Teikt 'nē' un četras citas svarīgas lietas, kas tēviem noteikti jāiemāca meitām

Mamma vienmēr savai meitai būs uzticama draudzene, bet, lūk, tētim ir jābūt aizstāvim, sienai, aiz kuras paslēpties un ideālajam vīrietim. Daudzi tēti dievina savas meitas, bet vienlaikus ir arī stingri ar viņām. Viņi pārdzīvo, ka viņu mazulīte var nokļūt kādu sliktu cilvēku ielenkumā.

Bet vienmēr pasargāt savu princesi no visām dzīves situācijām nav iespējams, daudz labāk ir iemācīt un viņai parādīt, kā pareizi izturēt "dzīves sitienus". Bet jāsāk to mācīt jau kopš mazotnes. Lūk, portāls "Mama-likes" piedāvā uzzināt, kuras ir piecas vissvarīgākās lietas, kas tēviem jāiemāca savām meitām!

Mīlēt

Ikvienai meitenei, kad viņa jau nedaudz paaugusies, tēvs kļūst par piemēru, uz ko balstīties, izvēloties savu mīļoto vīrieti un veidojot attiecības.

Ja ģimenē tēvs visu laiku kliedz vai nesaudzīgi izturas pret savu partneri, meita šādu uzvedību sāk uztvert kā normu. Pēc tam meitenes, kuras audzinājuši šādi tēvi, savās attiecībās bieži ieņem "upura" lomu.

Tēvam ir jāparāda, kā mīlēt, kā rūpēties. Viņš var kļūt ne tikai par atbalstu, bet arī drošu aizstāvi, ideālu, uz kuru meita vienmēr var paļauties. Meitene zinās, ka jebkurā situācijā viņu vienmēr aizstāvēs un dos triecienu jebkuram nelabvēlim.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Teikt 'nē'

Droši vien, ka daudzi pamana pie sevis, kā viņi saka "nē", nepārliecinošs un korekts atteikums bieži vien ietver vēstījumu "droši vien" un "iespējams". Tieši tos daudzi lieto, kad vēlas pateikt, ka kaut ko nevar, neies, nebūs…

Piemēram:

- Izdari šo darbu līdz vakaram!

- Man droši vien neizdosies.

Lūk, kāpēc mēs sakām – droši vien? Jo vajadzētu taču teikt – "nevaru, jo…" un uzskaitīt svarīgos iemeslus.

Tieši tēviem meitām ir jāmāca teikt "nē". Jo šāda stingra pozīcija ļoti palīdzēs meitenei turpmākajā dzīvē un attiecībās ar vīriešiem, draugiem, svešiniekiem. Un atteikumam nav jābūt aizvainojošam, tā ir tikai pozīcija.

Nemainīt savus principus

Tēvam meitai ir jāparāda, ka ne cilvēki, ne dzīves apstākļi nevar ietekmēt viņas vērtību izvēli. Tēvs var bērnam iemācīt ticēt sev un stingri sekot saviem principiem. Tieši viņam ir jāparāda meitai, ka nav vērts iet svešu domu un pārliecības pavadā.

Draudzība nav jāpierāda ar sliktu rīcību

Šis punkts ir cieši saistīts ar iepriekšējo. Meitai draudzības dēļ nav jāpierāda citiem, ka viņa ir tiesīga ietilpt šajā grupā vai kompānijā. Jo draudzība taču ir patiesa un neprasa atlīdzību.

Tēvam ir jāparāda un jāmāca, ka īsti draugi iet roku rokā, vienmēr palīdz grūtā brīdī, patiesi priecājas viens par otru. Bet, ja draudzībai piemīt skaudība un spiediena izdarīšana, tad šādas attiecības ir vērts pārtraukt.

Foto: Shutterstock

Piemēram, paskaidro meitai, ka nav vērts sākt smēķēt vai lietot alkoholiskos dzērienus tikai tāpēc, ka visi draugi sen to kā dara un pieprasa no viņas to pašu. Jo, redz, īstiem draugiem otrs ir jāpieņem tāds, kāds viņš ir, neatkarīgi no vērtībām un pārliecības.

Nekad nenolaist rokas

Tēvam ir jāparāda, ka mēdz būt trausls no iekšpuses, bet vienlaikus stiprs no ārpuses. Tieši tā bērnā tiek ieaudzināts gribasspēks, ticība sev. Mācīt nekad nepadoties grūtību priekšā.

Tētis māca, ka kļūdu dēļ nav vērts nolaist rokas, ir vērts visu pārdomāt, saprast, kas bija neveiksmīgi, un nākamreiz izvēlēties citu ceļu, bet nekādos apstākļos neapstāties, skatīties uz priekšu un lepni iet pretim savam mērķim.

Bērna dzīvē ir divi vecāki, un katrs savas atvases dzīvē ienes kaut ko savu. Un tas, par kādu cilvēku izaugs tava meita, ir atkarīgs tikai no tevis!