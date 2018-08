Vēstule dēlam: lietas par seksu, ko daudzi tēvi nestāsta

Daudzi vecāki bieži panikā sāk svīst un rausta valodu brīdī, kad ar savu pusaudzi jāsāk runāt par "to". Šī saruna, visnotaļ, var izvērsties par neveiklu brīdi ne tikai vecākiem, bet arī bērnam. Taču, runājot par seksu, ir svarīgi jaunajam vīrietim izstāstīt ne tikai par pašu procesu, bet arī citas svarīgas intīmās dzīves detaļas.

Ja vēl neesi runājis ar savu pusaudzi par intīmo dzīvi, te vari lasīt ieteikumus, kā vislabāk runāt par seksuālo tuvību. Bet šeit lasi, kas notiek tad, ja vecāki par šo tēmu runāt izvairās.

Runājot ar bērnu par intīmo dzīvi, vecākiem bieži vien ir grūti saprast, ko viņiem vajadzētu stāstīt, bet ko ļaut bērniem pašiem atklāt. Portālā "Parent24" kāds vīrietis uzrakstījis vēstuli dēlam, minot lietas, kuras daudzi tēvi sarunā par seksu neatklāj.

"Mīļais dēls, mēs ar mammu gribam, lai tev ir pozitīva attieksme pret seksuālo dzīvi un tu jūties komfortabli par savu seksuālo identitāti un no tās nekautrējies. Tāpat mēs gribētu, lai tu būtu atvērts mācīties par intīmo tuvību, ieskaitot tās fiziskos, emocionālos un psiholoģiskos aspektus.

Par seksu var runāt un ir jārunā bez kauna. Tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tāpēc ir svarīgi, ka tu nekautrējies un uzdod visus jautājumus, kas tevi interesē. Tādā veidā stereotipi, nepatiesi informācija, kas var novest tevi pie aplamas uztveres par seksuālo dzīvi, var tikt likvidēta.

Iespējams, tu jutīsies neērti ar mums runāt par to, kas notiek ar tavu ķermeni. Tev varētu šķist, ka vienīgie cilvēki, ar kuriem vari par to runāt, ir tavi draugi. Taču tev ir jāzina, ka viņi par to zina tieši tikpat daudz, cik tu. Iespējams, viņi to negribēs atzīt un centīsies tevi gudri pamācīt, kā darīt to, bet kā – šito. Taču atceries – tu vienmēr vari vērsties arī pie mums.

Tātad, kā tu vari iegūt pozitīvu attieksmi pret seksu? Te būs pāris lietas, kas tev jāzina.

Masturbācija

Masturbācija ir dabisks process. Patiesībā, tu, iespējams, to darīji jau atrodoties mātes vēderā. Ir redzētas vairāk bildes, kas liecina, ka abu dzimumu bērni vēl pirms piedzimšanas aiztiek savus dzimumorgānus. Kaut zinātnieki nav pārliecināti, ka bērniņš to dara, lai iegūtu seksuālu baudu, fakts ir tāds, ka jau no agrīna vecuma cilvēks izrāda interesi par saviem dzimumorgāniem. Šī iemesla dēļ tev nevajadzētu par to kautrēties.

Savukārt, ja pieķer, ka esi kļuvis atkarīgs no masturbēšanas un izmanto to kā taktiku, lai iemigtu vai samazinātu uztraukumu, zini, ka esi pārkāpis robežu. Pārlieku liela masturbēšana var apgrūtināt tavu seksuālo dzīvi ar partneri un apgrūtināt erekcijas sasniegšanu.

Foto: Shutterstock

Sekss ir patīkams

Līdz šim brīdim apkārtējie tev seksu pasniedza kā radīšanas procesu, taču tev ir jāzina arī tā otra puse – sekss ir viens no veidiem, kā otram izrādīt savu mīlestību. To vajadzētu darīt tikai tiem cilvēkiem, kuriem ir savstarpējas simpātijas un cieņa. Tas nebūt nenozīmē, ka tev būtu jāmīlējas ar visām meitenēm, kuras šķiet simpātiskas.

Tāpat tev jāzina, ka sekss ir ļoti baudāms un patīkams process. Par spīti tam, ka tas tev liks justies labi, atceries, ka sekss ir ne tikai fizisks, bet arī emocionāls process, kas ir viens no iemesliem, kāpēc to vislabāk ir darīt ar kādu, kurš tev ir patiesi svarīgs.

