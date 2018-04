40. grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Normāla izmēra ķirbītis – svarā no trīs līdz pat pieciem kilogramiem un garumā no 50 līdz pat 60 centimetriem – šāds ir tavs mazulis, kurš ir gatavs beidzot satikties ar tevi, ne tikai klausīties tavā balsī un just pieskārienus. Ar kuplāku vai mazāk kuplāku matu ērkuli un gludu, iesārtu ādiņu. Cik ilgi vēl palicis līdz pirmajam randiņam?

Pārmaiņas sievietē

Ja tu šo vēl lasi, tātad vēl gaidi. Bet nu jau gan tūliņ viss notiks. Rīgas Dzemdību nama Uzņemšanas nodaļas vadītāja Dr. Agnese Stūrmane stāsta, ka uz slimnīcu jādodas, ja kontrakcijas ir regulāras un atkārtojas ik pa piecām līdz septiņām minūtēm. Patlaban visām grūtniecēm tiek veiktas analīzes uz B grupas streptokoku.

Ja analīze ir pozitīva, uz slimnīcu jādodas iespējami ātrāk, līdzko novēro regulāras kontrakcijas. Tas jādara, lai ātrāk saņemtu antibiotiku profilaksi. Ja streptokoka analīze ir negatīva, mājās var palikt ilgāk, proti, gaidot, kad sāpes atkārtosies ik pa piecām līdz septiņām minūtēm.

Bieži sievietes uzskata, ka augļūdeņu noplūšana ir iemesls, lai tūlīt pat dotos uz slimnīcu, bet tā tas nav. Ja augļūdeņi ir nogājuši un tie ir gaiši, caurspīdīgi, viegli iedzelteni vai rozīgi, vari vēl nesteigties. Tuvākajās stundās sāksies kontrakcijas, un uz slimnīcu, visticamāk, varēsi posties vien pēc aptuveni piecām vai sešām stundām. Tomēr, ja streptokoka analīze ir pozitīva, noplūstot augļūdeņiem, uz stacionāru jādodas uzreiz. Tāpat, ja augļūdeņi ir zaļi vai asiņaini, noteikti uzreiz jāpošas uz stacionāru. Tieši tas pats attiecas uz gadījumu, ja sākusies asiņošana, bet par to vairāk lasi rakstā šeit.

Lai cik satraucoši viss nebūtu, tev jāmēģina nomierināties un atpūsties līdz īstajam brīdim. Tici, ka enerģija un spēki tev būs vajadzīgi, un kā vēl! Ne velti vecmātes uzsver, ka dzemdības ir smags darbs. Ļoti reti ir gadījumi, kad mazais piedzimst kā filmās – bez sāpēm un iespējami īsā laikā.

Ārsta vizītes

Sestā vizīte! Ja neesi bijusi, pēdējais laiks. Par to lasi pie 38. nedēļas apraksta.

