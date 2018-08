Vecmātes ieteikumi par kontracepcijas izvēli ar krūti barojošām mammām

Ir daudz līdzekļu, kas palīdz sievietēm izvairīties no neplānotas grūtniecības. Taču nepareizas kontracepcijas izvēle var ietekmēt piena daudzumu, sastāvu un, iespējams, pat bērniņa attīstību, tāpēc ļoti svarīgi ir izvēlēties pareizo kontracepcijas līdzekli. To, kādas kontracepcijas metodes māmiņām vislabāk izvēlēties laikā, kad viņas savu mazuli baro ar krūti, iesaka Rīgas Dzemdību nama Ambulatoriskās nodaļas vecākā vecmāte Valentīna Beļavska.

Gada laikā vidējais abortu skaits Latvijā ir 4500. 15 procentus no abortiem veic sievietes, kuras atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, atklāj Valentīna Beļavska. Tāpat viņa stāsta, ka vidēji Latvijā ir apmēram 22 000 dzemdību gadā un oficiāli reģistrēto abortu skaits gada laikā ir 4500, taču 25 000 ir to sieviešu skaits, kuras ir bijušas spiestas lietot avārijas kontracepciju. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, ārsti visā pasaulē iesaka lietot kontracepciju. Taču ir dzīves posmi, kuros kontracepcijas izvēle ir īpaši nozīmīga, un viens no tiem ir laiks, kad māmiņa bērnu zīda ar krūti. Šajā laikā izvēlēties pareizo kontracepciju ir īpaši svarīgi, jo tā var ietekmēt piena daudzumu un kvalitāti.

Izvēloties kontracepcijas metodi, ir jāņem vērā tās efektivitāte, lietošanas režīms, piemērotība katrai sievietei, kā arī iespējamās blakusparādības.

Vecmāte iesaka par piemērotākās kontracepcijas izvēli domāt pirms dzemdībām. Viņa skaidro, ka pēc bērniņa ienākšanas ģimenē vecāki ir pārņemti ar rūpēm par mazuli, tāpēc neatliek laika domāt par kontracepciju. Beļavska stāsta, ka, atnākot uz vizīti pie vecmātes vai ginekologa, jaunajām māmiņām parasti ir daudz cita rakstura jautājumu un izrunāt kontracepcijas izvēli visbiežāk aizmirstas.

Vecmāte atgādina, ka zīdīšana nav kontracepcijas metode. "Teorētiski, ja mamma baro bērniņu ar krūti, grūtniecībai nevajadzētu iestāties, taču praktiski var novērot, ka tas tomēr notiek – sieviete paliek stāvoklī." Viņa gan uzsver, ka tas neesot slikti, taču radot papildu slodzi un stresu vecākiem. Beļavska skaidro, ka pētījumos ir pierādīts – starp grūtniecībām māmiņai vajadzētu ievērot vismaz trīs gadu robežu. Pēc šī posma sieviete var atkal ar jauniem spēkiem uzņemties māmiņas lomu un ir gatava audzināt zīdaini.

Foto: Shutterstock

Pēc bērna piedzimšanas sievietes dzīve strauji izmainās. Mainās arī uzskati un prasības pret kontracepcijas metodi. Jaunā māmiņa vēlas lietot kontracepcijas līdzekli, kas ir vienkāršs, efektīvs un sniedz drošības sajūtu. Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad jāpiemērojas jaunajiem dzīves apstākļiem, kur noteikumus diktē jaundzimušais. Galvenais nosacījums kontracepcijas līdzekļa izvēlē ir nekaitīgums jaundzimušajam un nespēja ietekmēt piena veidošanos.

Jaunajai māmiņai nav iemesla pēc dzemdībām izvairīties no seksuālām attiecībām un gūt no tā baudu, tomēr īsi pēc dzemdībām hormonu līdzsvars vēl nav atgriezies normas robežās, tāpēc jaunās māmiņas maksts gļotāda ir sausa un sāpīga. Šis iemesls bieži vien arī traucē pilnvērtīgai dzimumdzīvei.

Dzimumdzīvi sievietei būtu ieteicams atjaunot četras līdz sešas nedēļas pēc dzemdībām. Vecmāte skaidro, ka bērniņa ienākšana pasaulē māmiņai ir gan emocionāls, gan fizisks pārbaudījums. Četras līdz sešas nedēļas ir tas laika posms, pēc kura sievietes ķermenis un prāts ir atkal gatavs nodoties seksuālajai dzīvei.