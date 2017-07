10 kaitinošas frāzes, ko dzird daudzi jaunie vecāki

Ģimenē ienāk mazulis, un tas, protams, ir satraucošs brīdis ne tikai jaunajiem vecākiem, bet arī ģimenei, radiem, draugiem un pat paziņām, kas izdzird priecīgo vēsti. Un – kur daudz cilvēku, tur, protams, rodas arī dažādi jautājumi un padomi, ko steidz sniegt ne viens vien.

"Family Share" vēstīts, ka jaunajiem vecākiem parasti netrūkst palīdzīgu roku un prātu, kas neskoposies ar padomiem un allaž zinās, kā jāaudzina svešs bērns. Lai arī daudzi priekšlikumi tik tiešām ir noderīgi un jaunajiem vecākiem palīdz neapjukt, kad līdzās ir mazulis, reizēm līdzcilvēku frāzes var radīt aizkaitinājumu un pat dusmas, īpaši tad, ja viens un tas pats teikums dzirdēts jau vairākkārt un no dažādiem cilvēkiem. Lūk, desmit frāzes, kuras atpazīs vairums vecāku.

"Izbaudi katru mirkli!" Laikā, kad jaunie vecāki vēl tikai aprod ar situāciju, mazuļa klātbūtni un pienākumiem, katra mirkļa izbaudīšana var būt ne tik viegli realizējama. Protams, gribas pakavēties brīdī un izbaudīt kopābūšanu, taču vienlaikus vecāki noteikti apzinās, ka, piemēram, autiņbiksīšu mainīšana tētim vēl joprojām neveicas tik raiti vai ka māmiņa pēdējo nedēļu laikā ir slikti gulējusi. Nogurums dara savu, tāpēc reizēm šī frāze – "Izbaudi katru mirkli!" – var vien piešķilt pagalei uguni, nevis atgādināt vecākiem, ka mazuļa esība ir brīnumains notikums.

"Tagad tu vairs negulēsi." Protams, ka vecāki to apzinās un pat ir izbaudījuši. Stress un nogurums dara savu, un jaunajiem vecākiem mošanās nakts vidū var nebūt tikai mazuļa raudāšanas dēļ, bet gan arī tāpēc, ka māmiņa vai tētis uztraucas, vai atvasei viss kārtībā. Vai vajag atgādināt par to, ko vecāki jau tāpat labi zina?

Foto: Shutterstock

"Kad tad būs nākamais?" Padomā – divu cilvēku dzīvē tikko ir ienācis trešais, mazais brīnumiņš. Viņi vēl tikai mācās pielāgoties mazuļa dienas ritmam, pierod pie viņa klātbūtnes, gūst iemaņas aprūpē, barošanā, autiņbiksīšu mainīšanā, ikdienas uzdevumu sadalē. Jau tikai viena atvase var sagādāt jaunajiem vecākiem emociju un pienākumu kalnus. Lai arī daļa vecāku tik tiešām steidz apsvērt iespēju par otra bērniņa ienākšanu ģimenē, šis jautājums nepieredzējušus vecākus var pārsteigt nesagatavotus. Turklāt, godīgi sakot, tā ne vienmēr ir citu cilvēku darīšana, cik daudz bērnu pārim būs un kad dzims nākamie. Visam savs laiks!

"Vai tu baro ar krūti?" Šis ir ļoti delikāts jautājums. Ja vien neesi cita jaunā māmiņa, mazuļa vecmāmiņa, ārsts vai cita pietuvinātā persona, šis jautājums var būt neveikls gan tev, gan māmiņai, kurai to jautā. Kāpēc gan tas kādam būtu jāzina? Kādus secinājumus jautātājs izdarīs no atbildes? Katras māmiņas izvēle un paradumi ir ļoti privāti un atkarīgi no dažādiem faktoriem. Lai arī kāda būtu atbilde uz šo jautājumu, atceries, ka atbildi tev nevajadzētu nosodīt, kritizēt vai mainīt māmiņas domas par barošanu ar krūti.

