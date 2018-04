29. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība



Mazītiņš arbūziņš svarā ap 1250 gramiem un 38 centimetrus garš – tavs bērniņš patlaban ir aptuveni tik liels.

Esi bez elpas vai nē, bērniņš skābekli saņem pietiekami. Viņš strauji pieņemas svarā. Nadziņi jau izauguši līdz pirkstu galiem. Mazais mirkšķina acis. Kustību ritms, elpošanas un rīšanas kustības labi attīstījušās, tāpat arī spēja orientēties telpā. Lielāko diennakts daļu viņš guļ, bet aktivitātes periodi nepaliks nepamanīti. Spērienus pa vēderu jutīsi ļoti labi.

Nobriest mazuļa plaušas un muskuļi, lēnām pazūd apmatojums uz bērna ādas. Tāpat turpina strauji attīstīties mazuļa galvas smadzenes. Šajā periodā ir ļoti svarīgi, lai tu ēstu pietiekami daudz kalciju saturošu produktu. Ja ar pārtiku nespēj kalciju uzņemt pietiekamā daudzumā, ārsts var ieteikt speciālus preparātus. Tieši tas pats attiecas uz dzelzi. Citādi vari būt mierīga – bērniņš vienkārši aug un attīstās, lai gatavotos sastapties ar mammu un lielo pasauli, tādēļ saudzē ne tikai sevi, bet arī mazo. Atpūties, izgulies, ēd veselīgi un kusties svaigā gaisā!

Pregnacare padomi

Pārmaiņas sievietē

Kāpjot pa kāpnēm vai veicot kādu fizisku darbu, iespējams, esi aizelsusies. Tas tāpēc, ka dzemde atrodas augstu – starp nabu un ribām. Nesatraucies, ja Brakstona-Hiksa kontrakcijas ilgst pat trīsdesmit sekundes.

Tas ir normāli. Normāli ir arī tas, ka tev pazeminās hemoglobīna līmenis asinīs. Vēdera pigmentētā līnija kļūst aizvien košāka. Jau ļoti skaidri vari sajust, ka mazais spārdās un grozās – tie ir stiprāki spērieni zem ribām, reizēm it kā ritmiskas žagas ik pēc trim četrām sekundēm.

Tu vari izjust vai nu pazīstamās, vai tikai nesen parādījušās nepatīkamās sajūtas – dedzināšanu pakrūtē, vēdera uzpūšanos. Tāpat tev var rasties problēmas ar hemoroīdiem – tas ir vēnu pietūkums apkārt anālajai atverei. Šī vietiņa var sāpēt, niezēt, dažreiz pat parādīties asiņaini izdalījumi vēdera izejas laikā. Vislabāk palīdzēs pareiza ēšana un šķidruma uzņemšana. Bet zini – ja kaut kas kļūst ļoti traucējošs, prasi padomu ārstam!

Ārsta vizītes

Šī vai arī nākamā nedēļa ir laiks, kad tev jādodas ceturtajā vizītē pie speciālista, kurš uzrauga tavu grūtniecību. Ko vizītē noskaidros? Visu to pašu, ko trešajā, par to lasi pie 25. grūtniecības nedēļas. Analīzes, dzemdes augstumu, tavu svaru – speciālists pārbaudīs, kā bērniņš paaudzies. Iespējams, ārsts tev arī lūgs parādīt vai arī tikai sākt mazuļa kustību grafika pierakstu. Kā to darīt, kāpēc tas ir svarīgi, lasi rakstā, ko atradīsi šeit.

