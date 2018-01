Vēlos veiksmīgu bērnu: seši uzdevumi, kurus vērts pildīt pašiem vecākiem

Tā vietā, lai mācītos angļu valodu vai risinātu uzdevumu fizikā, kas uzdots uz rītdienu, bērns sēž sociālajos tīklos? Pirms sākt lasīt morāli, pavaicā sev: "Bet ko es pats daru? Vai es sargāju savu laiku?"

No bērnības mēs saviem bērniem mācām: laiks ir jāizmanto saprātīgi. Bet bieži aizmirstam par galveno – ja mēs paši no rokām neizlaižam televizora pulti, mūsu vārdiem nav nekāda audzinoša spēka.

Laika plānošanas jautājums ir tikai viens no punktiem, kuram vajadzētu sekot mūsdienīgam cilvēkam, tādam, kurš vēlas virzīties uz priekšu savā personības attīstībā. Taču nesteidzies pieteikties semināriem vai personības izaugsmes treniņiem. Sākumā palasi portālam "Letidor sniegtās psihologa Oļega Ivanova rekomendācijas.

Pēdējā laikā mūsu sabiedrībā visai populāras kļuvušas personības izaugsmes nodarbības. Neskaitāmi semināri, treniņi, populāru un mazpazīstamu psihologu grāmatas – šis kopums aicina attīstīt sevi un savus talantus.

Tomēr nekāds "koučs" mums nepalīdzēs, ja nesāksim savai attīstībai veltīt laiku, kura mums gandrīz vienmēr pietrūkst. Mēs taču nemaz nesargājam laiku. Nav mums tāda ieraduma, mēs kaut kā neaizdomājamies par to, ka laiks ir neaizstājams resurss: katra minūte no mūsu dzīves ir vienīgā un neatkārtojamā un nekad vairs neatgriezīsies. Un tikai no mums ir atkarīgs, kā šī minūte tiks izlietota: sporta nodarbībām, grāmatas lasīšanai, miegam, jaunas profesijas apguvei vai bezjēdzīgiem strīdiem un nīkšanas pie televizora pults, aizdomāties mudina psihologs.

Kopš bērnības mēs tik bieži esam dzirdējuši sakāmvārdu: "Laiks ir nauda". Bet laiks maksā naudu burtiskā nozīmē: piemēram, izlikt datorā kārtējo kāršu spēli steidzama darba vietā; mācīties svešvalodu vai katru piektdienu pasēdēt bārā, vai stundām ilga pastaiga pa lielveikalu, meklējot to, kam iztērēt naudu.

Patērēšanas kultūra piespiež mūs visus kustēties un aizvien mazāk aizdomāties par šo kustības virzienu un par tā mērķiem, arvien retāk izdarīt secinājumus.

Šķiet, ka daudzi jau ir samierinājušies ar šādu lietu kārtību. Bet tie, kuri nav samierinājušies, ne īpaši saprot, kā tikt ārā no šī apburtā loka. Bet, starp citu, nav nekā vienkāršāka, uzskata psihologs. Lūk, te būs noteikumi tiem, kuri vēlas sākt reāli cienīt savu laiku un virzīties uz priekšu un uz augšu!