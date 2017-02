Tuntuļošana, pelde rozā ūdenī un citas kļūdas jaundzimušo aprūpē

Ģimenē ienācis mazulītis, un atbildīgi vecāki, protams, vēlas viņu aprūpēt visaugstākajā līmenī, taču nereti "šauj pār strīpu" un pārmērīgā aprūpe var pat nodarīt kaitējumu.

Pediatre Oļesja Butuzova "Detimail" stāsta par piecām visizplatītākajām vecāku pieļautām kļūdām zīdaiņu aprūpē.

Vannošana rozā ūdenī

"Pietiekami bieži pie manis uz vizīti ierodas "pareizās un atbildīgās mammītes", kuras lepni man stāsta par to, ka katru dienu mazulīti vanno ūdenī, kurā atšķaidīts kālija permanganāta (zilie graudiņi). Veselībai un infekciju profilaksei, lūk, viņu vārdi un paskaidrojumi. Patiesībā tas nav ne tikai nepieciešams bērnam, bet var pat kaitēt. Šādā ūdenī var bērnu vannot tikai līdz brīdim, kad sadzīst nabiņa. "Rozā ūdens" ļoti sausina ādu un ilgstoši to lietojot, āda var sākt zvīņoties. Arī ar augiem jābūt uzmanīgiem un tos nevar lietot bez ārsta nozīmējuma, jo augi var kļūt par iemeslu, ka āda būs sausa un var rasties pat alerģiskas reakcijas," skaidro pediatre.

Ko darīt: pēc nabiņas sadzīšanas bērnu vannot visparastākajā ūdenī. Mazgāšanas līdzekļus, putas vai maigu, hipoalerģisku gēlu izmantot tikai reizi nedēļā. Biežāk to nevajadzētu darīt, lai lieki netraumētu mazuļa ādas dabisko aizsargslāni.

Pie visa vainīgas autiņbiksītes

Nereti ārstei nākoties arī dzirdēt žēlabas par mazuļa ādas kairinājumu, ko esot izraisījušas "briesmīgās autiņbiksītes". Patiesībā šis unikālais izgudrojums tieši palīdz uzturēt mazuļa ādu sausu un tīru, kas nozīmē – arī veselīgu. Taču tikai pie pareizas to lietošanas.

Ko darīt: ir svarīgi atcerēties vienkāršos autiņbiksīšu lietošanas noteikumus – tās jāmaina ne retāk kā reizi trīs stundās un pēc katras vēdera izejas. Obligāti katrā autiņbiksīšu maiņas laikā ir jāļaujas gaisa peldēm jeb jāļauj nedaudz padzīvoties ar pliku dupsi. Ja nu patiešām parādās alerģiskas reakcijas, var mēģināt nomainīt autiņbiksīšu ražotāju.

Foto: Shutterstock

Viņš ir maziņš, viņam ir auksti

Tipiska kļūda, ko pieļauj vairums vecāku. Baidoties mazuli nosaldēt, mammas un tēti viņu sāk ģērbt siltāk, apsegt vairākām segām, ieslēgt vēl blakus gultiņai sildītāju, absolūti nedomājot par to, ka pārkaršana bērnam ir daudz bīstamāka, nekā salšana. Kā skaidro pediatre, bērns svīst tā kārtīgi – ar visu ķermeni uzreiz un pat viegla pārkāršana ādu padarīs mitru. Tad, savukārt, jebkura vēja pūsma var izraisīt saaukstēšanos. Tāpat pārkaršanas dēļ var rasties niezoši izsitumi uz ādas. Un, ja spriež globāli, pārkaršana arī atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz nervu sistēmu, norāda Butuzova.

Ko darīt: zīdaiņus jāģērbj pēc principa "kā pats" plus viena kārta. Gulēšanas laikā tiek rekomendēts bērnu apsegt ar vieglu plediņu no elpojoša materiāla, kā arī svarīgi ir regulāri vēdināt telpas, atceroties, ka mazulim viskomfortablāk ir uzturēties istabā, kurā temperatūra ir plus 23–24 grādi pēc Celsija.

Nagu griešana – mocības

Pēc jaunizcepto vecāku teiktā, nogriezt nagus jaundzimušajam – uzdevums nav no vieglajiem. Tā var izrādīties patiesība, ja ir izvēlēts nepareizais instruments.

Ko darīt: bērnam nagi jāgriež pēc nepieciešamības. Rekomendēts to darīt iespējami biežāk, jo zem nadziņiem dzīvo milzīgs daudzums baktēriju. Iegādājies speciālus instrumentus šīs procedūras veikšanai – šķērītes vai knaiblītes ar apaļiem galiņiem, kas neļaus satraumēt mazuļa ādiņu.

Foto: Shutterstock

Nost ar brūno kreveli

Pirmajos dzīves mēnešos uz mazuļa galvas ādas var tikt novērota krevelīte – citam tā ir brūnganā krāsā, citam dzeltenīgā. Tās ir sekas nekoordinētai tauku dziedzeru darbībai. Šī ir ļoti izplatīta parādība, veselībai absolūti nekaitīga, taču prasa pareizu kopšanu. Jauno vecāku kļūda visbiežāk ir tāda, ka viņi sāk skrubināt nost šo krevelīti, ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt, jo mazuļa ādiņa ir ļoti maiga un viegli ievainojama, un to ir ļoti viegli traumēt. Bet, kur trauma, tur arī iekaisums (īpaši ņemot vērā to faktu, ka zem vecāku nagiem slēpjas liels daudzums baktēriju).

Ko darīt: akurāti nomazgāt bērna galviņu ar siltu ūdeni un maigu bērnu šampūnu, pēc tam nosusināt ar dvielīti. Pilnībā sausus matus (ja tādi ir) nav nepieciešams susināt ar dvieli. Tad uzlikt krevelītei bērnu eļļiņu, kas ir sasildīta ūdens peldē, bet tad uzvilkt tīru cepurīti. Tas palīdz mīkstināt krevelīti, un pēc tam to var vieglāk noņemt. Precīzāk, tas jādara ar bērnu ķemmīti, lēnām un akurāti atdalot krevelītes un vienlaikus raugoties, lai bērnam nebūtu diskomforts. Bieži vien krevelīti ar pirmo reizi neizdodas likvidēt. Tas nekas, pēc kāda laika procedūru atkārto, bet nekur nav jāsteidzas.