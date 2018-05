Zīdainim paaugstināts muskuļu tonuss – ko tas nozīmē un kāda ir ieteicamā rīcība

Paaugstināts muskuļu tonuss ir viena no biežākajām maziem bērniem noteiktām diagnozēm. Kas vecākiem par to būtu jāzina un kā to var ārstēt, stāsta "Rimi bērniem" eksperte, pediatre Sanita Mitenberga.

Kas ir muskuļu tonuss Muskulatūras tonuss ir muskuļu vai muskuļu grupas sasprindzinājuma stāvoklis. Un tonusam ir jābūt, jautājums tikai, vai tas atbilst normai. Muskuļu tonusam, no vienas puses, jābūt pietiekami augstam, lai tas varētu darboties pretēji gravitācijas spēkam, no otras puses – pietiekami zemam, lai būtu iespējams veikt kustības. Kāpēc bērniem bieži muskuļu tonuss ir paaugstināts Pilnīgi veselam mazulim tūlīt pēc piedzimšanas fizioloģiski ir nedaudz paaugstināts muskuļu tonuss – pirksti ir savilkti dūrītē, elkoņa locītava bieži ir saliekta, arī kājas gūžas un ceļi locītavās ir nedaudz ieliekti. Tas ir normāli, jo mammas puncī bērnam bija šauri, viņam ilgstoši bija jāieņem piespiedu poza. Kad mazulis piedzimst, pirmie mēneši nepieciešami, lai viņš aprastu ar jauno situāciju un aptvertu, ka telpas apkārt ir pietiekami, lai viņš varētu brīvi kustēties. Parasti trīs mēnešu laikā bērna muskuļu tonuss stabilizējas. Foto: mamengomez / CC Paaugstinātu muskuļu tonusu zīdainim var ietekmēt arī mammas grūtniecības norise (vai viņa slimojusi, smēķējusi, un vai šo iemeslu dēļ gaidāmajam mazulim trūcis skābekļa), dzemdības (tās noritējušas ar komplikācijām vai bijušas pārāk straujas), arī paša bērna slimības. Paaugstinātu tonusu var izraisīt gan infekcijas, gan arī iedzimtas, īpaši neiroloģiskas slimības. Kad mazulis piedzimst, pirmie mēneši nepieciešami, lai viņš aprastu ar jauno situāciju un aptvertu, ka telpas apkārt ir pietiekami, lai viņš varētu brīvi kustēties. Ko var darīt vecāki Mazuļa ikdienas kopšanā vecākiem vajadzētu zināt dažas vienkāršas lietas, kas ļautu izvairīties no situācijas, ka muskuļu tonuss pastiprinās vai veidojas citos muskuļos. Vispirms ārkārtīgi svarīgs ir vecāku miers. Ja mamma vai tētis būs saspringts, arī bērns tāds kļūs. Arī visai ar mazuli saistītai aprūpei vajadzētu būt lēnai un mierīgai. Ikdienā būtu jāvairās no skaļiem, spējiem trokšņiem, stresa situācijām, kas automātiski liek arī mazajam saspringt. Ikdienā svarīgs miers, glāsti, arī vakara vannošanas, kas palīdz saspringtiem muskuļiem atslābt. Svarīgi arī bērnu pareizi saturēt un apkopt. Piemēram, ja mazais jāpaceļ, viņš jāceļ nevis aiz padusēm, bet veļot caur vienu vai otru plecu un satverot horizontāli visā garumā. Ja zīdaini ceļ aiz padusēm, viņš automātiski uzrauj plecus, kas rada lieku saspringumu un muskuļu tonusu. Ja vecāki ilgstoši nēsā mazuli tikai uz vienu pusi vai arī mamma, mazuli barojot ar krūti, viņu ēdina nepareizā barošanas pozā, bērnam bieži ir kolikas un vēdera uzpūšanās, var rasties rumpja un kāju muskuļu hipertonuss. Ja zīdaini ceļ aiz padusēm, viņš automātiski uzrauj plecus, kas rada lieku saspringumu un muskuļu tonusu. ​ Foto: PantherMedia/Scanpix Kas liecina par paaugstinātu muskuļu tonusu Bērns bieži ir nemierīgs, raudulīgs, bieži satrūkstas pat no neliela trokšņa. Mazulis pārsvarā guļ embrijam raksturīgā pozā – pievilktām kājām un rokām. Pirkstus visbiežāk savelk dūrēs. Guļot bērns atmet galvu. Mazulis bieži atgrūž pienu. Līdz divu mēnešu vecumam mazulis labi notur galvu, īpaši – ja nolikts gulēt uz vēdera.

Bērnam galva visu laiku noliekta uz vienu pusi. Kā ārstē paaugstinātu muskuļu tonusu Parasti muskuļu tonusu ārstē ar speciālu vingrošanu, fizioprocedūrām, masāžām, ūdens procedūrām, kas palīdz atbrīvot saspringtos muskuļus. Nopietnākos gadījumos mazuļa pediatrs vai ģimenes ārsts var nosūtīt uz konsultāciju pie neirologa, kas izvērtēs, vai nepieciešami kādi papildu izmeklējumi, medikamenti vai vitamīni. Katrā ziņā muskuļu tonusu neievērotu atstāt nedrīkst, jo, ilgstoši paaugstināts, tas var radīt psihomotorās attīstības aizturi.