet arī tālākiem priekšmetiem.

Šeit lasi plašāk par tuvredzību un tālredzību bērnam.

Centies ar bērniem pastaigāties, cik vien bieži iespējams. Atceries, ka no tā ir atkarīgs ne tikai bērna garastāvoklis un fiziskā veselība, bet arī psiholoģiskā attīstība. Atbrīvo pauzi savā saspringtajā grafikā un velti laiku bezbēdīgai jautrībai ar mazuli!