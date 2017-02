11 gadus vecajai Justīnei jātiek vaļā no bailēm; lūdz sabiedrības atbalstu

Justīnes kauli ir tik trausli, ka pat neveiksmīgi pagriezta rociņa var izraisīt lūzumu, bet, par spīti sāpēm, meitene ir dzīvespriecīga un zinātkāra. Kaulu trausluma un deformācijas dēļ, Justīne pārvietojas ratiņkrēslā. Ir pārciestas operācijas, lai kājas nostiprinātu ar stieņiem, bet kustības joprojām ir ierobežotas. Mēģinājumi nostāties kājās ir beigušies ar kritieniem, tāpēc šobrīd meitenei ir jāpārvar bailes un tam nepieciešamas psihologa konsultācijas. Vairākas reizes gadā meitene ar mammu dodas uz slimnīcu, lai introvenozi saņemtu kārtējo zāļu devu, kas kaut mazliet atvieglo ikdienu.

Došanos pastaigās apgrūtina nepielāgotā vide cilvēkam ratiņkrēslā, jo, lai tiktu lejā no trešā stāva, vienam no vecākiem Justīne un krēsls ir jānones. Arī šobrīd pieejamais ratiņkrēsls nav piemērots pastaigām ārā, jo meitenes trauslās rociņas nespēj pa grubuļainajiem ceļiem to virzīt uz priekšu. Tāpat meitenei nepieciešama dažāda veida terapija, lai viņa kļūtu patstāvīgāka un spētu pati par sevi parūpēties, kā arī, lai attīstītu kustības un vingrinātu visu ķermeni.

Foto: Rolfs Vendins

Justīnei patīk dejot ratiņkrēsla dejas un viņa jau ir uzstājusies koncertā. Meitene labprāt apkārtējos priecē ar dziedāšanu un, kā jau īstai dāmai pienākas, Justīne pucē un izkopj savu meitenīgumu, lakojot gan sev, gan mammai nadziņus un izvēloties piemērotākās rotaslietas.

Psihologa konsultācijām, smilšu terapijai, Justīnes dzīves vietas pielāgošanai nepieciešami 2500 eiro. Ja tev ir vēlme un iespējas palīdzēt meitenes ģimenei, to var izdarīt šeit.