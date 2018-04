39. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Ap 55 centimetriem un pāri 3000 gramiem – šāds patlaban ir tavs mazulis, lai gan vēlreiz atkārtojam – mazulis var būt gan lielāks, gan mazāks.

Par jaundzimušā svaru un faktoriem, kas to ietekmē, plašāk lasi rakstā šeit. Patiesībā jau vairs nav ko piebilst, bērniņš ar katru nedēļu vēl pieņemas svarā, bet viņš jau ir gatavs tevi satikt. Atceries, ka līdz brīdim, kad viņš dzims, mazulim ir jābūt pietiekami aktīvam, protams, tik, cik atļauj telpa jeb vieta tavā dzemdē. Šajā laikā ir būtiski sekot līdzi viņa kustībām jeb tās skaitīt. Ja māc bažas, aizbrauc lieku reizi paklausīties sirds tonīšus. Labāk simt reižu pārbaudīt, nekā pēc tam pārdzīvot. Piedod par skarbumu, bet šajā jautājumā tiešām – nekaunies, nedomā, ka kādam radīsi lieku darbu! Tas ir tavs ilgi gaidītais un nēsātais mazulis, un tev ir tiesības zināt, ka ar viņu viss ir kārtībā.

Pārmaiņas sievietē

Uff, gan jau tu tā nopūties visai bieži dienas laikā. Nu ir grūti, ir. Tavs svars pieaudzis par kādiem 10, pat 16, 17 vai pat vairāk kilogramiem. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, ne tikai no tā, vai tomēr neesi varējusi nociesties un ēdusi par diviem. Mazulis sver vien nepilnus 40 procentus no visa tava svara pieauguma. Taču ņem vērā, ka liekie kilogrami, kas uzņemti deviņu mēnešu laikā, nepazudīs nākamajā dienā pēc dzemdībām. Būs jāpaiet kādam laiciņam. Tiek uzskatīts, ka atgriezt iepriekšējo svaru palīdz arī krūts barošana, bet mammu pieredze ir dažāda. Ne vienmēr tā tas notiek, arī fiziskām aktivitātēm un uzturam ir liela nozīme, un nav ko liegties – arī gēniem.

Tagad tikai jāgaida liktenīgā stundiņa, kad sapratīsi – ņemam somu un braucam!

Pregnacare padomi

Ārsta vizītes

Sestā vizīte – tu jau tajā biji vai vēl ne? Ja nē, posies pie sava daktera. Ko viņš gribēs zināt? Lasi pie 38. nedēļas apraksta. Bet gan jau tu tagad visu pati zini, kā nekā jau tik daudz reižu esi bijusi atrādīties, kā jums abiem klājas.

