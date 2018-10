Vai patiesi esmu sava bērna tēvs? Vīrieša bailes un sievietes gaidas no partnera grūtniecības laikā

Pēdējos gados par tēva lomu tiek runāts daudz un dažādos kontekstos – gan par to, cik svarīgs ir vīrieša atbalsts bērna gaidīšanas laikā, gan dzemdību laikā, sievietes pēcdzemdību periodā un iesaistē bērna aprūpē. Ir veikti neskaitāmi daudz pētījumu, kas apliecina, ka tēva klātbūtne visos šajos procesos ir augstā vērtē.

Oktobra sākumā klajā nākusi ģimenes psiholoģijas centra "Līna" radītājas un vadītājas, psiholoģes Vitas Kalniņas jaunā grāmata "Pirmās attiecības cilvēka dzīvē", un portāla "Cālis" lasītājiem tiek sniegta iespēja nedaudz ielūkoties, par ko grāmatā raksta Vita. Piedāvājam grāmatas fragmentu par tēva bailēm, par viņa līdzdalību mazuļa gaidīšanā un to, ko patiesībā sieviete vēlas sagaidīt no sava partnera gaidību laikā.

Tētim bail, un tas ir normāli

"Ir jābūt lielai drosmei, lai atļautos atzīt savas bailes. Ne tikai atzīt, bet arī nosaukt vārdā un pārrunāt ar uzticamu cilvēku. Tomēr ir arī bailes, par kurām runāt ir vieglāk, un tādas, kam, šķiet, labāk mest līkumu. Vienas no biežākajām, bet retāk atzītajām, ir topošā tēta šaubas par to, vai viņš ir bērna bioloģiskais tēvs. Ja par to nerunā, tas var ietekmēt gan to, kā tētis izturas grūtniecībā, gan arī viņa uzvedību dzemdībās. Visbiežāk šīm bailēm nav nekādas saistības ar partneres neuzticību, bet gan paša tēta nedrošību saistībā ar jauno dzīvi, kas viņu tagad gaida. Reizēm var šķist, ka tu nepavisam neesi gatavs šim lielajam pavērsienam, ka tas prasīs no tevis par daudz un nez, vai izdosies. Varbūt mazulis pieteicies neplānoti? Iespējams, tu nebiji drošs, ka tev vispār var būt bērni? Šīs šaubas par sevi un savu varēšanu neapzināti vieglāk šķiet pārvērst par šaubām par partneri, prātojot: "Tas tiešām ir manējais?" Ja nespēj pats paskatīties, kas īsti slēpjas aiz šīm bailēm, un tas negatīvi sāk ietekmēt tavas partnerattiecības, nemaz nerunājot par attiecībām ar mazuli, sameklē iespēju aiziet uz konsultāciju pie psihoterapeita.

Dabiski ir arī baidīties par to, kā mainīsies tavas attiecības ar partneri. Tās tiešām diezgan ievērojami mainīsies, taču, baidoties un nerunājot ar viņu par to, tu diez vai palīdzēsi sev un jums abiem.

Jā, tiešām, bērnam ir nozīmīgi, ka tētis nav otra mamma, bet gan ar kaut ko atšķiras! Bailes neprast apieties ar bēbīti un viņu adekvāti aprūpēt jauno tētu vidū ir sastopamas gana bieži. Ja tēti nesaņem pietiekami daudz jēdzīgas informācijas, praktiskas ierādīšanas un emocionālā iedrošinājuma, šo baiļu dēļ ļoti iespējams, ka viņi vienkārši izvairīsies no bērna aprūpes un pat būšanas mājās. Šeit liela loma ir arī mazuļa mammai, kura var būt kritizējoša vai palīdzoša. Ja tētis atkārtoti dzird un jūt attieksmi, ka tas, ko un kā viņš dara, nav gana labi, sieviete zaudēs nozīmīgu palīgu, bet bērniņš – tik svarīgās pieredzes, ka tētis daudz ko dara citādi. Jā, tiešām, bērnam ir nozīmīgi, ka tētis nav otra mamma, bet gan ar kaut ko atšķiras!

Vēl tēti mēdz satraukties, vai pietiks naudas un vai dzīves apstākļi būs piemēroti mazulim. Te es pievienojos uzskatam – ja bērni dzimtu tikai tad, kad būtu ideāli materiālie apstākļi, diez vai cilvēce vispār vēl pastāvētu. Taču tendence, ka tieši tā sauktajās bagātajās valstīs dzimstība ir daudz zemāka, parāda, cik šīm bailēm mēdz būt liels spēks.

Un, protams, bailes no dzemdībām. No tā, ka tētim vajadzēs būt līdzās, taču viņš nesapratīs, kas jādara, un jutīsies bezpalīdzīgs, ka būs grūti izturēt mīļotās sievietes ciešanas, nevarot tajās neko mainīt vai ietekmēt. Būtu labi atšķetināt, kas vīrieti biedē visvairāk un kas tajā varētu palīdzēt. Reizēm ir vērts pārrunāt ar sievieti, varbūt viņa vēlētos vēl kādu tuvu cilvēku savam atbalstam dzemdībās, kurš pārslodzes brīdī varētu palīdzēt arī tētim vai viņu uz laiku nomainīt. Ja šāda cilvēka tuvinieku lokā nav, var izvēlēties profesionālu atbalstītāju – dūlu.