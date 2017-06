10 laimīgas ģimenes noteikumi, kas patiesībā nemaz nestrādā

Dibinot ģimeni, jaunais pāris dzird daudz padomu un noteikumu, kas attiecas uz ģimenes dzīvi: ko darīt, kad un kā, bet kas ir kategoriski aizliegts. Bet varbūt nevienam neklausīt un nemaz nelauzīt galvu?

"Adme" apkopojis mūžam nemainīgus ģimenes dzīves likumus, kurus patiesībā var un pat vajag pārkāpt. Kas tie tādi? Iepazīsties tālāk!

Nekad nemelo savai otrai pusītei

Cilvēki, kuri tev iesaka nekad nemelot savai otrajai pusītei, droši vien paši šim padomam nemaz neseko. Visi cilvēki melo, un tā ir tīra patiesība. Noklusēt vai nepateikt līdz galam – tas arī skaitās. Tikai padomā, cik daudz nervu var pasargāt, ja dažreiz neatgādināsi visas nianses un detaļas.

Piemēram, sieva nopirkusi gana dārgu kleitu, kas var pārsteigt vīru, bet viņa nedaudz piemelo, sakot, ka to iegādājusies ar labu atlaidi.

Esi vāja sieva stipram vīram

Centieni sevi parādīt kā vāju būtni var pāraugt pārmērīgā infantilismā. Atceries: tu apprecēji vīrieti. Nepārvērties kaprīzā bērnā, bet paliec tāda, kāda esi.

Piemēram: "Dārgais, panes manu somiņu!" Patiesībā somiņu taču vari panest pati, vai ne?

Neizmanto seksu izlīgšanai

Var ilgi īgņoties par niekiem, bet var arī noslēgt mieru ar prieku. Jo konfliktu iemesli dažreiz ir burtiski izzīsti no pirksta, piemēram, uzmanības trūkuma dēļ. Un nesaki, ka tas nepalīdz.

Tātad, ja nevarat beigt kašķēties, ir vērts ielīst gultā un vienam otru samīļot.

Pavadiet brīvo laiku kopā

Ja jūs vēlaties viens no otra atpūsties, dariet to. Pavadīt laiku kopā vajag, bet tikai tad, kad patiešām to vēlaties. Šajā ir svarīga kvalitāte, nevis daudzums.

Foto: Shutterstock

Piemēram, nav vērts sēdēt saīgušai blakus vīram pie televizora, kad viņš skatās futbola maču. Var taču atpūsties citādāk, vienlaikus būt kopā. Kaut vai uzaicinot kopīgus draugus un tad sieviešu pārstāves var ļauties savām sarunām, bet vīrieši – savām.

Labāk izdomājiet kopīgu aizraušanos

Nav nekā sliktāka, kā piespiest savu otro pusīti aizrauties ar tavām interesēm. Ja viņam nepatīk staigāt pa izstādēm un apmeklēt teātri, bet tevi, savukārt, absolūti neinteresē futbols, nodarbojieties katrs ar savām lietām. Tad katrs no jums būs pilns pozitīvu emociju, un tas, savukārt, nozīmīgi uzlabos atmosfēru mājās.

Nerājieties par sīkumiem

Nevajag noklusēt savas pretenzijas un aizvainojumus. Kādudien šī lēnas iedarbības mīna uzsprāgs, un tad gan gaidi bēdas. Nepieļauj, ka kaut kas nav līdz galam pateikts, un labāk uzreiz viens otram pasakiet, kas jums nepatīk. Esiet godīgi – un redzēsiet, ka daudzas "aizliegtās" tēmas nemaz nenoved pie skandāliem un var tikt atrisinātas mierīgā ceļā.

Mazs piemērs no reālās dzīves. Vīrs pēc vakariņām nenovāc savus netīros traukus, bet sievu tas kaitina. "Lūdzu, aiznes savus netīros traukus!" Nekas taču neatgadīsies, ja uzreiz pateiksi savu nepatiku, bet vīrs turpmāk zinās, kā tevi nenokaitināt.

Bērni ir pirmajā vietā

Protams, vecākiem vienmēr jābūt blakus bērniem, jārūpējas un jāsargā viņi. Tomēr nevar aizmirst par sevi un savu otro pusīti. Velti vienu vakaru nedēļā vai vismaz mēnesī tikai jums abiem, lai pabūtu divvientulībā. Un vislabāk šo vakaru pavadīt nevis mājās, bet ārpus tām, lai vienkārši atpūstos.

Lai nav tā, ka bērni ietraušas pie jums gultā, kad esat domājuši par ko citu. Atstāj mazos vecvecāku pieskatīšanai un dodieties ārā no mājas.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Pārvērtiet kopīgo dzīvi svētkos

Nav jālien no ādas ārā, lai uzturētu interesi vienam par otru. Jo galvenais taču ir pozitīvas emocijas. Un ja jūs objektīvi gūsiet prieku no tā, ka varat kopā pavāļāties dīvānā darba nedēļas beigās, tad nevienam nav tiesību jums kaut ko pārmest.

Piemēram, sabiedrības spiediena rezultātā esat brīvdienās devušies uz smalku restorānu, bet vīrs pukst, ka kaklasaite spiež, bet sievai – augstpapēžu kurpes nospiedušas pēdas tā, ka vairs nevar paiet. Ja jums gribas gulēt tikai dīvānā, dariet to.

Strādājiet pie attiecībām

Frāzi "strādājiet pie attiecībām" daudzi uztver pārāk tieši un nopietni. Vieni uzreiz sāk laiku pavadīt izskaidrojošās sarunās, citi skrien pie psihologa. Taču grūtā periodā vissvarīgākais ir atpūsties, palaist vējā visas problēmas un nepievienot jaunas. Un tad nenāksies attiecībās ielaist trešo cilvēku.

Piemēram, aizbrauciet divatā uz kādu kūrortu. Ja to neļauj finanšu iespējas, arī tad nav uzreiz nav jāskrien pie psihologa, aizejiet pārgājienā, pasēdiet pie jūras.