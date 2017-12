Zinātnieki atklājuši jaunu iemeslu pēcdzemdību depresijai – hormonālos traucējumus

Pēcdzemdību depresiju – vieglākā vai smagākā formā piedzīvo gana daudz sieviešu. Simptomi var būt dažādi – bezmiegs, apetītes trūkums, spēku izsīkums, trauksme, pat suicīda domas un virkne citu. Bet zinātnieki nesen kā atklājuši jaunu iemeslu, kādēļ sievietes cieš no pēcdzemdību depresijas. Tas esot saistīts ar traucējumiem hormonālās sistēmas darbībā, kas atbild par reakciju uz stresu.

Lai gan zinātniekiem ir aizdomas, ka galvenokārt šī pēcdzemdību depresija ir jāsaista ar stresu dzemdībās, bioloģiskie iemesli šai sarežģītajai lietai līdz pat šim brīdim skaidri nav noteikti.

Kā vēsta "Psyneuen-journal", zinātniekiem no Taftas Universitātes (ASV) Medicīnas skolas izdevies visai nozīmīgi pavirzīties uz priekšu, lai izzinātu, kas notiek jaunās mammas organismā pēcdzemdību periodā. Veicot eksperimentus ar peļu mammām, zinātnieki noskaidrojuši, ka dzemdētāju galvas smadzenēs ir samazināts specifiskā proteīna KCC2 līmenis. Šis proteīns regulē hipotalāma-hipofīzes-virsnieru asi jeb to neiroendokrīno sistēmu, kas ir atbildīga par fizioloģisko reakciju uz stresu.

Ir pavisam normāli, ka pēc dzemdībām šīs sistēmas aktivitāte ir samazināta, lai māte nenodarītu kaitējumu mazulim. Tomēr pēcdzemdību depresijas laikā šī proteīna KCC2 trūkuma dēļ hipotalāma-hipofīzes-virsnieru ass ir pārāk aktīva, kas arī noved pie tādām sekām.

Zinātnieki uzskata, ka nākotnē varēs izstrādāt jaunu, daudz efektīvāku medikamentu klasi, kas palīdzēs pēcdzemdību depresijas gadījumā un mākslīgi paaugstinās šī proteīna līmeni jaunās mammas galvas smadzenēs.

Vienlaikus zinātnieki pieļauj, ka bioloģiskais mehānisms, kas ļauj rasties pēcdzemdību depresijai, var būt daudz sarežģītāks, un tikt ar to skaidrībā – tas viss vēl ir priekšā.

