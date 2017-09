Vai un kāpēc pusaudžu vecuma meitenēm var būt kaitnieciski skatīties romantiskās filmas

Kura gan meitene nesapņo par vienīgo mīlestību līdz pēdējam elpas vilcienam?! Kura pēcāk ir rūgti raudājusi, ka attiecības nekādi neveidojas, bet princis pēkšņi pārvērties par vardi?

Sievietes žēlojas, ka no pasaules izzuduši bruņinieki, bet vīrieši meklē to, kura iekritīs sirdī no pirmā acu skatiena. Par un ap mīlestību ir pārāk daudz mītu, kuri atsitas kā pret klinti mūsu parastajā, esošajā dzīvē. Un ir vērts pateikt, ka savu artavu iluzioros priekšstatos par mīlestību un attiecībām starp vīrieti un sievieti radījušas tieši romantiskās melodrāmas, kurās to varoņi pārvar jebkuras grūtības, jo viņus vieno mīlestība.

Psiholoģe Irina Mlodika portālam "Ihappymama" stāsta, ka no melodrāmām baidīties nevajadzētu, bet vecākiem tomēr līdz bērniem vajadzētu nodot vēstījumu par to, kā tās var ietekmēt pasaules uztveres veidošanos pusaudžiem.

Nereālā mīlestība

Par mīlestību ir sarakstītas daudzas grāmatas un uzņemtas simtiem filmas, bet katru gadu tiek radīti vēl desmitiem izdevumi par šīm burvīgajām jūtām – mīlestības tēma sevi nekad nespēs izsmelt. Miljoniem cilvēku ir nepieciešama šī tabletīte no slimīgās realitātes un dzīves piedzīvojumu pārbagātības. Viņiem nepieciešama cerība būt laimīgiem.

Ja viņi nespēj radīt savu, tad pārdzīvot svešu laimi kopā ar stāsta varoņiem – tas ir gandrīz tas pats, kā pašam to piedzīvot. Un nav svarīgi, ka tas līdzinās svešas kleitas piemērīšanai, kurā tu tāpat nekur nevarēsi iziet. Toties pasapņosi.