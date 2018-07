Trīs bērnu audzināšanas stili. Kuru no tiem piekop tu?

Tavs audzināšanas stils atstāj iespaidu gan uz bērna raksturu, gan uzvedību, tāpēc tam jaunā cilvēka attīstībā ir neizmērojami liela nozīme. Vai ikdienā esi padomājusi par to, kā tu audzini savu bērnu? Tu vairāk vēlies būt par savas atvases draugu, nekā autoritāti? Vai, iespējams, tu esi ģimenē ieviesusi striktus nosacījumus, kurus negādā gadījumā nedrīkst pārkāpt? Izlasi rakstu un saproti, kuru no audzināšanas stiliem savā ģimenē tu piekop.

Ir trīs audzināšanas stili :

Autoritatīvais;

Diktatoriskais;

Paļāvīgais.

Katrā no tiem vecāki piekopj dažādas metodes, ar kuru palīdzību, viņuprāt, var izaudzināt lielisku bērnus. Un katrs no audzināšanas stiliem izraisa dažādu reakciju no tavas atvases. Ir svarīgi atcerēties, ka katras vecāku un bērnu attiecības ir citādas, un nav viena pareizā formula, kuru izmantojot, tu izaudzināsi ideālo cilvēku.

Piedāvājam tev ieskatīties trīs audzināšanas stilos. Iespējams, kādā no tiem tu atpazīsi arī sevi. Ja tomēr pēc raksta izlasīšanas tev nebūs skaidrs, kurā no trim kategorijām tu ietilpsti, tev būs iespēja izpildīt testu, lai noskaidrotu savu bērnu audzināšanas stilu.