38. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Trīs kilogrami un 50 centimetri – lūk, tāds tagad ir tavs mazulis. Protams, viņš var būt arī lielāks vai mazāks. Mazulis kļuvis pilnīgs un apaļš, viņa organisms ir nobriedis. Bērns atrodas dzemdes lejasdaļā un ir atspiedies pret atslābušo, daļēji pavērto dzemdes kakliņu. Bērnam izveidojušās plaukstas pamatnes krokas. Ar saviem garajiem nadziņiem viņš var saskrāpēt sev seju. Drīz mazulis atstās tik zināmo patvērumu un viņam būs vajadzīga mīlestība un rūpes. Var uzskatīt, ka mazais ir pilnībā gatavs dzīvei ārpus mammas.

Pārmaiņas sievietē

Ilgi gaidītā diena vairs nav tālu, un, iespējams, tu ļoti vēlies, lai tas nenotiktu tik drīz. Tuvojoties dzemdībām, dzemdes aktivitāte pieaug, līdz treniņa kontrakcijas pāriet īstās dzemdībās. Pārsteidzoši, ka kopš grūtniecības sākuma dzemdes svars pieaudzis 10 reizes, bet tilpums pat 500 reizes. Dažreiz neilgi pirms dzemdībām noplūst augļa ūdens.

Esi uzmanīga, vēro un izjūti savu ķermeni, kā arī kontrolē mazuļa kustības. Tavs organisms gatavojas finišam – notiek hormonālās izmaiņas, iegurņa kauli turpina izplesties, dažreiz viltus kontrakciju reizēs vēders var kļūt ciets. Pie katrām mazākajām šaubām, vai ar tevi un mazo viss ir kārtībā, izrunājies ar savu grūtniecības aprūpes speciālistu, nevis citām mammām vecāku forumos vai ar draudzeni pa telefonu. Katrai grūtniecei viss var notikt pilnīgi citādi.

Tu paskaties spogulī – un kaut kas neapmierina? Ir sajūta, ka gribas sevi nedaudz "uzfrišināt"? To tu vēl vari pagūt izdarīt, pirms iepazīsties ar mazo. Daudzas grūtnieces grib dzemdībās būt skaistas – bet lūdzu! Aizej vēl pie friziera, manikīra, uztaisi pedikīru, ja tu to vēlies. Tikai ņem vērā, ka vismaz vienam roku nagam jābūt klātam ar bezkrāsainu nagu laku vai, vēl labāk, bez tās. Kāpēc? Par to lasi šajā rakstā, kur to visu skaidro Rīgas Dzemdību nama speciālisti. Citādi – tu vienkārši jūties ļoti, ļoti nogurusi no savas nevarēšanas un lielā vēdera. Nekas, pacietību! Viss labais nāk ar gaidīšanu. Drīz tas notiks!

Pregnacare padomi

Ārsta vizītes

Jā, šajā nedēļā vai arī tuvākajās divās nedēļās tev ir sestā vizīte pie ārsta. Asins analīzes ārsts nozīmēs tikai tad, ja būs nepieciešams, taču urīns gan būs jānodod. Vēl, protams, tevi atkal nomērīs, nosvērs, paklausīsies, kā pukst mazuļa sirsniņa, vai viņam viss ir kārtībā. Ārsts pārbaudīs, kādā pozīcijā mazais iekārtojies. Pilnīgi iespējams, ja tavs bērniņš ir nepareizā guļā, un, ja nav izdevies viņu pārgrozīt, vēlreiz tiks izvērtētas iespējas, vai varēsi dabiski dzemdēt, vai tomēr jāveic ķeizargrieziens, bet vairumā gadījumu, ja, piemēram, bērniņam ir tūpļa guļa, ir iespējamas pilnīgi dabiskas dzemdības. Visdrīzāk, tavs ārsts vai vecmāte izstāstīs, kādas pazīmes liecina, ka nu ir pienācis īstais laiks, cik ilgi var dzīvoties pa māju, bet kurā brīdī jādodas uz slimnīcu, ja sākušās dzemdības.

