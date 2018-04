32. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Ap 1600 gramiem un 40 centimetriem – jau tik liels ir tavs gaidāmais mazulis. Bērniņš spēj atšķirt gaismu no tumsas. Kad saule apspīd tavu vēderu, bērniņš to redz kā gaismu. Pēc piedzimšanas bērns spēs skaidri saskatīt tavu seju, kad tā atradīsies 15 līdz 20 centimetru attālumā no viņa. Ultrasonogrāfijā tagad skaidri var redzēt, ka mazuļa galvas forma, profils izskatās tik attīstīts kā jau piedzimušam bērnam. Sejiņa ir gluda, krunciņas lielākoties izlīdzinājušās. Astoņus procentus mazuļa svara veido tauki. Āda ir rozā, galviņu, iespējams, klāj pirmie matiņi.

Mazulim dzemdē kļūst diezgan šauri, kājas un elkoņi ir ciešāk sakļauti, tāpēc viņš mazāk kustas. Iespējams, tikai tagad kāds bērniņš iekārtojas ar galvu uz leju, bet citi to izdara vien īsi pirms dzemdībām. Kad tev mainās garastāvoklis un emocijas, bērns uz to var reaģēt, jo caur placentu saņem organismā izstrādātos hormonus. Niknu spārdīšanos var izraisīt skaļi trokšņi vai dusmas, kā arī uzbudinājums, bet reizēm aktīva kustēšanās var liecināt arī par mazuļa labsajūtu, piemēram, tad, kad tu atpūties pēc fiziskās aktivitātēs pavadītas dienas. Viņš ir kļuvis ļoti proporcionāls, un viņa proporcijas līdz dzemdībām vairs nemainīsies. Neraugoties uz to, bērna organisms turpina nobriest, viņš arvien pieņemas svarā, līdz būs gatavs lielajai stundai – piedzimšanai.

Pārmaiņas sievietē

Tu, protams, kļūsti arvien apaļāka un līdz ar bērna augšanu, pieaug arī tavs svars. Tavs svara pieaugums šajā grūtniecības laikā var būt 12 -15 kilogrami, taču tas ir individuāls rādītājs. Bērniņam un dzemdei kļūstot lielākiem, notiek izmaiņas arī tavos iekšējo orgānos. Te atradīsi video, kurā nepilnā minūtē attēlots, kas notiek ar iekšējiem orgāniem visas grūtniecības laikā. Saistībā ar šīm izmaiņām vari izjust elpas trūkumu, tev var rasties vēlme biežāk iet uz tualeti, tu vari just, kā pamazām izplešas iegurņa locītavas. Tā tavs mazulis gatavojas lielajam notikumam – dzemdībām.

Pregnacare padomi

Ap šo laiku tevi atkal var apciemot nogurums, ko izjuti jau pašā grūtniecības sākumā. Ļaujies atpūtai un nesatraucies, jo visus pasaules darbus neapdarīsi, tā tikai kaitēsi sev un mazajam. Tomēr atceries, ka samērīgas fiziskās aktivitātes grūtniecēm ir ļoti nepieciešamas un labvēlīgi ietekmē bērniņa attīstību, tādēļ – kusties, bet seko līdzi slodzei. Bez pārspīlējumiem! Un, kā jau teikts, mazajam šajā laikā var nepatikt trokšņi, tādēļ varbūt labāk atsaki draudzenei, kura tevi aicina apmeklēt rokkoncertu. Vai tev vajadzīgs, lai bērniņš izjūt stresu? Koncertus pagūsi izbaudīt pēc tam.

Tāpat tevi šajā laikā var traucēt smaguma sajūta kājās, varbūt pat krampji, jo nedaudz ir apgrūtināta šķidruma attece no kājām. Ļauj kājām atpūsties, biežāk apgulies un pacel tās augstāk.

Varbūt esi sākusi sliktāk gulēt? Vai tas varētu būt saistīts ar stresu un domām – kā es dzemdēšu, vai to varēšu? Daudzas mammas jūtas drošākas un zinošākas, ja apmeklē pirmsdzemdību kursus. Ja tev ir šāda iespēja, izmanto to. Bet, ja tava nomāktība un bailes jau kļūst pavisam traucējošas, vaicā pēc padoma savam grūtniecības uzraudzības speciālistam. Miega problēmas, iespējams, varētu atrisināt tējas tase pirms nakts miega. Bet par to, kādas tējas tu drīksti dzert un no kādām jāatturas, plašāk uzzini rakstā šeit.

Neaizmirsti ik pa laikam pievērsties augļa kustību skaitīšanai. Kā to darīt, informāciju atradīsi te.

Ārsta vizītes

Ja problēmu nav, viss norit atbilstoši grūtniecības laikam un mazais uzvedas kā iepriekš, pie ārsta tev šajā nedēļā nav jādodas.

