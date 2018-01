Trīs iemesli, kādēļ bērni nedalās noslēpumos ar saviem vecākiem

It kā ir pieņemts, ka ar tuviem cilvēkiem noslēpumu nepastāv. Bet daži bērni nesteidzas būs atklāti ar vistuvākajiem – mammu un tēti. Un, lūk, kāpēc!

Visiem cilvēkiem ir jābūt savai personiskai telpai. Mēs bieži sakām šos vārdus, domājot paši par sevi vai jebkuru citu pieaugušu cilvēku. Bet, kad runa ir par bērniem, ieslēdzam īpašnieciskas tiesības, un vārdi par personīgo telpu kaut kur pazūd aiz horizonta.

Par to, kāpēc bērniem ir noslēpumi, ar kuriem viņi nesteidzas dalīties ar vecākiem, portālam "Letidor" skaidro psiholoģe Olga Romaņiva.

Kad pasaulē nāk mazulis, tā nav tikai sīciņa būtne, bet jau personība – spilgta, neatkārtojama, īpaša. Pat ļoti mazs bērns var parādīt raksturu: bieži, vai gluži pretēji, reti raudāt, vismaz piecas minūtes bez vecākiem spēt uzvesties mierīgi vai arī būt pārmēru uzstājīgs.

Patiesībā – rakstura īpašības bērnam palīdz izveidot savstarpējas attiecības ar vecākiem un apkārtējiem cilvēkiem. Bet no vecākiem ir atkarīgs, cik tuvi viņi būs ar savu bērnu, vai viņš būs atklāts pret vecākiem vai arī viņam parādīsies noslēpumi.

Tāpat nedrīkst aizmirst, ka bērns pieaugot, paaudžu atšķirības uztver daudz spēcīgāk, nekā viņa vecāki. Viņš asi jūt nesapratni no vecāku puses, kas arī kļūst par vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ bērnam no vecākiem parādās noslēpumi.

Bet, kā uzsver psiholoģe, visus noslēpumus var izdalīt vairākās kategorijās.