Tāpat tev vajadzētu atcerēties, ka kopā ar baudu nāk arī atbildība. Tev ir jāsaprot, ka prezervatīvs var pārplīst, un neviena kontracepcija negarantē 100 procentu aizsardzību. Emocionālā trauma, ko tev un tavai seksa partnerei var sagādāt nevēlama grūtniecība un aborts, var ietekmēt tavu tālāko nostāju par intīmajām attiecībām.

"Nē" nozīmē "nē"

Šis ir ļoti svarīgi – nekas nevar būt uzbudinošāk kā tas, ka cilvēks, kuru tu iekāro, atbild tev ar to pašu. Tāpēc tā vietā, lai uzbāztos kādam, kurš tev šķiet pievilcīgs, atceries, ka "nē" nozīmē "nē". Ja meitene tev atsaka, tas nenozīmē, ka vari mēģināt rīt atkal. Nekad neliec viņai justies vainīgai par to, ka viņa nevēlējās ar tevi pārgulēt. To sauc par cieņu.

Kaut atraidījums var būt apkaunojošs, uzspiest kādam ar tevi mīlēties ir nepareizi un nelegāli. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā valda izvēles un vārda brīvība. Kā patiktu, ja kāds tev ko tādu uzspiestu? To, mans dēls, jau sauc par izvarošanu.

Foto: Shutterstock

Slapjie sapņi

Ar laiku tev naktīs sāks rādīties ļoti reālistiski, seksuāla rakstura sapņi, kas novedīs līdz ejakulācijai. Tos mēdz saukt arī par "slapjajiem sapņiem". Vienu brīdi tu esi kopā ar savu sapņu seksa partneri, bet jau nākamajā brīdī pamosties viens pats savā gultā, ejakulējot sev virsū.

Šādas situācijas notiek tad, ja sapnī esi seksuāli aktīvs. Kaut slapjie sapņi ir izplatītāki vīriešu vidū, arī sievietes tos mēdz piedzīvot. Daži saka, ka tas ir viens no veidiem, kā organisms atbrīvojas no liekās spermas.

"Slapjie sapņi" ir lieta, kuru nevari ietekmēt. Mēs nespējam kontrolēt savus sapņus. Tāpēc, ja kādreiz to piedzīvo, nesatraucies – saslauki spermu, samaini gultas veļu, ja tas ir nepieciešams, un dodies atpakaļ pie miera. Šis process ir tikpat dabīgs kā šķaudīšana vai acu mirkšķināšana.

Starp citu, ja brīdī, kad tas notiek, tev blakus gultā atrodas meitene, neuztraucies, jo ieņemt bērniņu šādā veidā ir gandrīz neiespējami.

Nesteidzies

Par spīti visām pusaudžu nejēdzīgajām filmām, tu neesi spiests ar kādu pārgulēt līdz konkrētam vecumam. Varbūt visiem taviem draugiem jau ir bijusi seksuālā pieredze, taču tas nenozīmē, ka tev arī tā par visām varītēm ir jāiegūst. Nodarbojies ar seksu tad, kad pats esi tam gatavs, nevis, kad draugi uzskata, ka beidzot būtu pēdējais laiks to izdarīt. Nesteidzies! Apsolu, ka būsi pateicīgs pats sev, ka, pirmkārt, izdarīsi to, kad pats būsi gatavs, un, otrkārt, ka mīlēsies ar meiteni, kura tev nozīmē daudz vairāk par vienas nakts sakaru. Ticu, ka daudzi teiks, ka sekss ar mīļoto cilvēku ir daudz patīkamāks, nekā vienas nakts sakars ar svešinieku. Un tas ir tieši tāpēc, ka sekss nav tikai fizisks, bet arī emocionāls process.

Mēs katrs esam citādāki, katrs attīstāmies savā laikā. Tas, ka tavs pubertātes periods nav tieši tāds pats, kā tas bija tavam vecākajam brālim vai taviem draugiem, nepadara tevi par dīvaini. Tā vietā, tas parāda, cik mēs katrs esam atšķirīgi. Tas padara tevi par tevi. Nesalīdzini sevi ar citiem, bet gan iepazīsti pats sevi un uzdod jautājumus, kas tevi satrauc. Ja tu nevēlies par to runāt ar saviem vecākiem, tad izvēlies kādu citu vecāku cilvēku, kuram uzticies."