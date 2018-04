26. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Svarā virs 700 gramiem un apmēram 36 centimetrus garš – aptuveni šāds patlaban ir tavs mazulis.

Augļa ūdens pūslis satur ap 750 ml šķidruma. Nobriest plaušu alveolas. Augļa ūdenī atrodas surfaktants (plaušu nobriešanai svarīga viela). Mazuļa acs tīklenes asinsvadi īpaši jutīgi reaģē uz skābekļa koncentrācijas izmaiņām. Bērniņam jau ir visai laba dzirde, tādēļ viņš spēj atšķirt dažādas skaņas – mūziku, mammas un tēta balsi. Tā kā jau sen atklāts, ka bērniņš mammas puncī visu dzird, speciālisti iesaka ar viņu runāties, dziedāt, pat ja tev šķiet, ka to neproti. Mazulim nav svarīgi, cik pareizi pratīsi izdziedāt notis, viņam gribas dzirdēt mammas balsi.

Mazulis diennaktī guļ aptuveni 18 stundas, tādēļ nereti tev var šķist, ka viņš par maz kustas. Patiesībā šajā laikā viņš patiešām ir mierīgāks. Tavs bērniņš aug un ar katru dienu attīstās tuvāk dzīvei ārpus mammas dzemdes.

Pregnacare padomi

Pārmaiņas sievietē

Neuztraucies, ja no krūtīm sūcas kāda lāse salda, ūdeņaina šķidruma – tas ir pirmpiens. Tieši ar pirmpienu, kas mazulim vieglāk sagremojams, bērniņu barosi viņa pirmajās dienās. Tā mazais saņems gan ūdeni, gan proteīnu, gan cukuru, vitamīnus un minerālvielas, gan arī vielas, kas pasargās viņu no infekcijām. Jāsaka, ka pirmpiena parādīšanās (vai neparādīšanās) grūtniecības laikā nekādi nenosaka to, cik daudz piena tev būs pēc dzemdībām. Daudzām sievietēm grūtniecības laikā pirmpiens vispār neparādās.

Ēdiens, ēdiens un vēlreiz ēdiens. Jā, ap šo laiku tev var parādīties vienkārši milzu apetīte, bet seko līdzi saviem ēšanas paradumiem – mazas porcijas un sabalansēta pārtika. Našķus izvēlies tikai veselīgos – augļus, dārzeņus, nedaudz riekstu. Prasās saldumus? Izvēlies mazāk kaitīgos – zefīru, melno šokolādi, marmelādi… Pagatavo sev kādu gardu augļu kokteili, izvēloties liesu jogurtu vai pienu, izvairies no treknā plombīra saldējuma.

Turpina pieaugt tava ķermeņa svars. Par to, kādas ir normas, atradīsi rakstā šeit. Iespējams, šajā periodā tu arvien vairāk izjūti diskomfortu muguras daļā, tas ir pieaugošās slodzes dēļ. Atpūta tev nāks tikai par labu. Ārsti arī iesaka pamēģināt grūtnieču ūdens aerobiku, jo ūdenī lieliski tiek noņemta slodze no muguras, taču vienlaikus tiek trenēta muguras muskulatūra. Ja paliek pavisam grūti, vari pamēģināt izmantot grūtnieču jostu. Par to savukārt plašāku informāciju atradīsi šeit. Vislabāk, ja jostas lietošanu saskaņosi ar savu ārstu, jo ne visām sievietēm tā vajadzīga un ir atļauta.

Ja tevi iepriekš nav vēl piemeklējusi tūska, tā var parādīties, tieši tāpat kā paaugstināts asinsspiediens, ja līdz šim tas bijis zems vai normāls. Par šīm lietām konsultējies ar savu grūtniecības aprūpes speciālistu.

Tieši tāpat kā tūska, tavu kāju "sabiedrotais" ik pa laikam var būt krampji. Pacel kājas augšup, bet, ja krampji tevi pārāk nomoka, – visu prasi ārstam. Tāpat tavs "sabiedrotais" turpina būt tualete. Tikai necieties, ej tik bieži, cik nepieciešams. Grūtniecēm tā ir normāla parādība.

Šis ir laiks, kad mazulītis arvien biežāk tev liek par sevi manīt, un tu vari jau sākt domāt, vai apmeklēt kādus kursus, lai labāk sagatavotos dzemdībām. Varbūt tu atbalsti dūlu darbību un tādu jau esi atradusi, bet varbūt tikai esi šīs atbalsta personas meklējumos. Ap šo laiku tu arī vari sākt domāt par drēbīšu, gultiņas, ratu iegādi. Lai gan pastāv dažādi seni ticējumi, tomēr mūsdienās viss ir citādi – grūtniecības beigu periodā tu vari justies pārāk nogurusi, lai nodotos nepieciešamo lietu meklēšanai, mazulītis var pieteikties arī priekšlaikus – un ko tad? Tev nebūs pat pirmo drēbīšu. Sarūpē vismaz pašas nepieciešamākās lietiņas. Tāpat – lai gan līdz dzemdībām vēl jāgaida, patiesībā vari jau skapja attālākajā stūrī turēt gatavībā somu ar lietām, kas tev varētu būt vajadzīgas, dodoties uz slimnīcu. Nekad neko nevar paredzēt. Ja viss būs labi, tad soma tāpat netraucēs, bet, ja nu to ievajadzēsies, atliks tikai paķert līdzi.

Ja neesi vēl apmeklējusi, dodies uz grūtniecības kursiem. Tur tu uzzināsi, kā pareizi sagatavoties dzemdībām un kā aprūpēt savu mazuli. Konsultējies ar ārstu vai vecmāti par to, kur šos kursus vislabāk apmeklēt.

Ārsta vizītes

Skaties informāciju pie 25. nedēļas apraksta, jo, ja vēl neesi bijusi trešajā vizītē, šonedēļ tas jādara, bet par to, ko šajā laikā ārsts raudzīsies, uzzināsi norādītajā vietā.

