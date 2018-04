34. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Aptuveni divarpus kilogramus smaga melone 45–47 centimetru garumā – tāds pašreiz varētu būt tavs mazais.

Bērns ir gandrīz pilnībā nobriedis un noslīd zemāk, bet tā var arī nenotikt līdz pat dzemdību sākumam. Parasti viņš atrodas ar galviņu uz leju (97 procentos gadījumu). Mazulis vairs nevar tik daudz izkustēties, jo dzemdē nav vietas. Pēdējos divos mēnešos katru nedēļu bērns pieņemas svarā aptuveni par 200 gramiem. Neēd pārāk daudz, tomēr veselīgi un bieži, lai neciestu tavs organisms un mazulim netiktu traucēta smadzeņu attīstība. Līdz dzemdībām viņam jau ir simtiem miljardu nervu šūnu, bet pēc piedzimšanas neviena jauna vairs neveidojas. Tāpēc grūtniecības laikā jāatsakās no tievēšanas diētām. Tikpat svarīgi ir nesmēķēt, nelietot alkoholu, narkotikas un nomierinošus līdzekļus, ja vien tie nav ārsta izrakstīti un saprātīgās devās.

Bērna ādiņa jau ir teju gluda, pūciņa ir tikai dažās vietiņās. Ar bērniņu šajā periodā nekas būtisks nenotiek, izņemot to, ka viņš, gluži kā ābols ābelē, nekrīt zemē un vēl nobriest līdz pilnīgai gatavībai. Gatavībai ieraudzīt savus vecākus un lielo pasauli.

Pregnacare padomi

Pārmaiņas sievietē

No šīs nedēļas līdz pat dzemdībām ārsts vai vecmāte jāapmeklē reizi septiņās–desmit dienās. Ja šis ir pirmais bērns, šonedēļ vai drīz pēc tam viņš noslīdēs zemāk un tu jutīsies labāk, jo kļūs vieglāk elpot, taču būs vajadzība biežāk urinēt. Tomēr ņem vērā, ka bērns var noslīdēt arī tikai dzemdībās.

Naktī divas trīs reizes varētu būt jāiet uz tualeti (pēc dzemdībām bērns var mosties aptuveni šajā laikā). Dažas sievietes tā arī nepamana šo vēdera noslīdēšanu. Smagās dzemdes spiediens uz kuņģi var izraisīt grēmas jeb atvilni, it īpaši, ja guli uz muguras bez spilvena. Paātrinās pulss. Pirms grūtniecības tā biežums vidēji bija 68–70, bet tagad 82–86 reizes minūtē, taču tas katrai sievietei ir individuāls rādītājs. No 32. līdz 36. nedēļai izlīdzinās naba, pēc tam tā var izspiesties uz āru (tas atkarīgs arī no tā, cik daudz esi pieņēmusies svarā). Hormoni, kurus ražo placenta, stimulē piena veidošanos krūtīs.

Ir tāds teiciens – "kā zilonis trauku veikalā". Ļoti iespējams, arī par tevi šajā laikā dažreiz tā varētu teikt. Tu patiešām bieži vari būt neveikla, kustību koordinācija ir daudz sliktāka. Dažreiz vari sadusmoties pati uz sevi, ka esi ieskrējusi durvju stenderē. Labāk vairāk piedomā, lai visu darītu lēnāk, uzmanīgāk, un, ja šādi misēkļi atgadās, pasmaidi un ej tālāk. Tā ir norma, un tā mēdz gadīties teju visām grūtniecēm. Labā ziņa ir tā, ka "zilonis" tu vairs nebūsi pēc tam, kad mazais būs piedzimis. Tieši to pašu var teikt par tavu gaitu – "kā pīle", vai ne? Nu un!? Toties "pīle" drīz satiks savu mazulīti. Galvenais šajā laikā ir sevi saudzēt, ļaujot mazajam vēl nedaudz nobriest lielajai pasaulei. Viss pārējais lai paliek otrā plānā. Tev tagad ir citas prioritātes.

Raizes par drīzumā gaidāmajām dzemdībām bieži ieņem galveno lomu sievietes domās. Papildus grūtnieces domām, vai viss ir kārtībā, vēl papildu uztraukumu var izraisīt paziņu un radinieku nebeidzamie jautājumi: "Nu, kad beidzot būs?", "Vai tad vēl nav laiks?" utt. Vienkāršākais veids, kā tikt vaļā no šiem jautājumiem, ir pateikt, ka ārsta noteiktais termiņš ir kādas divas nedēļas vēlāk nekā īstenībā. Tādējādi tu pēdējās nedēļās iegūsi vairāk miera.

Ārsta vizītes

Šajā nedēļā vai arī 35. vai 36. nedēļā tev ir jāieplāno piektā vizīte pie sava ārsta vai vecmātes. Tevi nosvērs, paklausīsies bērna sirds tonīšus, iztaujās par kustībām, noteiks, kāda ir bērna guļa dzemdē. Tev tiks izmērīts asinsspiediens, un pēc nepieciešamības vai nu tiks veikta ultrasonogrāfiskā izmeklēšana, vai arī tiks dots nosūtījums uz to.

Protams, neiztikt bez analīzēm! Asinsanalīzēs ārsts noteikti vēlēsies noskaidrot hemoglobīna līmeni, kas ir netiešs rādītājs tam, vai organismam pietiek skābekļa. Ja tev iepriekš nav ievadīts imūnglobulīns un ir negatīvā asinsgrupa, tad asins analīzē noteiks, vai neveidojas antivielas. Arī bez urīna analīžu nodošanas neiztikt. Vēl ārsts veiks uztriepes paņemšanu no maksts, starpenes un taisnās zarnas, lai noteiktu B grupas streptokoka klātbūtni, tomēr lielākoties streptokoka noteikšana ir par ātru šajā laikā, ja vien nav aizdomas par iespējamām priekšlaicīgām dzemdībām. Streptokoks būtu jānosaka ne ātrāk kā 37. grūtniecības nedēļā, lai šīs analīzes būtu iespējami tuvākas dzemdībām un precīzākas.

