Tvaicēt vai vārīt – kā mazulim vislabāk pagatavot ēdienu

Nopērkamās gatavās bērniem domātas putriņas un biezenīši parasti tiek gatavoti no produktiem, kas tikuši uzkarsēti līdz ļoti augstai temperatūrai un tad atdzesēti. Šādā veidā sagatavotai pārtikai ir ļoti ilgs derīguma termiņš (līdz pat diviem gadiem), bet produktu garša un dažas uzturvielas šādā veidā tiek neitralizētas un pat likvidētas.

Ja gatavosi ēdienu pats, tu vari būt drošs, ka tavs mazulis saņems tikai vislabākos produktus, ka putriņas būs svaigas un aromātiskas, un saturēs visas svarīgākās barības vielas, nevis iebiezinātājus un konservantus. Šādā veidā tu vari pieradināt mazuli pie dažādu produktu garšas un veidots pats savas kombinācijas, jo tikai tu pats vislabāk zini, kas tavam bērnam garšo vislabāk. Lūk, šajā rakstā vari iepazīties ar metodēm, kā mazulim vislabāk pagatavot ēdienu!

Gatavošanas metodes

Lai pagatavotu bērnam ēdienu, nav nepieciešama nekāda lielā meistarība, taču ir veidi, kā šo procesu padarīt vieglāku un raitāku, lai pat ļoti aizņemti vecāki varētu paši pagatavot maltītes, kas apmierinātu visas mazuļa vajadzības. Daudzi pirmie ēdieni, piemēram, saspiests banāns un avokado putriņa, vispār neprasa nekādu gatavošanu. Taču, gatavojot mazliet sarežģītākus ēdienu, var rīkoties tā, ka ēdienu (piemēram, dārzeņus) izvāra lielākā daudzumā. Daļu no tā izmanto pārējiem ģimenes locekļiem, bet daļu, nepievienojot garšvielas, samaļ mazulim. Var arī izvārīt lielāku daudzumu produktu tikai mazuļa vajadzībām un sasaldēt pa porcijām.

Tvaicējot tiek saglabāta svaigo dārzeņu garša un uzturvērtība un zudumā iet mazāk antioksidantu, nekā vārot vai cepot. Pārāk ilgi vārot dārzeņus, tajos izzūd ūdenī šķīstošie B un C vitamīni – piemēram, vārītos brokoļos izzūd 60 procenti C vitamīna, bet tvaicētos – tikai 20 procenti.

Vārot produkta uzturvērtība samazinās, tāpēc ēdiena sastāvdaļas labāk pavārīt tikai mazliet, nelielā ūdens daudzumā. Jāuzmanās, lai produktus nepārvārītu.

Foto: Shutterstock

Kā liecina jaunākie pētījumi, cepot mikroviļņu krāsnī, praktiski visa dārzeņu uzturvērtība iet zudumā, tāpēc no šī gatavošanas veida labāk atteikties.

Cepot cepeškrāsnī, tiek saglabātas ne tikai produkta barības vielas, bet ietaupīts arī laiks. Kartupeļus, batātes un ķirbjus var vienkārši nomazgāt, mazliet sadurstīt ar dakšiņu un cept cepeškrāsnī, līdz tie ir mīksti. Tad gatavos dārzeņus nomizo, mīkstumu saspaida un atdzesē.

Biezenīšu gatavošana

Vienkāršākais un ātrākais veids, kā pagatavot šķidrās putriņas jeb biezenīšus, ir svaigus mīkstos augļus vai tvaicētus cietos augļus un dārzeņus samalt virtuves kombainā (vai sablendēt).

Nelielos gabaliņos sagrieztus dārzeņus vāri, līdz tie ir mīksti. Nokās, saglabājot vienu vai divas ēdamkarotes ūdens, kurā tie vārījušies, tad dārzeņus ievieto blendera vai virtuves kombaina smalcināmajā traukā. Samal dārzeņus viendabīgā putriņā. Ja nepieciešams, atšķaidi biezeni ar nedaudz vārīta ūdens un samaisi. Rezultātā vajadzētu izveidoties viendabīgai, biezai substancei, ko var atšķaidīt ar krūts pienu vai atdzesētu vārītu ūdeni.

Foto: Shutterstock

Lai pareizi samaltu cietākas sastāvdaļas, piemēram, zirņus vai žāvētas aprikozes, izmanto pārtikas dzirnaviņas.

Sasaldēšana un atkausēšana

Biezenīšu gatavošana lielākos daudzumos, saldēšana pa porcijām un atkausēšana, bez šaubām, ir viens no veidiem, kā ietaupīt laiku, gatavojot bērnam ēdienu. Tikai jāpiebilst, ka atsevišķas pirmās piebarošanas putriņas – piemēram, saspaidīts banāns, avokado, melone vai baklažāns – īpaši labi nesasalst. Gatavais ēdiens jāuzglabā saldētavā, kas 24 stundu laikā sasaldē pārtiku līdz -18 grādiem pēc Celsija vai zemākai temperatūrai. Reiz atkausētu ēdienu vairs nedrīkst atkārtoti saldēt, bet atkausētus nevārītos produktus, piemēram, zaļos zirnīšus, drīkst sasaldēt vēlreiz un izmantot vēlāk.

Biezeņu saldēšana

Svaigi vārītu biezenīti atdzesē līdz istabas temperatūrai, tad ar karoti iesmel to tīrā ledus kubiciņu saldējamā traukā, ietin saldētavām paredzētā produktu maisiņā un ieliec trauku saldētavā. Kad biezenis sasalis, izņem trauku no saldētavas, viegli to saspied, lai kubiņus izkustinātu no vietas, uzber tos uz tīra šķīvja, ieber jaunā saldētavas masiņā, to cieši aizver un uzraksti datumu, kad šī porcija sasaldēta, un uzraksti arī biezenīšu sastāvdaļas. Liec atpakaļ saldētavā. Izveidotos pārtikas krājumus bez bažām vari uzglabāt sešas nedēļas. Lai atkausētu sagatavotos biezenīšus, izņem vajadzīgo skaitu kubiņu no maisiņa un sildi pannā, līdz putriņa ir karsta un uzmet burbuli. Pirms bērna barošanas to apmaisi un atdzesē.

Foto: Shutterstock

Atkausēšanas noteikumi

Saldēto pārtiku drīkst sildīt mikroviļņu krāsnī vai pannā, tikai jāievēro viens noteikums – pārtika pamatīgi jāizkarsē vai jāuzvāra. Izmantojot mikroviļņu krāsni, esi īpaši uzmanīgs, jo šīm krāsnīm ir tendence produktus sasildīt nevienmērīgi, dažas vietas uzkarsējot, citas atstājot aukstas. Pēc atkausēšanas putriņu atdzesē un pirms došanas bērnam pārbaudi tās temperatūru. Bērna mutīte pret karstumu ir jutīgāka par pieauguša cilvēka muti, tāpēc mazuļa ēdienam jābūt istabas temperatūrā vai remdenam. Ja tu joprojām uztraucies, ka varētu iedot mazulim pārāk karstu ēdienu, izmanto karstumjutīgās karotītes, kas maina krāsu, ja ēdiens ir par karstu.

Materiāla tapšanā izmantota Anabellas Karmelas grāmata "Zīdaiņa un mazuļa uzturs" (izd. Zvaigzne ABC).