Jaundzimušais – laimes kalngals vecākiem, kuri ar nepacietību gaida brīdi, kad mazo no dzemdību nama varēs atvest mājās. Bet ko darīt, ja mazo bēbīti jau mājās gaida vecākā māsa vai brālis? Un vecākais bērns itin nemaz nav sajūsmināts par ģimenes papildināšanos.

Tādēļ, pirms mājās atvest mazu, segās satītu, zīdainīti, ir vērts jau pirms tam labi "pastrādāt" ar vecāko bērnu, palīdzot viņam tikt galā ar sajūtām un sagatavoties šai pirmajai tikšanās reizei ar mazo brālīti vai māsiņu. Par to, kādi priekšdarbi veicami ar vecāko bērnu, "Zdorovie" stāsta psihologi. Biežākās kļūdas, ko pieļauj vecāki, ģimenē ienākot bērniņam, atradīsi šeit. Arī psihoterapeite Diāna Lapsa norāda: "Piedzimstot ģimenē otram, trešajam, piektajam... bērnam, pirmais un vecākais bērns tiek gāzts no sava Pirmā un Vienīgā bērna troņa, pārkārtojas attiecības arī ar citiem bērniem ģimenē. Uzbango visas emociju gammas, bet viena no spilgtākajām – greizsirdība uz jauno ģimenes locekli".