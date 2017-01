Triki vecākiem, kā bez asaru liešanas nolikt bērnu diendusas miedziņā

Maziem bērniem diendusa ir jāguļ. Par to neviens nestrīdas. Tikai, kā to izdarīt? Zināms, ka daudzus bērnus pielauzt pagulēt pa dienu ir teju neiespējamā misija. Un tomēr, zinot dažus trikus, to var mēģināt paveikt.

Kā tikt galā ar šo sarežģīto uzdevumu – bērnu pierunāt pagulēt dienas laikā un izdarīt to tā, lai nebūtu kaprīžu un asaru plūdu, "Parents" stāsta klīniskā psiholoģe Marija Zveginceva. Savukārt par to, no kāda vecuma var atteikties no diendusas, lasi šeit.

Paraugies uz situāciju bērna acīm. Iedomājies sevi: dienas vidus, mīļās lelles vai mašīnītes devušās interesantā ceļojumā, tu esi spēlē iekšā līdz ausīm, kur svarīga katra detaļa, un pēkšņi pienāk mamma un saka: "Pēc tam paspēlēsies, tagad laiks gulēt!". Bērns ne tik ļoti iebilst pret miegu, kā pārtrauktas spēles un piespiedu atgriešanās realitātē dēļ. Pamēģini sākumā pievienoties šai spēlei, bet pēcāk tajā ieviest sižetu par nepieciešamību atpūsties. Var mazulim piedāvāt nolikt gulēt lelli vai paņemt to līdzi savā gultiņā. Ja lelle sāk niķoties, palūdz bērnam (jau kā mammas lomā esot) iemidzināt to. Apspried, kas tieši būtu jādara, lai lelle iemigtu.

"Nāc, vienkārši atlaidīsimies gultiņā!" Ja bērns nav īpaši ne ar ko aizņemts, bet aktīvi iebilst tieši pret miegu, uzstādi noteikumu: "tagad ir laiks atpūtai un klusumam". Atzīsti bērna sajūtas: "tev pavisam negribas gulēt", bet pēc tam piedāvā alternatīvu: "tu vari vienkārši klusiņām pagulēt, pat ar atvērtām actiņām vai aizvērt tās un miega vietā par kaut ko pafantazēt". Pirms tam būtu labi aizvērt aizkarus vai žalūzijas.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Režīms un rituāli. Lai cik banāli tas neizklausītos, taču bērniem režīms nāk tikai par labu. Ar to ir daudz vieglāk pieturēties pie konkrētām robežām, kas sniedz drošības un stabilitātes sajūtu. Režīms veido ieradumu, refleksus un noteiktā laikā acis pašas sāk miegoties. Ja bērns apmeklē bērnudārzu, arī brīvdienās būtu labāk, ja viņu modinātu no rīta un liktu iet gulēt diendusu tajā pašā laikā, kā dārziņā, bet vakarā – vismaz pietuvoties tam laikam, kad parasti darba dienās mazais dodas pie miera. Pirms miega var noorganizēt kaut ko patīkamu, kādu īpašu rituālu. Piemēram, kā atklāj psiholoģe, viņas dēlam tā ir maza pudelīte ar piena dzērienu un muguriņas paglāstīšana.

Izslēdz multfilmas. Lai kādas būtu bērna un vecāku vēlmes, bioloģiskie likumi paši diktē smadzeņu funkcionalitāti. Evolūcija – ir daudz lēnāka padarīšana nekā tehniskais progress. Tādēļ mūsu smadzenes miega un pamošanās jautājumos vēl joprojām orientējas uz gaismas un tumšas efektu, un izstrādātajiem ieradumiem, nevis darba dienas ērtībām. Kad bērns fiksē skatienu uz ekrānu, kur redzamas spilgtas ainas, kuras nemitīgi mainās, smadzenes saņem signālu, ka ir iestājusies saulaina diena un tagad ir laiks priecāties, taču nekādi tas neattiecas uz miegu. Tādēļ šis padoms ir vairāk par to, ko nevajag darīt. Un, starp citu, tas attiecas gan uz diendusas miegu, gan došanos pie nakts miera. Visas multfilmas – ne vēlāk kā 40 minūtes pirms miega.

Foto: Shutterstock

Noliecies gulēt pats. Labākais veids, kā paskaidrot, ir parādīt. Atkal atceramies par to, ka daudzos jautājumos (bioloģiskie procesi, emocijas, aizsargfunkcijas) mūsu smadzenes atrodas alu cilvēku stadijā. Labākais veids, kā bērnam izdzīvot – sekot pieaugušajam un darīt to, ko dara viņš. Atdarināšana mums ir asinīs: ēst tās pašas ogas un saknītes, izvairīties no tā, no kā izvairās vecāki, neaiziet no viņiem pārāk tālu. Tā ka, kad visi "alā" ir nolikušies gulēt, ir jādara tieši tas pats. Starp citu, šajā pašā alā var paspēlēties, aizverot visus logus un visai ciltij, kas visbiežāk diendusas laikā sastāv no mammas un bērna, doties pie miera, situāciju, par piemēru ņemot senos cilvēkus, ieskicē un skaidro psiholoģe.