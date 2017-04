Tolerance, spēja klausīties un septiņi citi labie ieradumi, ko vērts ieaudzināt bērnos

Dažreiz šķiet, ka vecāki pārāk koncentrējušies uz bērna individuālo attīstību. No autiņu vecuma bērnus mēģina padarīt ja ne par brīnumbērniem, tad vismaz par veiksmīgi izvēlētas profesijas īpašniekiem. Vecāki attīsta visu, ko vien var, bet bieži vien piemirst par vienkāršām cilvēciskām īpašībām, elementāriem uzvedības noteikumiem – tas viss palicis kaut kur maliņā.

Galvenais – uz priekšu pretim uzvarai, nebūt sliktākam par citiem, paspēt un izdarīt iespējami vairāk. Jā, mēs, pieaugušie arī ne vienmēr spējam veikt pareizo izvēli, piemēram, starp glamūru un labestību, starp prestižu un līdzijušanu.

Bet sabiedrība, kurā katrs ir pats par sevi, kur lielākais vairums neciena citu domas, apspriež atšķirīgo dzīves stilu, kur svarīgi tikai personiskie panākumi – apzīmogota ar mūžīgām krīzēm, kas visu laiku iet pa apli. Šāda sabiedrība nav spējīga attīstīties. Tādēļ savu personisko robežu, individualitātes, spēju un iespēju noteikšana ir pareiza un brīnišķīga rīcība. Bet tikai tad, ja tu atzīsti tādas pašas tiesības arī attiecībā pret citiem cilvēkiem. Pedagoģe Jūlija Korža "Ihappymama" atklāj deviņus svarīgus un nepieciešamus ieradumus, kurus noteikti ir jāiemāca pielietot ikdienā mūsdienu bērniem.

Labestība, atsaucība, spēja līdzi just. Bērni, kuriem ir pieejams internets, mobilie sakari un pieeja jebkurai informācijai, ļoti sagaida, lai vecāki un skolotāji viņiem parādītu ne tikai melno dzīves pusi. To viņi bez īpašām pūlēm uzzinās no ziņām televīzijā vai "Youtube" video rullīšos. Jāparāda ar konkrētiem piemēriem un personīgiem principiem, citādāk tas nedarbojas. Jā, pasaule nav pilnīga, maigi sakot, taču cilvēki ir spējīgi viens otram nodarīt ne tikai kaitējumu. Visa mūsu civilizācija vēl joprojām ir dzīva, tādēļ mēs joprojām arī ticam labajam un spējai otram palīdzēt.

Prasme būt pateicīgam un teikt "paldies". Būt pieklājīgam un kulturālam ir ļoti svarīgi, bet pateicība – tā vēsta ne tikai par labām manierēm. Tā ir arī prasme novērtēt to, kas tev ir un cienīt dzīvi kā tādu.

Būt patīkamam sarunu biedram, prast komunicēt un uzturēt sarunu. Prasme klausīties, nepārtraucot un paturot sevī savus dziļdomīgās un kritiskās piezīmes, tā ir viena no svarīgākajām cilvēka īpašībām. Cilvēka, kurš vēlas, lai viņam būtu draugi. Protams, ne vienmēr tev pagadīsies patīkami ļaudis, ar kuriem gribētos tikpat jauki parunāties. Būs arī kaitinošā kaimiņiene, un neizturamais radinieks, taču rupjība visbiežāk izraisa tikai konfliktu un pretreakciju.

Rūpes par savu ārējo izskatu. Var būt stilīgs un moderns, taču nemazgāti mati diezin vai spēs kļūt par tava ārējā tēla "rozīnīti" un spēs citos raisīt uzticību.

Valodas tīrība – bez parazītvārdiem un necenzētiem izteicieniem. Nepavisam nav obligāti jārājas par visām gramatiskajām kļūdām, bet tomēr runas kultūra – tas ir noteikts līmenis un iespējas ikvienam cilvēkam. Palīdzi bērnam paust savas domas vārdos, novest savu skatījumu līdz sarunu biedram, apgūt pietiekami bagātīgu vārdu krājumu un tu izbēgsi no daudzām problēmām un neveiklām situācijām nākotnē.

Tolerance – arī ir viena no galvenajām vērtībām, kuru vecākiem noteikti jānodod saviem bērniem. Pasaulei šīs īpašības trūkums joprojām ir sāpīgā vieta. Bet mūsu bērniem ir jāzina par to, ka vardarbība vairo tikai vardarbību, ka pacietība un cita pasaules skatījuma pieņemšana ir vienīgā atslēga savstarpējai sapratnei un vispasaules sabiedrības pastāvēšanai.

Foto: Shutterstock

Zinātnisks skats uz pasauli. Mēs un mūsu planēta dzīvojam pēc noteiktiem likumiem. Pateicoties zinātnei, mums ir visi mūsdienu civilizācijas sasniegumi. Lielākajai daļai cilvēku nav viegli saprast zinātnes likumus, taču muļķīgi un neapdomīgi visu noraksta uz augstākiem spēkiem. Tieši zinātne bērniem var palīdzēt saprast dzīves pamatlikumus un neļaut nokļūt šarlatānu rokās.

Saudzīga attieksme pret dabu. Šajā jautājumā ir svarīgi neaprobežoties tikai ar skaistiem un spārnotiem vārdiem. Mēs visi žēlojamies par cūcību vilcienos, citās sabiedriskās vietās, par atkritumiem, kas nomesti blakus konteineram. Bet neviens mums netraucē sekot līdzi sev un bērnus mācīt rīkoties citādāk. Nav viegli būt patērētājam šajā dzīvē, bet jācenšas būt arī noderīgam.

Prast sapņot, fantazēt, iztēloties, tiekties pēc jaunā un neiepazītā, nospraust sev mērķus. Tas viss palīdzēt izkāpt no ierastajiem rāmjiem, paplašināt savu redzesloku un pasauli redzēt no dažādiem skatpunkta leņķiem.