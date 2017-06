21. jūnijs – vasaras saulgrieži, un šī ir īsteni piemērota diena, lai topošās un jaunās mammas dotos dabā lasīt augus bērna pirtīžu vanniņai vai pirmajai īpašajai vanniņai mājās. Šajā laikā augi ir īpaši enerģētiski spēcīgi.

"Mammai, ja viņa sevī ieklausās, gaidību laikā jo īpaši ir atvērta intuīcija, un viņa vislabāk var sajust, kurš augs tieši šim mazulim, ko viņa gaida, "nāk pretī", it kā pats dodas rokās. No augiem var uzpīt arī vainadziņu, kuru izmantot vanniņai (vēlams to glabāt tā, lai neapput). Nav vajadzīgs milzu augu pušķis – svarīgāk, lai pastaiga pēc augiem ir rimta, mediatīva, domājot par mazulīti, viņa dzīves ceļu, nododot to spēku, ko mamma var sniegt ar savu mīlestību, nodomiem, vēlējumiem, rūpēm," uzsver dūla Linda Rozenbaha.

"Esmu novērojusi, ka mammām, kas salasījušas augus, vēl gaidībās esot, pirtīžās to izmantošana raisa emocionālas atmiņas, tā ir kā tāda stīdziņa, kas sliecas no gaidību laika līdz vanniņai," atzīmē Linda.

"Diena, kurā augi vākti, ir stiprām domām par bērniņu pildīti, glabāti un atnākuši līdz šim brīdim. Pirtīžās mēs to turpinām – viens no uzdevumiem ir iezīmēt, izgaismot bērna dzīves ceļu, varētu teikt – dot savu vecāku svētību, stiprināt bērna dzīvi ar savām labajām domām, novēlējumiem, mīlestību, rūpēm. Var lūgt Augstāko spēku, kam vecāki tic, labvēlību bērniņam," pamāca Linda.

Pirtīžas ir pateicības pilns notikums pēcdzemdību laikā, kur ir īpašā vanniņa mazulim, vecāku vēlējumi viņam, svinības viņam kā atsevišķai personībai jeb atdalīšana, saru dzīšana bērniņa ādiņas attīrīšanai, un ļoti daudz laika dūlas pirtīžās velta mammas godināšanai, stiprināšanai – ar pieskārienu (masāžām, skrubīti, maigām slotiņām, dziesmām u.c.), vārdiem, pieņemšanu.

Ja vēlas, saulgriežu laikā var arī sasiet arī mazu slotiņu mazuļa pirmajai pirtiņai – ar to viņš tiks vairāk izglāstīts nekā pērts.