Trīs būtiski padomi vecākiem, iegādājoties pirmo tālruni bērnam

Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez viedtālruņiem, jo gandrīz ikviens no mums katru dienu izmanto telefonu saziņai un izklaidei. Tieši tādēļ aizvien ir aktuāls jautājums par to, kādu tālruni vecākiem vislabāk iegādāties bērniem, no cik gadiem tas ir nepieciešams un kā to efektīvāk izmantot bērna drošības nolūkos. Viedtālruņu ražotājs "Huawei" kopā ar krīžu un konsultāciju centru "Skalbes" sniedz trīs padomus vecākiem pirmā mobilā telefona iegādei bērnam.

Izvērtēt, kad bērnam ir vajadzība pēc mobilā tālruņa Kā atzīst krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" psiholoģe Inese Lapsiņa, nav noteikta vecuma, kad bērnam ir nepieciešams iegādāties mobilo tālruni. Viņa uzskata, ka pirmsskolas vecuma bērniem mobilais tālrunis nav nepieciešams, jo viņu ikdienas dzīve pastāvīgi ir pieaugušo kontrolēta. Savukārt, uzsākot skolas gaitas, daļai bērnu telefons ir nepieciešams, lai informētu vecākus, ka ir pārradies no skolas vai pulciņa vai sazinātos kādos steidzamos jautājumos. Psiholoģe uzsver, ka galvenais iemesls, kādēļ bērnam vispār tālrunis ir nepieciešams, ir tieši saziņa ar vecākiem, radiniekiem un draugiem. Izvēlēties pirmo telefonu kopā ar bērnu Brīdī, kad vecāki ir apzinājušies nepieciešamību pēc telefona iegādes bērnam, rodas jauni jautājumi, piemēram, par to, kāds tālrunis bērnam ir piemērotākais. Bērnam vislabāk izvēlēties ne pārāk dārgu tālruni, taču neaizmirstot arī par to, lai tālrunis funkcionāli piepildītu gan bērna, gan vecāku gaidas. Foto: Shutterstock Bērnam aizraujoša liksies arī dažādu aksesuāru izvēle jaunajam tālrunim – bērns var izvēlēties tālruņa aksesuārus, austiņas, maciņa krāsu, veidu, bet atkal saskaņojot ar vecāku finanšu iespēju. Izvēlēties tālruni ar noturīgu bateriju Kad tālrunis bērnam ir nopirkts, vecāku rokās ir arī tas, kā tas tiks tālāk izmantots bērna drošības nolūkos. Psiholoģe stāsta, ka sākumskolas vecuma bērnu telefonā būtu ieteicama aplikācija, kurā vecāki var sekot līdzi bērna atrašanās vietai. Tāpat būtiska ir arī noturīga mobilā tālruņa baterija, lai bērns vecākiem vienmēr ir pieejams un nav jāsatraucas par to, ka telefons varētu nepiemērotā mirklī izlādēties. Psiholoģe, piebilst, ka būtiski ir ierobežot mobilo internetu, lai novērstu pārlieku ilgu pavadīšanu, skatoties telefona ekrānā. "Svarīgi, lai būtu iespējams bloķēt interneta vietnes vai datu plūsmas no bērna vecumam nepiemērotām vietnēm ar neatbilstošu saturu," stāsta centra "Skalbes" psiholoģe Inese Lapsiņa. Tādēļ vecākiem ieteicams izvēlēties tādus viedtālruņus, kuriem ir pieejamas dažādas satura drošības aplikācijas.