"Vai/Kad tu atsāksi strādāt?" Tas visbiežāk attiecas uz sievietēm, kuras atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Viņa tikko ir kļuvusi par māmiņu, viņas dzīvē ienācis mazs brīnumiņš, bet te pēkšņi –jautājums par darbu. Protams, ka katra sieviete to noteikti ir apsvērusi un izrēķinājusi, kad pienāks tā diena, kad būs jāatgriežas darbā. Taču daudzām māmiņām šis atvaļinājums ieilgst, īpaši, ja vīrietis var par savu ģimeni parūpēties. Galu galā, nevar taču zināt, kādas būs sajūtas brīdī, kad došanās uz darbu būs nevis nākotne, bet kļūs par realitāti. Tad šo jautājumu arī varēs pacelt gaismā. Līdz tam – ļauj māmiņai izbaudīt savu jauno lomu bez domām par iepriekšējo rutīnu!

"Vai mazulis labi guļ?" Ja jautājums izskan bērniņa dzīves sākumā, uz to var nebūt precīza atbilde. Kā gan vecāki var zināt, vai mazuļa gulēšanas veids atbilst normām? Vai atbildē sagaidi – "Jā, noguļ visu nakti" vai "Nē, bieži gadās mosties"? Atbilde būs nepastāvīga, jo bērna gulēšanas režīms ir mainīgs, tas kļūs skaidrāks un saprotamāks vien ar laiku. Tāpēc pacieties ar šo jautājumu, jo, iespējams, mazuļa nakts niķi var atstāt sekas uz vecāku izturēšanos, un viņus lieki aizkaitināt nebūs prāta darbs.

Foto: Shutterstock

"Viņam ir auksti. Viņš grib ēst." Šīs un līdzīgas frāzes... Ko lai saka, tā vien šķiet, ka mazulis raudot sniedz izcilu iespēju jebkuram, ģimenes loceklim vai garāmgājējam, izteikt savas domas par atvases stāvokli un vēlmēm. Vari būt drošs, vecāki noteikti zina, ko darījuši dienas laikā un kad mazulis pēdējoreiz barots. Turklāt, ja tavs novērojums par mazuļa nogurumu vai izsalkumu ir aplams un vecāki to zina, noteikti nebūsi izdarījis lāča pakalpojumu, izsakot savas domas.

"Mājas darbi pagaidīs." Protams, ka netīrā veļa un trauki izlietnē var palikt nemazgāti. Šādas frāzes, ticams, tiek teiktas, lai uzmundrinātu vecākus un atgādinātu par viņu prioritāti konkrētajā brīdī. Taču tas nenozīmē, ka veļas kalns neaugs un trauki izlietnē samazināsies. Kādā brīdī šis darbiņš vecākiem tāpat būs jāpaveic. Ja redzi, ka vecāki tiešām netiek galā, bet tu esi atnācis ciemos, piedāvā nomazgāt traukus, ja esat draudzīgi padzēruši kafiju. Vecāki būs tev pateicīgi, bet šo frāzi varēsi pat neteikt, jo būsi lieti palīdzējis.

"Vieglāk nekļūs." Kā šī frāze vecākiem var noderēt? Protams, ka bērnu no savas dzīves tik viegli tagad neizdzēst un ar laiku atbildība un pienākumi tikai augs. Vecāki to ļoti labi apzinās.

"Pagaidi, kad..." Ikkatra darbība, skaņa, notikums, ar ko jaunie vecāki saskaras, ir satraucošs un neparasts. Tas viņu dzīvē tobrīd ir vissvarīgākais. Jā, lai arī, piemēram, negulētās naktis, kad mazulis raud, vecākiem var būt smagākais posms bērna audzināšanā, nevajadzētu to mēģināt noniecināt, sakot: "Pagaidi, kad viņš sāks skraidīt pa istabām, tad tu redzēsi." Visbiežāk to saka cilvēki, kas jau izaudzinājuši bērnus un visu paši pieredzējuši. Taču diez vai tas, kas vecākus sagaida nākotnē, viņus nomierinās konkrētajā brīdī.