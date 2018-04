30. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Ap pusotru kilogramu smaga kāpostgalva 40 centimetru garumā – tik liels tagad ir tavs bērniņš. Viņš jau ir pilnīgi attīstījies, un zem ādas pakāpeniski turpina nogulsnēties tauku rezerves. Ja bērns piedzimtu jau tagad, viņš gan vēl nespētu patstāvīgi elpot, jo plaušās vēl nav pietiekami daudz surfaktanta – vielas, kas ļauj ieplūst gaisam, un tādēļ viņam bajadzētu palīdzēt.

Sāk darboties sviedru dziedzeri. Bērna ādiņa izskatās kā interesants, pūkains paklājiņš, ko veido matiņi, kas klāti ar biezu sierveida ziedi. Kāpēc to nevajag nomazgāt pēc tam, kad mazais būs nācis pasaulē, lasi šeit. Šī ziede, ja tā to var nosaukt, mazuli pasargā ne vien no izmirkšanas augļa ūdenī, bet arī no ādas infekcijām un dzemdību laikā ļauj viņam vieglāk izslīdēt. Augļa apvalks producē pietiekami daudz šķidruma, jo mazulis katru dienu izčurā ap puslitru urīna. Augļa ūdenī ir arī liekā sierveida ziede, barības vielas un plaušu attīstībai nepieciešamās vielas. Daudzi bērni kļūst īpaši aktīvi vakaros no pulksten 20 līdz 23, bet to jau būsi pamanījusi pati, – kad mazais guļ un kad sveicina savus topošos vecākus. Sarunājies ar mazo, viņš ļoti labi tevi dzird! Bērniņš turpina pieņemties spēkā un gudrībā, jo arī viņa galvas smadzenes turpina attīstīties.

Pārmaiņas sievietē

Nekas īpašs vai jauns ar tevi nenotiek, tu tikai turpini palikt apaļāka. Iespējams, tavs ķermeņa svars kopš grūtniecības sākuma ir pieaudzis par aptuveni 10 kilogramiem, bet tas var būt gan mazāks, gan lielāks. Par svarā pieņemšanos gaidību laikā plašāk lasi rakstā šeit.

Pregnacare padomi

Vai tu atpūties pietiekami un svaigā gaisā uzturies vismaz stundu dienā? Tas ir minimums. Un kā ar gulēšanas pozām? Vislabāk gulēt uz labajiem sāniem, uz muguras gulēt nebūtu ieteicams, un, iespējams, tu pati to jutīsi.

Kādēļ? Dzemde spiež uz vēnu, kas novada asinis no ķermeņa lejasdaļas uz sirdi. Tas var ietekmēt barības vielu nonākšanu līdz tavam mazulim. Ja būsi gulējusi uz muguras, pieceļoties vari justies nedaudz savādi – it kā sirds ritms būtu straujāks, var parādīties arī reibonis. Mainot ķermeņa pozas, dari to lēnām, un neaizmirsti par papildu spilveniem zem vēdera vai starp kājām. Meklē un atrodi vislabāko gulēšanas pozu.

Mazais vakarā vai naktī stipri sper pa punci? Bet vai pati esi mierīga? Jā, bērniņš jūt tavu noskaņojumu un dzird apkārtējos trokšņus. Piemēram, ja mājās ir ballīte ar trokšņainu mūziku, arī bērniņš var stiprāk un spēcīgāk tev dunkāt no vēdera iekšpuses. Tādēļ atceries, ka šajā laikā tomēr vairāk vajag ievērot mieru un atpūtu. Klausies klasisko vai citu mierīgu mūziku. Tas ne tikai mazo nomierinās, bet jau no mazām dienām ieliks pamatus labai mūzikas gaumei. Tā vismaz uzskata daudzi pētnieki.

Ārsta vizītes

Ja esi pie daktera bijusi pagājušajā nedēļā, tad tev nekur nav jādodas, bet, ja ceturtā vizīte vēl nav bijusi, tad posies šonedēļ. Par to, ko vizītes laikā ārsts skatīsies, lasi pie 25. grūtniecības nedēļas apraksta.

