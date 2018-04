31. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Pusotru kilogramu smags un ap 40 cm garš – šajā laikā tavs mazulis ir aptuveni tik liels!

Līdz šim bērniņam bija pietiekami daudz vietas, lai apmestu salto. Tagad mazais jau ir pārāk liels, lai augļa ūdenī viegli apgrieztos otrādi, tāpēc viņa kustības jūtamas kā spērieni un grūdieni. Varētu pat likties, ka bērns mazāk kustas, tādēļ ir būtiski vakaros skaitīt augļa kustības! Divu stundu laikā. vajadzētu saskaitīt 10 kustības, bet, ja 30 minūšu laikā saskaiti piecas – viss ir kārtībā!

Protams, konsultējies ar ārstu, bet, visdrīzāk, mazāk kustību ir tieši ierobežotas telpas dēļ. Pēdējā mēneša laikā mazuļa svars krietni pieaudzis, galvenokārt uz muskuļu un tauku rēķina. Nabassaite (trīs asinsvadi, kas saistīti ar želejveida vielu) ir ļoti stipra. Bērniņa sirsniņa pukst 120–160 reižu minūtē (tas ir stipri vairāk nekā pieaugušam cilvēkam). Viņš spēj fiksēt skatienu vienā punktā. Turpina attīstīties smadzenes un plaušas, arī patlaban, ja viņš piedzimtu, pats vēl nevarētu elpot.

Pārmaiņas sievietē

Ap šo laiku mazulis ieņem pozu, kādā nāks pasaulē. Sataustot mazuļa muguriņu, var noteikt, kā viņš guļ. Lielākā daļa bērnu jau atrodas ar galvu uz leju un ir pieraduši būt augšpēdus.

Tevi ik pa laikam var piemeklēt viltus kontrakcijas. Ja tās kļūst sāpīgas un ir regulāras, raugies, vai tev nav sākušās priekšlaicīgas dzemdības. Par šādu risku plašāk lasi šeit.

Pregnacare padomi

Un, protams, tavs vēders turpina kļūt lielāks – tu jūties neveikla, tieši tāda var būt arī tava gaita. Vienmēr atceries par pareizu apavu izvēli.

Šis nav īstais laiks, lai vilktu augstpapēžu kurpes, to vēl pagūsi. Ejot ātrākā solī, protams, ja vien vari to nosaukt par ātru iešanu, tev var rasties elpas trūkums, tieši tāpat, ja kāpsi pa kāpnēm. Tā ir dabiska reakcija, jo mazulis spiež uz tavu diafragmu – vienu no elpošanas atbalsta muskuļiem. Atpūties, apstājies, mēģini ieelpot, bet nebaidies, mazajam skābekļa pietiek. Tad, kad mazulis pāris nedēļas pirms dzemdībām noslīdēs zemāk – uz iegurni, tev elpot kļūs vieglāk.

Visiem smagiem priekšmetiem– iepirkumu somām, vecāko bērnu celšanai, izmazgātās veļas groziem – tev patlaban jāsaka nē, gaidi, kamēr uzradīsies kāds, kurš to visu paveiks tavā vietā. To mēģini paskaidrot arī vecākajiem bērniem. Arī sāpes mugurā ir norma, drīz tās pāries, tomēr atceries, cik svarīgas ir fiziskas aktivitātes – pastaigas svaigā gaisā, peldēšana, grūtnieču vingrošanas nodarbības.

Ārsta vizītes

Nekādi izmeklējumi nav plānoti, ja vien tev nav kādas sūdzības. Sūdzību gadījumā (sāpes, asiņošana vai kas cits), nekavējoties zvani vai tiecies klātienē ar savu ārstu.

