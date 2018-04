28. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Kilogramu smags un apmēram 37 centimetrus garš – šajā nedēļā tavs mazulis ir aptuveni tik liels. Bērna seja ir izveidojusies, pilnībā izaugušas uzacis un skropstas. Mazulis te atver, te aizver acis, tā trenējot acu muskuļus un spēju fokusēt skatienu. Tas, cik tālu (ap 20–25 cm) viņš redzēs tūlīt pēc piedzimšanas, cieši saistīts ar to, cik tālu viņam ir iespējams redzēt, atrodoties mātes vēderā. Mazuļa ādiņa vēl ir krunkaina un iesārta, viņš jau jūt garšu. Tas, ko tu ēd, bērnam arī piedzimstot un paaugoties var garšot, jo viņš būs pieradis pie šādām garšām. Bērns jūt arī sāpes, un viņa smadzenes ir visai labi attīstījušās. Nu jau tavs mazulītis izskatās gluži kā jaundzimušais, bet viņam vēl jāpaaugas, lai gan, pateicoties plašajām medicīnas iespējām, viņš varētu izdzīvot arī tad, ja pēkšņi izdomātu nākt pasaulē.

Pārmaiņas sievietē

Visticamāk, ka tu ik pa laikam izjūti Brakstona-Hiksa kontrakcijas, kas ir kā dzemdes treniņš pirms īstajām, kas tevi piemeklēs dzemdību laikā. Kontrakcijas jūt arī mazulis, bet tas viņam nekaitē. Tava dzemde sniedzas līdz līmenim – aptuveni pa vidu starp nabu un krūšu kaulu. Puncis ieņem arvien lielākus apmērus, un mazulis ar katru dienu kļūst stiprāks, to tu jūti pēc viņa spērieniem pa tavu vēderu.

Varbūt būsi pamanījusi, ka tavs iegurnis un gūžas ir kļuvušas platākas, arī striju daudzums var pieaugt. Tas ir normāli, pirmkārt, organisms gatavojas dzemdībām, otrkārt, tava āda stiepjas līdz ar vēdera apmēriem, uz krūtīm vari novērot izteiktākas vēnas. Arī tas ir tikai dabiski, jo tās gatavojas zīdīšanai. Iespējams, seja tev ir nedaudz pietūkusi, tāpat kā kājas pie potītēm. Ja vien tūska nav radusies pēkšņi un īpaši tev netraucē, nekreņķējies.

Pregnacare padomi

Mugurā vari just velkošas sāpes, smagumu. Lai saglabātu pareizu stāju, valkā ērtus apavus uz zema papēža. Ja ilgāk jāsēž, arī krēslam jābūt ērtam.

Vienojies ar savu ārstu par pirmsdzemdību atvaļinājumu. Ja grūtniecības novērošanas uzskaitē esi stājusies laikus, atvaļinājums pienāksies no 30. grūtniecības nedēļas, bet, ja to izdarīji vēlāk, – no 32. nedēļas. Savukārt, ja esi iekrājusi kārtējo atvaļinājumu, tad, ļoti iespējams, esi jau devusies atpūtā – sākumā izbaudot ikgadējo atvaļinājumu, kas līgani pāries tā dēvētajā dekrēta atvaļinājumā.

Daudzām sievietēm rodas problēmas ar asins cirkulāciju. Lai regulētu to, iespējams, būs jāatsakās no gredzenu, pulksteņa valkāšanas, drēbēm jābūt ar ļoti mīkstu un vaļīgu gumiju (vēlams, platu, tad mazāk spiedīs), uzmanīgi izvēlies zeķes un apavus, kā arī nevalkā pieguļošu apģērbu. Asins cirkulācijas uzlabošanai bieži iesaka nēsāt speciālas zeķes vai zeķubikses – pavaicā savam ārstam vai aptiekā. Sēžot un guļot kājas nedrīkst sakrustot, piespiest pie kaut kā. Nu jau patiešām tu esi kļuvusi visai neveikla, uztici mājas darbus partnerim vai dari visu lēnām un atpūšoties.

Ārsta vizītes

Baudi katru mirkli vai mēģini sevi uzturēt pie labas omas – šajā nedēļā tev nekādi izmeklējumi nav jāveic, ja vien, protams, jūties labi vai normas robežās un tev nav nekādi nepatīkami simptomi, par kuriem vajadzētu izstāstīt ārstam.

