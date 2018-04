Otrā grūtniecības nedēļa

Augļa attīstība

Ja, mēs skaitām grūtniecības laiku no pēdējo menstruāciju pirmās dienas, arī šajā nedēļā vēl nevar uzskatīt, ka mazulis jau ir – lai cik tas dīvaini neizklausītos, "tas ir – gandrīz". Ja mēs runājām par pieeju, kura balstīta uz pēdējo menstruāciju pirmo dienu, šajā nedēļā tiek noteikta galvenā olšūna, kas tiks apaugļota. Organisms to izvēlas un glabā speciālā burbulītī. Ar laiku burbulītis palielinās. Tas nepieciešams tāpēc, lai sagatavotos ovulācijai: spermatozoīds savienosies ar olšūnu olvadā. Kad dominantais folikuls sasniedz diametru 2mm, tas plīst un nobriedusī olšūna ir gatava apaugļošanai, olnīcas maksimāli producē estrogēnus (sieviešu hormonus) un 1-2dienu laikā ir iespējama apaugļošana. Šajā laikā ir lietderīgi mērīt temperatūru taisnajā zarnā (katru rītu, nepieceļoties no gultas, piecas minūtes paturot termometru taisnajā zarnā). Stabila temperatūras pacelšanās virs 37 grādiem pēc Celsija liecina par grūtniecības iestāšanos, taču tā var būt arī ovulācijas pazīme, skaidro Rīgas Dzemdību nama ginekologs, dzemdību speciālists Larisa Tomkoviča.

Ja runājām par embrionālo pieeju – šajā brīdi apaugļotā olšūna sastāv aptuveni no 250 šūnām. Ap nedēļas ceturto dienu embrijs ir līdzīgs avenei un ap sesto dienu implantējas jeb "piestiprinās" dzemdes sienai dzemdes dobumā. Embrija šūnām jau var saskatīt struktūru un tuvākā laikā sāksies dalīšanās trīs slāņos, katrs no kuriem būs atbildīgs par savu orgānu sistēmu. Un tomēr mazulītis jau ir izveidojies – tāds pavisam maziņš. Bet viņš jau ir sācis veidoties par augli (šobrīd ir izveidojušies aizmetņi nākamai nervu, asins un citām sistēmām), bet placenta vēl nav izveidojusies.

Ņem vērā, ka katram pārim laiks, kurā izdosies ieņemt bērniņu, būs atšķirīgs. Vieniem mazulis piesakās jau pirmā cikla laikā, citiem trīs mēnešu laikā, vēl citiem – pusgada vai gada laikā. Visos gadījumos tas ir normāli, jo katram auglība ir citādāka. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ginekoloģijas klīnikas vadītāja Nellija Lietuviete stāsta, cik ilgā laikā vajadzētu iestāties grūtniecībai, kādas kļūdas pāri pieļauj, cenšoties ieņemt bērniņu, un kad ir pamats meklēt ginekologa palīdzību. Savukārt šajā rakstā atradīsi Lietuvietes skaidrojumu par to, kā aprēķina iespējamo dzemdību termiņu.

Pārmaiņas sievietē (gan fiziskas, gan emocionālas)

Ja tiek runāts par pieeju, kura balstīta uz pirmo dienu pirms menstruācijām, tu nekādas īpašas pārmaiņas nejutīsi, izņemot varbūt tādas, kas tevi mēdz piemeklēt saistībā ar hormonālajām pārmaiņās organismā, kas, savukārt, saistītas ar tavu menstruālo ciklu. Citādi – tu esi tieši tāda pati, kā pirms divām nedēļām. Laiks taisīt pirmos testus. Labāk ovulācijas testu.

Pregnacare padomi

Reproduktologiem un citiem šīs jomas speciālistiem ir dažādi ieteikumi par to, kā labāk ieņemt mazuli. Protams, tas attiecas tikai uz plānotajiem mazuļiem. Piemēram, veiksmīgai mazuļa ieņemšanai tiek ieteikts vairākas dienas atturēties no intīmām attiecībām, lai vīrietim uzkrātos pietiekams daudzums spermatozoīdu. Taču, piemēram, ja sekotu padomiem par to, kā mēģināt ietekmēt gaidāmā mazuļa dzimumu, šī metode kādā no izvēlētajiem variantiem varētu nederēt. Katrā ziņā, ja tavā ģimenē tiek sapņots par dēlu vai meitu, padomus par šo tēmu, atradīsi šeit, bet jāatzīst, ka šiem padomiem nav nekāda zinātniska pamatojuma.

Ja tiek runāts par embrionālo pieeju, vērts atzīmēt garastāvokļa maiņas, var parādīties raudulīgums, bieži arī bezmiegs un miegainība dienas laikā. Izmainās apetīte – te paaugstināta, te pilnīga apātija, sāk parādīties specifisku garšu uztveršana, reizēm slikta dūša, ļoti reti, bet neliela ķermeņa temperatūras paaugstināšanās, arī biežāka urinācija, sevišķi nakts laikā. Tāpat var reaģēt asinsspiediens – biežāk ar spiediena samazināšanos, uz brīdi var samazināties arī tieksme uz dzimumdzīvi, piebriest un paliek jutīgi krūšu gali, var parādīties velkoša sajūta vēdera lejasdaļā un izdalījumi no maksts paliek staipīgi, caurspīdīgi, bez smakas.

Jāuztraucas ja:

ir asiņaini izdalījumi no maksts;

daudz balti, biezpienveida izdalījumi;

strutaini izdalījumi no maksts.

Vizītes pie ārsta un izmeklējumi

Tātad, tu gandrīz esi grūtniece un tevī jau gandrīz aug mazulis. Ja grūtniecība ir plānota, tu, iespējams, jau būsi apmeklējusi kādu ārstu, lai veiktu izmeklējumus – nodotu analīzes, pārbaudītu, vai tev nav kādas ginekoloģiskas saslimšanas, iespējams, esi arī pabijusi pie ģenētika, taču patiesībā šajās nedēļā tev saistībā ar gaidāmo grūtniecību pie ārsta vēl nav jādodas.

Ja būsi aizgājusi uz USG, šajā izmeklējumā varētu būt nedaudz palielināts endometrija slānis, var būt redzams "punktiņš" (implantācijas vieta). Bet USG vajadzētu veikt tikai pēc stingrām indikācijām, nevis "intereses" dēļ, iesaka ginekologi. Vispārējās rekomendācijas paliek iepriekšējās, ko jau minējām pie pirmās nedēļas apraksta.

